Laga Premier League mendatang antara Fulham dan Brentford di Craven Cottage sangat dinantikan. Dijadwalkan pada 12 Desember, pertandingan ini menjanjikan sepak bola berkualitas tinggi di salah satu stadion paling bersejarah di London.

Derbi London Barat ini selalu menghadirkan atmosfer yang intens dan persaingan sengit. Dengan kedua klub berupaya naik di klasemen liga musim ini, para suporter dapat menantikan pertandingan seru yang sarat semangat dan kebanggaan lokal.

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Kapan pertandingan Premier League Fulham vs Brentford dimulai?

Fulham menjamu Brentford di Craven Cottage, London, dengan waktu sepak mula sesuai yang tertera di bawah ini.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Fulham vs Brentford?

Tempat terbaik untuk membeli tiket pertandingan ini adalah langsung melalui situs resmi Fulham FC dan Brentford FC. Kedua klub menyediakan portal khusus penjualan tiket agar suporter dapat memperoleh kursi untuk pertandingan tersebut. Bagi suporter tim tamu, tiket lebih dulu ditawarkan dalam prapenjualan kepada pemegang tiket musiman dan pemilik kursi premium, sebelum dibuka untuk kelompok anggota berikutnya berdasarkan poin loyalitas. Fulham juga menerapkan periode prapenjualan serupa bagi anggota resminya sebelum sisa alokasi tiket dijual untuk umum.

StubHub dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis. Platform ini menghimpun kursi yang tersedia untuk pertandingan tersebut sehingga suporter masih bisa mendapatkan tiket meski alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Fulham vs Brentford?

Harga tiket pertandingan Premier League ini bervariasi menurut bagian tribune yang dipilih di Craven Cottage dan kelompok usia pembeli. Tiket yang dibeli langsung dari penyedia tiket resmi dibanderol mulai £30 untuk dewasa, sehingga menjadi pilihan terjangkau bagi suporter yang mencari tiket termurah. Tiket dengan harga sedikit lebih rendah juga tersedia untuk lansia dan dewasa muda.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Fulham vs Brentford

Performa terkini

Fulham meraih empat poin dari lima pertandingan terakhir mereka. Rangkaian itu mencakup dua kemenangan beruntun di Premier League atas Hull City dan Coventry City, sebelum laju mereka tertahan oleh hasil imbang melawan Aston Villa dan Newcastle United. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Crystal Palace di Carabao Cup, sehingga performa mereka di liga masih tergolong cukup solid meski hasilnya mulai mendatar. Catatan Brentford belakangan ini lebih mengecewakan. Mereka meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kekalahan 2-0 dari Brighton di Premier League pada 8 November merupakan pertandingan terakhir mereka. Dalam periode itu, mereka juga tersingkir dari Carabao Cup di tangan Sunderland dan kalah dari Liverpool di liga. Satu-satunya kemenangan mereka di liga, yakni kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest, menjadi pencapaian terbaik dalam periode yang selebihnya diwarnai inkonsistensi.

Catatan pertemuan terkini

Lima pertemuan terakhir kedua tim di Premier League berlangsung ketat, tanpa ada yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Fulham unggul tipis dengan dua kemenangan dari lima pertemuan, berbanding satu kemenangan Brentford, sementara dua laga berakhir imbang. Pertemuan terbaru, yang berlangsung di Gtech Community Stadium pada April 2026, berakhir 0-0. Sementara itu, kemenangan kandang Fulham 3-1 pada September 2025 tetap menjadi hasil dengan selisih skor terbesar dalam rangkaian pertemuan terbaru ini.