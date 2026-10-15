Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League B
team-logoGeorgia
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoHungary
Book Georgia vs Hungary Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Georgia vs Hungaria: harga tiket UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan tiket menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Georgia
Hungary
UEFA Nations League B

Georgia menghadapi Hungaria di Liga B UEFA Nations League. Berikut cara mendapatkan tiket Anda.

UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonik di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam sepakbola Eropa, menjadikan pertemuan fase grup ini penting bagi kedua tim yang memburu poin untuk promosi.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai lokasi pertandingan, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan kick-off Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B?

Georgia vs Hungaria berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan kick-off dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B ini.

crest
UEFA Nations League B - Pekan 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan reguler untuk pertandingan kandang tim nasional di Tbilisi. Penggemar sebaiknya membuat akun di portal resmi lebih awal agar dapat memperoleh tiket saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis atau tempat duduk di bagian stadion tertentu tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €10 hingga €30 untuk tempat duduk umum di Boris Paichadze Dinamo Arena, bergantung pada kategori tribun.

Di pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €234 ketika alokasi tiket umum reguler dari penjualan resmi habis.

Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan pada 5 Juni 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka mengalahkan Lituania 2-0 di laga tandang dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi saat menghadapi Bulgaria pada kualifikasi Piala Dunia November 2025. Kekalahan 2-1 itu mengakhiri kiprah mereka di babak kualifikasi.

Hungaria juga memiliki catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam pertandingan persahabatan pada 9 Juni 2026, setelah mengalahkan Finlandia 2-1 beberapa hari sebelumnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi hasil positif mereka belakangan ini. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat takluk 3-2 dari Irlandia pada kualifikasi Piala Dunia November 2025.

GEO

GEO - Performa

BHR
M2-0
NIR
K0-1
UKR
S0-0
HUN
K1-0
NIR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
HUN

HUN - Performa

KAZ
M3-1
UKR
K0-1
NIR
S0-0
GEO
M1-0
UKR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Georgia vs Hungaria: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia zona UEFA. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua negara berlangsung tiga bulan sebelumnya, pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam rangkaian kualifikasi yang sama. Masing-masing tim meraih satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.

Head to Head

GeorgiaSeriHungary
1
0
2
UEFA Nations League B
Hungary badge
Hungary
HUN
1
Georgia badge
Georgia
GEO
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Georgia badge
Georgia
GEO
3
Hungary badge
Hungary
HUN
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Hungary badge
Hungary
HUN
4
Georgia badge
Georgia
GEO
1
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google