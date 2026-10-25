Atmosfer luar biasa selalu hadir ketika dua klub terbesar di Turki, Galatasaray dan Fenerbahçe, berhadapan di Istanbul, baik di Stadion Ali Sami Yen (Rams Park) maupun Stadion Şükrü Saracoğlu. Galatasaray akan menjadi tuan rumah dalam Derbi Antarbenua berikutnya yang sangat dinantikan pada Senin, 26 Oktober. Anda bisa menyaksikan langsung laga akbar Süper Lig itu dengan memesan tiket hari ini.

Galatasaray mengincar gelar liga Turki kelima secara beruntun, yang akan menjadi rekor, musim ini. Namun, mereka harus menghadapi persaingan ketat, termasuk dari rival sekota mereka. Fenerbahçe belum menjadi juara sejak musim 2013/14, tetapi terus bersaing memperebutkan gelar setelah finis sebagai runner-up dalam lima musim Süper Lig terakhir.

Dengan nama-nama bintang seperti Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood, dan Mattéo Guendouzi yang dijadwalkan tampil, pertemuan terbaru dua raksasa Istanbul ini kembali menjadi laga yang tak boleh dilewatkan.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk pada laga Galatasaray vs Fenerbahçe mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan laga Galatasaray vs Fenerbahçe berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Stadion (lokasi) Tiket Senin, 26 Oktober Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe (21.30 TRT) Rams Park (Istanbul) Tiket 20/21/22 Maret Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (belum dikonfirmasi) Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Galatasaray vs Fenerbahçe

Tiket resmi Derbi Antarbenua Galatasaray vs Fenerbahçe di Rams Park dapat dibeli secara daring melalui Passo, platform penjualan tiket terpusat resmi Turki.

Untuk pertandingan mendatang yang dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2026, tiket melalui jalur resmi diperkirakan mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan.

Namun, karena laga ini merupakan salah satu rivalitas dengan permintaan tiket tertinggi di dunia, mendapatkan tempat duduk melalui jalur resmi mengharuskan penggemar melewati tahap-tahap penjualan prioritas klub yang ketat.

Periode prioritas : Dibuka terlebih dahulu secara eksklusif bagi pemegang kartu premium klub (seperti pemegang kartu GSPlus Premium atau GSPara) dan anggota resmi klub.

Pemegang Passolig Galatasaray : Berikutnya dibuka bagi penggemar reguler yang memiliki kartu Passolig terdaftar atas nama Galatasaray.

Penjualan untuk umum : Dibuka paling akhir hanya jika masih ada tiket. Karena sebagian besar dari kapasitas RAMS Park yang melebihi 53.000 tempat duduk ditempati pemegang tiket musiman, alokasi tiket derbi sangat terbatas dan jarang, jika pernah, mencapai tahap penjualan untuk umum.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Galatasaray vs Fenerbahçe di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia tiket terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, serta menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Galatasaray vs Fenerbahçe?

Harga tiket resmi untuk derbi Galatasaray vs Fenerbahçe di RAMS Park berkisar dari ₺2.500 untuk tempat duduk termurah hingga ₺55.000 untuk kategori VIP paling premium (€45-€1.000)

Karena besarnya laga ini, harga tersebut melonjak signifikan dibandingkan pertandingan Süper Lig biasa.

Rincian kategori harga resmi yang dirilis klub menunjukkan biaya untuk setiap kategori tempat duduk:

Tribun Barat (Batı) : Mencakup kategori Premium, Delux, Lux, dan Classic. Ini merupakan tribun utama yang menyediakan layanan premium eksklusif, suite mewah untuk perusahaan, dan lounge VIP. (Harga: ₺50.000-₺55.000)

Tribun Timur (Doğu) : Mencakup Kategori 1 hingga 4. Menawarkan pemandangan pertandingan yang sangat baik, seperti dari sudut kamera televisi, di sepanjang sisi lapangan utama yang berseberangan dengan bangku cadangan. (Harga: ₺25.000-₺35.000)

Tribun Utara & Selatan (Kuzey & Güney) : Mencakup Kategori 7 hingga 11. Terletak tepat di belakang gawang. Bagian ini ditempati para penggemar paling riuh dan kelompok suporter fanatik, sehingga atmosfernya sangat meriah, tetapi sudut pandangnya kurang ideal untuk mengamati susunan taktik. (Harga: ₺2.500-₺19.000)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali di pasar sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang RAMS Park

RAMS Park adalah stadion sepakbola berkelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe, distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion berkapasitas 53.978 penonton ini menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011.

Stadion Galatasaray sebelumnya, Stadion Ali Sami Yen, telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa intens. Stadion itu kabarnya berada di ambang keruntuhan, dan bencana besar di stadion bisa saja terjadi seandainya tetap digunakan.

Pertandingan berkesan di RAMS Park

Rekor kebisingan : Pada 2011, saat Galatasaray menjalani derbi sengit melawan Fenerbahçe, para penonton di stadion mencetak Rekor Dunia Guinness untuk gemuruh penonton terkeras di stadion olahraga, mencapai 131,76 desibel, lebih keras daripada mesin jet yang sedang lepas landas!

Malam-malam Liga Champions : Stadion ini menjadi tempat berlangsungnya laga-laga spektakuler di kompetisi Eropa melawan raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United. Laga-laga itu diwarnai koreografi tifo berskala stadion yang memukau, karya kelompok suporter inti ultrAslan.

Rekor tenaga surya: Atap stadion dipenuhi lebih dari 10.000 panel surya. Instalasi ini menghasilkan listrik sebesar 4,2 megawatt dan meraih Rekor Dunia Guinness lainnya untuk keluaran tenaga surya terbesar dari atap stadion olahraga.

Galatasaray vs Fenerbahçe: Semua yang perlu diketahui

Galatasaray vs Fenerbahçe: Rekor pertemuan terkini

Dalam sejarah Derbi Antarbenua (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe unggul atas Galatasaray dalam rekor pertemuan sepanjang masa, mencakup seluruh pertandingan resmi dan persahabatan.

Rivalitas ini bermula dari pertemuan pertama mereka pada 1909, yang dimenangkan Galatasaray 2-0. Sejak itu, kedua klub telah memainkan 406 pertandingan. Fenerbahçe memenangi 150 di antaranya, Galatasaray 131, sementara 125 laga berakhir imbang.

Galatasaray memenangi pertemuan terakhir dengan rival sekotanya itu 3-0 saat keduanya bertemu dalam laga Süper Lig di Rams Park pada April. Namun, tiga bulan sebelumnya, pada Januari, Fenerbahçe meraih kemenangan yang bisa mereka banggakan sekaligus sebuah trofi setelah mengalahkan rivalnya 2-0 dalam Final Piala Super Turki di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul.



