UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonik di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam sepakbola Eropa, menjadikan pertemuan fase grup ini penting bagi kedua tim yang memburu poin untuk promosi.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai lokasi pertandingan, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan kick-off Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B?

Georgia vs Hungaria berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan kick-off dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan reguler untuk pertandingan kandang tim nasional di Tbilisi. Penggemar sebaiknya membuat akun di portal resmi lebih awal agar dapat memperoleh tiket saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis atau tempat duduk di bagian stadion tertentu tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €10 hingga €30 untuk tempat duduk umum di Boris Paichadze Dinamo Arena, bergantung pada kategori tribun.

Di pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €234 ketika alokasi tiket umum reguler dari penjualan resmi habis.

Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan pada 5 Juni 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka mengalahkan Lituania 2-0 di laga tandang dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi saat menghadapi Bulgaria pada kualifikasi Piala Dunia November 2025. Kekalahan 2-1 itu mengakhiri kiprah mereka di babak kualifikasi.

Hungaria juga memiliki catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam pertandingan persahabatan pada 9 Juni 2026, setelah mengalahkan Finlandia 2-1 beberapa hari sebelumnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi hasil positif mereka belakangan ini. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat takluk 3-2 dari Irlandia pada kualifikasi Piala Dunia November 2025.

Georgia vs Hungaria: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia zona UEFA. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua negara berlangsung tiga bulan sebelumnya, pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam rangkaian kualifikasi yang sama. Masing-masing tim meraih satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.



