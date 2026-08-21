Cara mendapatkan tiket Fulham vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Baru saja melakoni derby London pertama mereka musim ini di Craven Cottage melawan Chelsea, Fulham akan langsung menghadapi derby lainnya saat menyambut Crystal Palace pada Sabtu, 5 September. Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Jika laga kontra Chelsea bisa menjadi acuan, maka fans Fulham akan mendapat suguhan istimewa musim ini dan permintaan tiket akan melonjak drastis. Meski mengakhiri pertandingan tanpa poin, pasukan Álvaro Arbeloa memainkan peran besar dalam thriller lima gol yang begitu memikat.

Fulham tahu mereka harus tetap waspada saat Palace datang bertandang. Hebatnya, Crystal Palace tidak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir di Craven Cottage, sebuah rangkaian yang berlangsung sejak Januari 2005.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Crystal Palace digelar?

Fulham vs Crystal Palace akan berlangsung di Craven Cottage (London), pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti calo, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada tetap mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori dewasa, junior (biasanya U18 atau U21), mahasiswa, dan lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda pada tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah memiliki harga premium, sedangkan kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Wajib memiliki keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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