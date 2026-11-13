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Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoTorino
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Cara mendapatkan tiket Genoa vs Torino: Harga tiket Serie A, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Genoa
Torino
Serie A

Genoa menghadapi Torino di Serie A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Genoa menjamu Torino pada Minggu, 6 Desember 2026 di Stadio Luigi Ferraris, Genoa.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 22 Februari 2026, Genoa meraih kemenangan telak 3–0 di Stadio Luigi Ferraris. Sebelum kemenangan kandang tersebut, Torino menang tipis 2–1 saat menjamu Genoa pada Oktober 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Genoa vs Torino, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Genoa vs Torino di Serie A dimulai?

Genoa vs Torino berlangsung di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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Serie A - Pekan 14
Stadio Luigi Ferraris

Bagaimana cara membeli tiket Genoa vs Torino di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Genoa vs Torino di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi Genoa CFC (genoacfc.it) atau platform penjualan tiket Vivaticket setelah penjualan untuk umum dibuka.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Genoa vs Torino di Serie A?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Genoa vs Torino di Serie A:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket standar kategori umum: Biasanya mulai dari sekitar €25 hingga €41.
  • Tribun samping dan premium: Berkisar dari €60 hingga lebih dari €150.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket penjualan kembali termurah: Mulai dari sekitar €60.
  • Harga rata-rata: Berkisar di angka €205.

Genoa vs Torino di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Genoa dan Torino

Genoa mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Serie A, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali sepanjang periode tersebut. Pada laga terakhir, mereka menang 1-2 di kandang Lecce, setelah sebelumnya mengalahkan Juventus 2-0 di kandang. Sebelum dua hasil itu, mereka menaklukkan Venezia 1-0 dan Fiorentina 2-1. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 2-0 dari Roma. Tim asuhan De Rossi meraih tiga kemenangan liga beruntun menjelang pertandingan ini.

Torino meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di Serie A, dengan mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang Frosinone, sementara sebelumnya mereka kalah 1-3 saat menjamu Como. Tiga kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Monza (3-2), Parma (0-3), dan Udinese (2-1). Hasil itu menunjukkan tim asuhan Abate mampu tampil kuat, tetapi kesulitan mempertahankan level permainan tersebut secara konsisten.

GEN

GEN - Performa

ROM
K2-0
VEN
M1-0
JUV
M2-0
LEC
M1-2
MIL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TOR

TOR - Performa

PAR
M0-3
MON
M3-2
COM
K1-3
FRC
K2-0
LEC
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Genoa vs Torino: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 22 Februari 2026, ketika Genoa menang 3-0 atas Torino di Stadio Luigi Ferraris dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Genoa menang dua kali, Torino sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Total gol dalam lima laga tersebut adalah tujuh untuk Genoa dan empat untuk Torino.

Head to Head

GenoaSeriTorino
1
3
1
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
3
Torino badge
Torino
TOR
0
FT
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FT
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FT
5Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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