Atmosfer bergelora selalu tersaji ketika dua klub terbesar di Turki, Galatasaray dan Fenerbahçe, berhadapan di Istanbul, baik di Stadion Ali Sami Yen (RAMS Park) maupun Stadion Şükrü Saracoğlu. Galatasaray akan menjadi tuan rumah 'Derbi Antarbenua' berikutnya yang sangat dinantikan pada Senin, 26 Oktober. Anda bisa menyaksikan langsung laga Süper Lig ini dengan memesan tiket hari ini.

Galatasaray mengincar gelar liga Turki kelima secara beruntun yang akan menjadi rekor musim ini, tetapi mereka harus bersiap menghadapi perlawanan sengit, termasuk dari rival sekotanya. Meski Fenerbahçe belum menjadi juara sejak musim 2013/14, klub tersebut terus bersaing memperebutkan gelar setelah finis sebagai runner-up dalam lima musim Süper Lig terakhir.

Dengan nama-nama besar seperti Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood, dan Mattéo Guendouzi yang siap tampil, pertemuan terbaru kedua raksasa Istanbul ini kembali menjadi laga yang sayang untuk dilewatkan.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk pada laga Galatasaray vs Fenerbahçe mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harga, dan informasi lainnya.

Kapan laga Galatasaray vs Fenerbahçe berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Stadion (lokasi) Tiket Senin, 26 Oktober Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe (21.30 TRT) RAMS Park (Istanbul) Tiket 20/21/22 Maret Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (belum dikonfirmasi) Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Galatasaray vs Fenerbahçe

Tiket resmi untuk 'Derbi Antarbenua' Galatasaray vs Fenerbahçe di RAMS Park dapat dibeli secara daring melalui Passo, platform penjualan tiket terpusat resmi di Turki.

Untuk pertandingan mendatang yang dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2026, tiket melalui kanal resmi diperkirakan mulai dijual tiga hingga lima hari sebelum pertandingan.

Namun, karena ini merupakan salah satu rivalitas dengan permintaan tiket tertinggi di dunia, mendapatkan tempat duduk melalui kanal resmi mengharuskan penggemar melewati tahapan prioritas klub yang ketat.

Tahap prioritas : Dibuka terlebih dahulu secara eksklusif bagi pemegang kartu premium klub, seperti kartu GSPlus Premium atau GSPara, serta anggota resmi klub.

Pemegang Passolig Galatasaray : Berikutnya dibuka bagi penggemar reguler yang memiliki kartu Passolig terdaftar atas nama Galatasaray.

Penjualan umum : Dibuka terakhir, hanya jika tiket masih tersedia. Karena sebagian besar dari kapasitas RAMS Park yang mencapai lebih dari 53.000 tempat duduk diperuntukkan bagi pemegang tiket musiman, alokasi tiket derbi sangat terbatas dan jarang, bahkan nyaris tidak pernah, mencapai tahap penjualan umum.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Galatasaray vs Fenerbahçe di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform penjualan terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui kanal alternatif, sekaligus menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Galatasaray vs Fenerbahçe?

Harga tiket resmi untuk derbi Galatasaray vs Fenerbahçe di RAMS Park berkisar dari ₺2.500 untuk tempat duduk termurah hingga ₺55.000 untuk kategori VIP paling premium (€45-€1.000)

Mengingat besarnya pertandingan ini, harga tersebut melonjak signifikan dibandingkan laga Süper Lig biasa.

Rincian kategori harga resmi yang dirilis klub menunjukkan biaya setiap kategori tempat duduk:

Tribune Barat (Batı) : Mencakup kategori Premium, Delux, Lux, dan Classic. Ini adalah tribune utama dengan layanan premium kelas atas, suite mewah korporat, dan ruang tunggu VIP. (Harga: ₺50.000-₺55.000)

Tribune Timur (Doğu) : Mencakup Kategori 1 hingga 4. Menawarkan sudut pandang kelas satu seperti tayangan televisi di sepanjang sisi lapangan utama, berseberangan dengan bangku cadangan. (Harga: ₺25.000-₺35.000)

Tribune Utara & Selatan (Kuzey & Güney) : Mencakup Kategori 7 hingga 11 dan terletak tepat di belakang gawang. Bagian ini ditempati para penggemar dan kelompok ultras yang paling lantang, sehingga suasananya sangat bersemangat, tetapi sudut pandangnya kurang ideal untuk mengamati susunan taktik. (Harga: ₺2.500-₺19.000)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang RAMS Park

RAMS Park adalah stadion sepak bola kelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe, distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion berkapasitas 53.978 penonton ini menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011.

Stadion Galatasaray sebelumnya, Stadion Ali Sami Yen, telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa intens. Stadion itu kabarnya nyaris roboh, dan bencana besar bisa saja terjadi jika tetap digunakan.

Pertandingan berkesan di RAMS Park

Rekor kebisingan : Pada 2011, saat derbi sengit Galatasaray melawan Fenerbahçe, para penonton di stadion mencetak Rekor Dunia Guinness untuk gemuruh penonton paling keras di stadion olahraga, mencapai 131,76 desibel. Angka itu lebih keras daripada suara mesin jet yang lepas landas!

Malam-malam Liga Champions : Stadion ini menjadi tempat berlangsungnya laga-laga Eropa yang spektakuler melawan raksasa benua seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United. Laga-laga tersebut diwarnai koreografi besar yang memukau di seluruh stadion, karya kelompok suporter inti ultrAslan.

Rekor tenaga surya: Atap stadion dipenuhi lebih dari 10.000 panel surya. Instalasi ini menghasilkan listrik sebesar 4,2 megawatt dan meraih Rekor Dunia Guinness lainnya untuk produksi energi surya terbesar dari atap stadion olahraga.

Galatasaray vs Fenerbahçe: Semua yang perlu diketahui

Galatasaray vs Fenerbahçe: Rekor pertemuan terkini

Dalam sejarah Derbi Antarbenua (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe unggul atas Galatasaray dalam rekor pertemuan sepanjang masa di seluruh pertandingan resmi dan persahabatan.

Rivalitas ini bermula dari pertemuan pertama mereka pada 1909, yang dimenangi Galatasaray dengan skor 2-0. Sejak itu, kedua klub telah memainkan 406 pertandingan. Fenerbahçe memenangi 150 laga, Galatasaray 131 laga, dan 125 pertandingan berakhir imbang.

Galatasaray memenangi pertemuan terakhir dengan rival sekotanya itu dengan skor 3-0, ketika keduanya bertemu dalam laga Süper Lig di RAMS Park pada April. Namun, tiga bulan sebelumnya, pada Januari, Fenerbahçe meraih kemenangan sekaligus trofi setelah mengalahkan rivalnya 2-0 pada Final Piala Super Turki di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul.



