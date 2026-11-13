Genoa menjamu Torino pada Minggu, 6 Desember 2026 di Stadio Luigi Ferraris, Genoa.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 22 Februari 2026, Genoa meraih kemenangan telak 3–0 di Stadio Luigi Ferraris. Sebelum kemenangan kandang tersebut, Torino menang tipis 2–1 saat menjamu Genoa pada Oktober 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Genoa vs Torino, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Genoa vs Torino di Serie A dimulai?

Genoa vs Torino berlangsung di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 6 Des 2026 - 06.30 Stadio Luigi Ferraris

Bagaimana cara membeli tiket Genoa vs Torino di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Genoa vs Torino di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi Genoa CFC (genoacfc.it) atau platform penjualan tiket Vivaticket setelah penjualan untuk umum dibuka.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Genoa vs Torino di Serie A?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Genoa vs Torino di Serie A:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar kategori umum: Biasanya mulai dari sekitar €25 hingga €41 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tribun samping dan premium: Berkisar dari €60 hingga lebih dari €150.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali termurah: Mulai dari sekitar €60 .

Mulai dari sekitar . Harga rata-rata: Berkisar di angka €205.

Genoa vs Torino di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Genoa dan Torino

Genoa mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Serie A, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali sepanjang periode tersebut. Pada laga terakhir, mereka menang 1-2 di kandang Lecce, setelah sebelumnya mengalahkan Juventus 2-0 di kandang. Sebelum dua hasil itu, mereka menaklukkan Venezia 1-0 dan Fiorentina 2-1. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 2-0 dari Roma. Tim asuhan De Rossi meraih tiga kemenangan liga beruntun menjelang pertandingan ini.

Torino meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di Serie A, dengan mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang Frosinone, sementara sebelumnya mereka kalah 1-3 saat menjamu Como. Tiga kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Monza (3-2), Parma (0-3), dan Udinese (2-1). Hasil itu menunjukkan tim asuhan Abate mampu tampil kuat, tetapi kesulitan mempertahankan level permainan tersebut secara konsisten.

Genoa vs Torino: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 22 Februari 2026, ketika Genoa menang 3-0 atas Torino di Stadio Luigi Ferraris dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Genoa menang dua kali, Torino sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Total gol dalam lima laga tersebut adalah tujuh untuk Genoa dan empat untuk Torino.