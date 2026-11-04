Galatasaray menjamu Aston Villa pada Selasa, 24 November 2026 di Rams Global Stadyumu, Istanbul.

Belum ada catatan pertemuan kompetitif antara Galatasaray dan Aston Villa di kompetisi resmi UEFA. Dengan demikian, laga Liga Champions mendatang akan menjadi pertemuan pertama mereka. Aston Villa bertandang ke Rams Park dengan performa impresif di Eropa, termasuk penampilan menonjol pada fase grup.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Galatasaray vs Aston Villa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions dimulai?

Galatasaray vs Aston Villa berlangsung di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Bagaimana cara membeli tiket Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions antara Galatasaray dan Aston Villa di RAMS Park:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui saluran resmi klub, seperti sistem penjualan tiket resmi Galatasaray atau portal mitranya, merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi dari saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan fase liga Liga Champions antara Galatasaray dan Aston Villa bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Saluran resmi klub

Tribun utara dan selatan (di belakang gawang): Sekitar €20 hingga €35 , meski tiket dengan harga terjangkau ini biasanya langsung habis pada periode pembelian prioritas bagi anggota klub.

Sekitar , meski tiket dengan harga terjangkau ini biasanya langsung habis pada periode pembelian prioritas bagi anggota klub. Area sudut dan sisi lapangan: Sekitar €38 hingga €160 , bergantung pada tingkat tribun dan permintaan.

Sekitar , bergantung pada tingkat tribun dan permintaan. Tribun timur (kursi di sisi lapangan): Sekitar €73 hingga €290 untuk pemandangan terbaik dari sisi lapangan di tingkat bawah atau atas.

Sekitar untuk pemandangan terbaik dari sisi lapangan di tingkat bawah atau atas. Tribun barat & layanan VIP: Mulai sekitar €205 hingga lebih dari €870 untuk paket layanan premium dan kursi mewah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / kursi tribun atas: Mulai sekitar €190 hingga €240 .

Mulai sekitar . Tiket jual kembali untuk kursi sisi lapangan & tribun bawah: Biasanya berkisar antara €350 hingga lebih dari €600 , bergantung pada ketersediaan di area tertentu.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada ketersediaan di area tertentu. Tiket jual kembali premium di sisi panjang lapangan & VIP: Harganya bisa mencapai €800 hingga lebih dari €2.400.

Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Galatasaray vs Aston Villa

Galatasaray mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Lille di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Kasimpasa 3-1 di Super Lig. Hasil imbang diraih dalam laga persahabatan yang berakhir 3-3 melawan Pendikspor, sedangkan kekalahan mereka adalah hasil 4-1 dari Barcelona di Eropa. Dalam lima pertandingan tersebut, Galatasaray mencetak sebelas gol dan kebobolan tiga belas kali.

Aston Villa tampil sangat baik dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions. Sebelumnya, mereka juga menghancurkan Fenerbahce 6-0 di Eropa pada fase grup. Hasil imbang 2-2 di kandang Brentford dalam ajang Liga Primer menjadi satu-satunya pertandingan dalam rentetan itu ketika Villa kehilangan poin. Villa mencetak tiga belas gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, catatan yang menegaskan ancaman serangan mereka menjelang lawatan ke Istanbul.

Galatasaray vs Aston Villa: Catatan pertemuan terbaru

Data yang tersedia tidak mencatat pertemuan kompetitif sebelumnya antara Galatasaray dan Aston Villa. Laga Liga Champions ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di kompetisi resmi UEFA.