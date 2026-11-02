Fulham menjamu Newcastle United pada Sabtu, 7 November 2026 di Craven Cottage, London.

Dalam pertemuan terakhir pada 24 Mei 2026, Fulham meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Newcastle United di Craven Cottage. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Newcastle unggul tipis dengan tiga kemenangan, sementara Fulham meraih dua kemenangan.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Newcastle United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Fulham vs Newcastle United di Liga Primer dimulai?

Laga Fulham vs Newcastle United dimulai pada Sabtu, 7 November 2026 di Craven Cottage, London.

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 10.00 Craven Cottage

Bagaimana cara membeli tiket Fulham vs Newcastle United di Liga Primer?

Jika Anda ingin mendapatkan tiket untuk laga Liga Primer antara Fulham dan Newcastle United di Craven Cottage pada 7 November 2026, tersedia beberapa pilihan pembelian sesuai preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket reguler adalah langsung melalui situs resmi Fulham FC. Biasanya, Anda perlu membuat akun keanggotaan klub, baik gratis maupun berbayar. Tiket dijual secara bertahap berdasarkan kategori keanggotaan dan riwayat pembelian tiket pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Fulham vs Newcastle United di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Liga Primer antara Fulham dan Newcastle United di Craven Cottage bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Harga tiket masuk umum reguler untuk dewasa pada pertandingan Liga Primer di Craven Cottage biasanya berkisar dari £35 hingga £100 lebih , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan, seperti tribun Johnny Haynes, Riverside, atau tribun di belakang gawang.

pada pertandingan Liga Primer di Craven Cottage biasanya berkisar dari , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan, seperti tribun Johnny Haynes, Riverside, atau tribun di belakang gawang. Harga paket hospitalitas resmi dan VIP mulai sekitar £225 lebih per orang, dengan akses ke ruang tunggu yang lebih baik dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler untuk pertandingan ini sekitar £75 di tingkat atas atau bagian tribun di belakang gawang.

untuk pertandingan ini sekitar di tingkat atas atau bagian tribun di belakang gawang. Harga rata-rata berkisar di angka £189, sementara harga kursi premium atau dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan bisa lebih tinggi, bergantung pada permintaan menjelang hari pertandingan.

Fulham vs Newcastle United di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Fulham vs Newcastle United

Fulham mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Manchester United di Liga Primer. Sebelumnya dalam rangkaian pertandingan itu, mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Liverpool. Satu-satunya kemenangan Fulham diraih di Piala Liga Inggris atas West Ham United dengan skor 2-3. Dalam lima pertandingan tersebut, Fulham mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Newcastle meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Hull City di Liga Primer pada 19 September. Sebelumnya dalam rangkaian pertandingan itu, mereka juga mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0. Satu-satunya kekalahan Newcastle adalah saat takluk 4-1 dari Leeds United di Liga Primer. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

Fulham vs Newcastle United: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Liga Primer pada 24 Mei 2026, ketika Fulham mengalahkan Newcastle United 2-0 di Craven Cottage. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Newcastle meraih tiga kemenangan dan Fulham dua kemenangan. Kedua klub bertemu di Liga Primer dan Piala Liga Inggris dalam periode tersebut. Newcastle mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan itu, sedangkan Fulham mencetak sembilan gol.