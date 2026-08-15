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Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoChelsea
Book Fulham vs Chelsea Tickets
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Cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Fulham
Chelsea
M. Rogers

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan derby besar London pada Agustus ini

Tirai Matchday 1 musim baru Premier League 2026/27 akan ditutup dengan derby London yang sangat dinantikan, saat Fulham menjamu tetangga mereka dari London Barat, Chelsea, di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus.

Chelsea akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan baru bintang. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda semuanya menandatangani kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi tentu saja sorotan utama adalah perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dengan biaya fantastis sebesar £117 juta dari Aston Villa.

Fulham mungkin telah kehilangan layanan lini serang Harry Wilson dan Raul Jimenez, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea di Craven Cottage pada Januari, tetapi mereka telah mendapatkan beberapa pemain menarik dari Real Madrid, Gonzalo García dan César Palacios, yang diharapkan bisa merepotkan lini pertahanan lawan musim ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Fulham vs Chelsea digelar?

Fulham vs Chelsea akan kick-off pada pukul 20.00 BST, Senin, 24 Agustus, di Craven Cottage, London.

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Premier League - Pekan 1
Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Chelsea

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jendela waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Chelsea?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di sisi tengah lapangan dan tingkat bawah dibanderol lebih mahal, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

FUL

FUL - Performa

AHL
S1-1
FAR
M1-2
CRY
K1-2
MAL
S2-2
VFB
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CHE

CHE - Performa

TOT
K1-2
JUV
K0-1
MIL
M3-0
JDT
S3-3
RSO
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

FulhamSeriChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Fulham vs Chelsea

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formasi
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. CuencaJ. CuencaT. CastagneT. CastagneC. PalaciosC. PalaciosA. IwobiA. IwobiS. BergeS. BergeO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaR. SanchezR. SanchezL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. LacroixM. LacroixM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerM. GustoM. GustoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Susunan Pemain Utama

Chelsea

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso
Fulham

Cedera dan Larangan Bermain

Chelsea

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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