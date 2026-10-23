Galatasaray dan VfB Stuttgart belum pernah bertemu dalam kompetisi resmi UEFA. Laga fase liga mendatang akan menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka.

Raksasa Turki itu akan menjamu VfB Stuttgart di RAMS Park, Istanbul, dan berharap dapat memanfaatkan atmosfer kandang yang kuat untuk naik di klasemen Liga Champions.

Simak panduan dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Galatasaray vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions dimulai?

Galatasaray vs VfB Stuttgart akan berlangsung di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 3 November 2026.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Bagaimana cara membeli tiket Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions:

Penjualan tiket resmi klub (Passo): Tiket terutama didistribusikan melalui sistem penjualan tiket resmi Galatasaray. Untuk membeli tiket melalui kanal resmi klub atau duduk di tribune tuan rumah di Rams Park, penggemar umumnya memerlukan Passo Fan Card yang terdaftar di klub.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tribune utara dan selatan (di belakang gawang): Sekitar €20 hingga €35 , meski alokasi tiket dengan harga resmi cepat habis dibeli anggota klub.

Area sudut dan sayap: Sekitar €38 hingga €160 (bergantung pada tingkat permintaan dan kategori tempat duduk).

Tribune timur (tempat duduk di sisi lapangan): Sekitar €73 hingga €290 (dengan pemandangan utama dari sisi lapangan di tingkat bawah maupun atas).

Tribune barat / boks VIP (tribune utama dan layanan premium): Mulai sekitar €205 hingga €870 lebih untuk layanan premium dan tempat duduk mewah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tingkat atas tribune belakang gawang: Mulai sekitar €265 hingga €270 .

Tingkat bawah tribune belakang gawang: Umumnya sekitar €310 hingga €315 .

Tingkat atas tribune sisi lapangan: Berkisar antara €490 hingga €495 .

Sisi tribune tingkat bawah dan tempat duduk premium: Berkisar dari €660 hingga lebih dari €1.070 , sementara kategori VIP melampaui €1.950 , bergantung pada blok dan platform yang dipilih.

Galatasaray vs VfB Stuttgart di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Galatasaray vs VfB Stuttgart

Galatasaray meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Trabzonspor di Super Lig pada 19 September, setelah menang 1-0 atas Kocaelispor sepekan sebelumnya. Performa mereka di Liga Champions kurang baik, dengan kekalahan 3-1 dari Sporting CP sebagai satu-satunya hasil mereka di kompetisi Eropa dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Galatasaray mencetak sembilan gol dan kebobolan dua belas gol.

Stuttgart meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Greuther Fuerth dalam laga persahabatan pada 1 Oktober, sedangkan laga kompetitif terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund di Bundesliga pada 19 September. Hasil terbaik dalam rangkaian laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Viking FK di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Cologne 4-1 di Bundesliga. Stuttgart mencetak tiga belas gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Galatasaray vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan Galatasaray dan VfB Stuttgart dalam catatan yang tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan jika sudah tersedia.