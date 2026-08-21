Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoCrystal Palace
Book Fulham vs Crystal Palace Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Fulham vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Fulham
Crystal Palace

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk derby London yang akan datang di Craven Cottage

Baru saja melakoni derby London pertama mereka musim ini di Craven Cottage melawan Chelsea, Fulham akan langsung menghadapi derby lainnya saat menyambut Crystal Palace pada Sabtu, 5 September. Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Jika laga kontra Chelsea bisa menjadi acuan, maka fans Fulham akan mendapat suguhan istimewa musim ini dan permintaan tiket akan melonjak drastis. Meski mengakhiri pertandingan tanpa poin, pasukan Álvaro Arbeloa memainkan peran besar dalam thriller lima gol yang begitu memikat.

Fulham tahu mereka harus tetap waspada saat Palace datang bertandang. Hebatnya, Crystal Palace tidak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir di Craven Cottage, sebuah rangkaian yang berlangsung sejak Januari 2005.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Crystal Palace digelar?

Fulham vs Crystal Palace akan berlangsung di Craven Cottage (London), pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

crest
Premier League - Pekan 3
Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti calo, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada tetap mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori dewasa, junior (biasanya U18 atau U21), mahasiswa, dan lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda pada tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah memiliki harga premium, sedangkan kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Wajib memiliki keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

FUL

FUL - Performa

MAL
S2-2
VFB
M1-0
CHE
K2-3
WIM
M3-0
SUN
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CRY

CRY - Performa

ULA
M3-1
FUL
M1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
MCI
K1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

FulhamSeriCrystal Palace
0
1
4
Club Friendlies
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
3Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Fulham vs Crystal Palace

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formasi
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenA. RobinsonA. RobinsonA. IwobiA. IwobiJ. KingJ. KingO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesC. PalaciosC. PalaciosG. GarciaG. GarciaD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaT. MitchellT. MitchellY. PinoY. PinoQ. TimberQ. Timberteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonE. NketiahE. Nketiah
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Fulham

Susunan Pemain Utama

Crystal Palace

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa
  • P. Sage
Fulham

Cedera dan Larangan Bermain

Crystal Palace

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google