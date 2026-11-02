Fulham menjamu Newcastle United pada Sabtu, 7 November 2026, di Craven Cottage, London.

Dalam pertemuan terakhir pada 24 Mei 2026, Fulham meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Newcastle United di Craven Cottage. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Newcastle unggul tipis dengan tiga kemenangan, sementara Fulham meraih dua kemenangan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Fulham vs Newcastle United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Fulham vs Newcastle United di Premier League dimulai?

Pertandingan Fulham vs Newcastle United berlangsung di Craven Cottage, London, pada Sabtu, 7 November 2026.

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 10.00 Craven Cottage

Bagaimana cara membeli tiket Fulham vs Newcastle United di Premier League?

Jika Anda ingin mendapatkan tiket untuk pertandingan Premier League antara Fulham dan Newcastle United di Craven Cottage pada 7 November 2026, ada beberapa pilihan pembelian sesuai preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket reguler adalah langsung melalui situs resmi Fulham FC. Biasanya, Anda perlu membuat akun keanggotaan klub, baik gratis maupun berbayar. Tiket dijual secara bertahap berdasarkan tingkat keanggotaan dan riwayat pembelian tiket pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Fulham vs Newcastle United di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League antara Fulham dan Newcastle United di Craven Cottage berbeda-beda, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Harga tiket masuk umum reguler untuk dewasa pada pertandingan Premier League di Craven Cottage biasanya berkisar antara £35 hingga £100+ , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan, seperti di Tribun Johnny Haynes, Riverside, atau tribun di belakang gawang.

pada pertandingan Premier League di Craven Cottage biasanya berkisar antara , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan, seperti di Tribun Johnny Haynes, Riverside, atau tribun di belakang gawang. Paket hospitality dan VIP resmi ditawarkan mulai sekitar £225+ per orang, dengan akses ke ruang tunggu yang lebih eksklusif dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler untuk pertandingan ini dibanderol sekitar £75 di tingkat tribun atas atau bagian tribun di belakang gawang.

untuk pertandingan ini dibanderol sekitar di tingkat tribun atas atau bagian tribun di belakang gawang. Harga rata-ratanya berkisar £189, sementara harga kursi premium atau dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan bisa lebih tinggi, bergantung pada permintaan menjelang hari pertandingan.

Fulham vs Newcastle United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Fulham vs Newcastle United

Fulham mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Manchester United di Premier League. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Fulham juga bermain imbang 0-0 dengan Liverpool. Satu-satunya kemenangan Fulham diraih di Carabao Cup saat mengalahkan West Ham United 2-3. Fulham mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Newcastle meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Newcastle menang 2-1 atas Hull City di Premier League pada 19 September. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Newcastle juga mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0. Satu-satunya kekalahan terjadi saat Newcastle takluk 4-1 dari Leeds United di Premier League. Newcastle mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Fulham vs Newcastle United: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Premier League pada 24 Mei 2026, ketika Fulham mengalahkan Newcastle United 2-0 di Craven Cottage. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua tim, Newcastle meraih tiga kemenangan dan Fulham dua kemenangan. Keduanya bertemu di Premier League dan Carabao Cup. Newcastle mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Fulham mencetak sembilan gol.