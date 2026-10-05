Atmosfer yang mengguncang selalu terjamin ketika dua klub terbesar di Turki, Galatasaray dan Fenerbahçe, bentrok di Istanbul, baik itu di Stadion Ali Sami Yen (Rams Park) maupun Stadion Şükrü Saracoğlu. Galatasaray akan menjadi tuan rumah untuk 'Derbi Antarbenua' yang sangat dinantikan berikutnya pada Senin, 26 Oktober, dan Anda bisa hadir di laga epik Süper Lig itu dengan memesan tiket hari ini.

Galatasaray membidik gelar liga Turki kelima secara beruntun yang memecahkan rekor pada musim ini, tetapi mereka bisa mengharapkan perlawanan keras dari rival sekota mereka dan tim-tim lainnya. Meski Fenerbahçe belum dinobatkan sebagai juara sejak musim 2013/14, mereka terus bersaing dalam perebutan gelar, dengan finis di posisi kedua dalam lima kampanye Süper Lig terakhir.

Dengan nama-nama bintang seperti Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood, dan Mattéo Guendouzi yang semuanya siap turun ke lapangan, pertemuan terbaru antara dua raksasa Istanbul ini dipastikan menjadi kesempatan lain yang tidak boleh dilewatkan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda dapat mengamankan kursi untuk pertandingan Galatasaray vs Fenerbahçe mendatang, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan pertandingan Galatasaray vs Fenerbahçe berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Venue (lokasi) Tiket Senin, 26 Oktober Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe (21.30 TRT) Rams Park (Istanbul) Tiket 20/21/22 Maret Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (TBC) Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Galatasaray vs Fenerbahçe

Tiket resmi untuk 'Derbi Antarbenua' Galatasaray vs Fenerbahçe di Rams Park dapat dibeli secara online melalui platform tiket terpusat resmi Turki, Passo.

Untuk pertandingan mendatang yang dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2026, tiket melalui jalur resmi diperkirakan mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan.

Namun, karena ini adalah salah satu rivalitas dengan permintaan tertinggi di dunia, mendapatkan kursi resmi mengharuskan penggemar melewati jendela prioritas klub yang ketat.

Jendela prioritas : Dibuka lebih dulu secara eksklusif untuk pemegang kartu premium klub, seperti pemegang GSPlus Premium atau kartu GSPara, dan anggota resmi klub.

Pemegang Passolig Galatasaray : Dibuka berikutnya untuk suporter reguler yang memegang kartu Passolig yang terdaftar ke Galatasaray.

Penjualan umum : Dibuka terakhir hanya jika masih ada tiket tersisa. Karena kapasitas RAMS Park yang mencapai lebih dari 53.000 sangat didominasi oleh pemegang tiket musiman, alokasi derby sangat terbatas dan jarang, jika memang pernah, mencapai fase penjualan umum.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Galatasaray vs Fenerbahçe di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Galatasaray vs Fenerbahçe?

Harga tiket resmi untuk laga derby Galatasaray vs Fenerbahçe yang bergengsi di RAMS Park secara resmi berkisar dari ₺2.500 untuk tempat duduk paling terjangkau hingga ₺55.000 untuk tier VIP ultra-premium (€45-€1000)

Karena besarnya laga ini, harga-harga tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan pertandingan Süper Lig reguler.

Struktur tier harga resmi yang dirilis klub merinci berapa biaya untuk setiap kategori tempat duduk:

Tribune Barat (Batı) : Mencakup kategori Premium, Delux, Lux, dan Classic. Ini adalah tribune utama yang menampilkan hospitality premium elite, suite mewah korporat, dan lounge VIP. (Harga: ₺50.000-₺55.000)

Tribune Timur (Doğu) : Mencakup Kategori 1 hingga 4. Menawarkan pemandangan kelas satu ala siaran televisi di sepanjang sisi lapangan utama yang berseberangan dengan bangku cadangan. (Harga: ₺25.000-₺35.000)

Tribune Utara & Selatan (Kuzey & Güney) : Mencakup Kategori 7 hingga 11. Terletak tepat di belakang gawang. Bagian ini ditempati penggemar paling berisik dan kelompok ultra, membuatnya sangat enerjik tetapi menawarkan perspektif yang kurang strategis terhadap susunan taktis. (Harga: ₺2.500-₺19.000)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang RAMS Park

RAMS Park adalah stadion sepakbola kelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe di distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion ini telah menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011 dan memiliki kapasitas 53.978.

Stadion sebelumnya milik Galatasaray, Stadion Ali Sami Yen, yang telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan terkenal karena atmosfernya yang luar biasa intens, tampaknya berada di ambang keruntuhan dan bencana besar stadion bisa saja terjadi jika tetap digunakan.

Pertandingan berkesan yang digelar di RAMS Park

Rekor kebisingan : Pada 2011, saat derby sengit Galatasaray melawan Fenerbahçe, kerumunan penonton yang penuh semangat di stadion mencatat Rekor Dunia Guinness untuk gemuruh penonton paling keras di stadion olahraga, mencapai 131,76 desibel yang luar biasa; lebih keras daripada mesin jet saat lepas landas!

Malam-malam Liga Champions : Venue ini telah menjadi tuan rumah malam-malam Eropa yang spektakuler melawan raksasa benua seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United. Momen-momen itu disorot oleh tampilan tifo raksasa yang memukau di seluruh stadion yang dibuat oleh kelompok inti suporter, ultrAslan.

Rekor tenaga surya: Atap stadion dipenuhi lebih dari 10.000 panel surya. Pengaturan ini menghasilkan listrik sebesar 4,2 megawatt, yang menghadirkan Rekor Dunia Guinness lainnya untuk output tenaga surya paling kuat dari atap stadion olahraga.

Galatasaray vs Fenerbahçe: Semua yang perlu Anda ketahui

Galatasaray vs Fenerbahçe: Rekor head-to-head terbaru

Dalam Derbi Antarbenua (Kıtalararası Derbi) yang bersejarah, Fenerbahçe memegang keunggulan head-to-head sepanjang masa atas Galatasaray di semua pertandingan resmi dan persahabatan.

Rivalitas ini bermula dari pertemuan pertama mereka pada 1909, yang dimenangi Galatasaray dengan skor 2-0. Sejak saat itu, kedua klub telah memainkan 406 pertandingan. Fenerbahçe memenangkan 150 di antaranya, Galatasaray 131, dan ada 125 hasil imbang.

Galatasaray memenangi pertemuan terbaru mereka dengan rival sekotanya itu 3-0, ketika keduanya bertemu dalam laga Süper Lig di Rams Park pada April. Namun, tiga bulan sebelumnya, pada Januari, Fenerbahçe merebut hak membanggakan diri, sekaligus trofi, dengan mengamankan kemenangan 2-0 atas rivalnya di final Piala Super Turki di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul.



