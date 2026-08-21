Cara mendapatkan tiket Fulham vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Fulham menutup rangkaian laga sebelum jeda internasional dengan tugas berat di Premier League melawan Manchester United pada Minggu, 20 September. Ini menjanjikan laga yang sayang untuk dilewatkan dan Anda bisa mengamankan tempat duduk di Craven Cottage dengan memesan tiket hari ini.

Meski Fulham terbukti mampu bersaing dalam mayoritas pertemuan terbaru dengan Manchester United, termasuk hasil imbang 1-1 saat United bertandang ke London musim lalu, Anda harus mundur ke 2009 untuk kali terakhir Fulham mencatatkan kemenangan kandang atas juara Inggris 20 kali itu.

Bisakah Fulham mematahkan kutukan 17 tahun mereka dan meraih kemenangan kandang penting atas Manchester United? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Manchester United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Fulham vs Manchester United digelar?

Fulham vs Manchester United berlangsung di Craven Cottage (London) pada Minggu, 20 September, dengan jadwal kick-off pukul 16.30 BST.

Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 11.30 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Manchester United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jendela waktu yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket menit-menit terakhir, para penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan tertentu (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tribun bawah dipatok dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, serta nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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