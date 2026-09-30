Cara mendapatkan tiket Fulham vs Hull City: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Fulham akan menghadapi Hull City pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Craven Cottage, London.

Fulham dan Hull City memiliki rivalitas historis yang berlangsung ketat, dengan masing-masing mencatatkan 7 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 16 pertemuan kompetitif terakhir mereka. Pada laga terbaru mereka pada 7 Januari 2023, Fulham meraih kemenangan tandang 2-0 atas Hull City di putaran ketiga Piala FA.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Fulham vs Hull City di Premier League?

Fulham vs Hull City kick-off di Craven Cottage, London, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 10.00 Craven Cottage

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Fulham vs Hull City?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Fulham vs Hull City, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

Situs web resmi klub (saluran utama) : Kunjungi portal penjualan tiket resmi Fulham FC. Tiket umumnya lebih dulu dirilis untuk anggota klub sebelum dibuka untuk penjualan umum, tergantung ketersediaan. Paket hospitality resmi : Jika tiket standar sudah habis, paket hospitality resmi pada hari pertandingan tersedia langsung melalui situs web Fulham, menawarkan tempat duduk premium dan pilihan bersantap. Platform tiket sekunder : Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga normal.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Hull City?

Harga tiket Fulham vs Hull City di Craven Cottage bergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi reguler atau tiket di pasar sekunder:

Harga resmi klub (harga normal)

Fulham mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan harga:

Tiket reguler dewasa: Biasanya berkisar dari £35 hingga £80 tergantung tribune (misalnya Johnny Haynes Stand, Hammersmith End, atau Riverside Stand).

Konsesi (lansia 65+ / dewasa muda 18–21): Umumnya berkisar dari £25 hingga £60 .

Junior (di bawah 18 tahun): Umumnya berkisar dari £15 hingga £30 .

Diskon anggota resmi: Anggota resmi klub biasanya mendapatkan diskon £5 hingga £10 dari harga tiket reguler.

Suporter tim tamu: Dibatasi hingga £30 per tiket dewasa sesuai aturan Premier League.

Pasar sekunder & penjualan kembali

Karena permintaan untuk pertandingan Premier League tinggi, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub diperdagangkan dengan harga pasar dinamis yang ditentukan oleh suplai:

Harga resale: Platform tiket sekunder saat ini mencantumkan kursi mulai sekitar £75 hingga £125 , dengan kursi premium atau di area tengah berkisar hingga £395 hingga £495 .

Paket hospitality: Paket hospitality premium pada hari pertandingan langsung melalui Fulham umumnya mulai dari £250 hingga £450+ tergantung pada fasilitas bersantap dan lounge yang disertakan.

Fulham vs Hull City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Fulham vs Hull City

Fulham menatap pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Crystal Palace di Premier League pada 5 September, dan mereka juga kalah 1-0 dari Sunderland serta 2-3 dari Chelsea di liga. Satu-satunya kemenangan kompetitif Fulham dalam periode itu datang saat menghadapi AFC Wimbledon di Carabao Cup. Fulham mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Hull City di semua kompetisi menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Sunderland di Carabao Cup pada 8 September, tetapi di Premier League mereka tetap tak terkalahkan, dengan hasil imbang 0-0 melawan Aston Villa dan menang 1-0 di kandang Coventry City. Hull mengalahkan Manchester United 2-0 dan Stoke City lewat adu penalti di Carabao Cup sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Hull mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan itu.

Fulham vs Hull City: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada 7 Januari 2023, ketika Fulham menang 2-0 di kandang Hull City. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Fulham membukukan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan milik Hull City, dengan satu pertandingan berakhir tanpa pemenang. Kelima laga tersebut berlangsung di Piala FA atau Championship, tanpa ada pertemuan Premier League dalam data ini.