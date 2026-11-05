UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonis di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam sepakbola Eropa, sehingga pertemuan fase grup ini menjadi laga penting bagi kedua tim yang mengincar poin untuk promosi.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan mengenai lokasi pertandingan, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B dimulai?

Georgia vs Hungaria berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan waktu sepak mula dijadwalkan untuk laga Grup 2 UEFA Nations League B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan reguler untuk pertandingan kandang tim nasional di Tbilisi. Suporter sebaiknya membuat akun di portal resmi lebih awal agar dapat memperoleh tiket saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika alokasi tiket resmi habis terjual atau kursi di sektor tertentu stadion tidak tersedia, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal resmi mulai sekitar €10 hingga €30 untuk kursi umum di Boris Paichadze Dinamo Arena, bergantung pada kategori sektor.

Di pasar penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket mulai sekitar €234 ketika alokasi tiket reguler di portal resmi habis terjual.

Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan pada 5 Juni 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Rumania tiga hari sebelumnya. Pada awal 2026, mereka menang tandang 2-0 atas Lithuania dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini terjadi saat takluk 2-1 dari Bulgaria dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, yang mengakhiri perjuangan mereka di babak kualifikasi.

Hungaria juga mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam laga persahabatan pada 9 Juni 2026, setelah mengalahkan Finlandia 2-1 beberapa hari sebelumnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi hasil positif mereka belakangan ini. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat takluk 3-2 dari Irlandia dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Georgia vs Hungaria: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua negara berlangsung tiga bulan sebelumnya, pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam rangkaian kualifikasi yang sama. Masing-masing tim mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.