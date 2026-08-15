Cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Tirai Matchday 1 musim baru Premier League 2026/27 akan ditutup dengan derby London yang sangat dinantikan, saat Fulham menjamu tetangga mereka dari London Barat, Chelsea, di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus.

Chelsea akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan baru bintang. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda semuanya menandatangani kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi tentu saja sorotan utama adalah perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dengan biaya fantastis sebesar £117 juta dari Aston Villa.

Fulham mungkin telah kehilangan layanan lini serang Harry Wilson dan Raul Jimenez, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea di Craven Cottage pada Januari, tetapi mereka telah mendapatkan beberapa pemain menarik dari Real Madrid, Gonzalo García dan César Palacios, yang diharapkan bisa merepotkan lini pertahanan lawan musim ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Fulham vs Chelsea, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Fulham vs Chelsea digelar?

Fulham vs Chelsea akan kick-off pada pukul 20.00 BST, Senin, 24 Agustus, di Craven Cottage, London.

Premier League - Pekan 1 24 Agu 2026 - 15.00 Craven Cottage

Cara membeli tiket Premier League Fulham vs Chelsea

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jendela waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Fulham vs Chelsea?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di sisi tengah lapangan dan tingkat bawah dibanderol lebih mahal, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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