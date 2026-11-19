Fulham menjamu Brentford pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Craven Cottage, London.

Belakangan ini, Fulham mendominasi derbi tersebut dan memasuki laga ini dengan catatan tak terkalahkan dalam empat pertemuan melawan Brentford. Fulham meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang, Craven Cottage, pada September 2025, sebelum bermain imbang 0-0 melawan Brentford dalam pertemuan terakhir mereka di Gtech Community Stadium pada April 2026.

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Kapan Fulham vs Brentford di Premier League dimulai?

Fulham vs Brentford dimulai di Craven Cottage, London, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Fulham vs Brentford di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Fulham dan Brentford, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Fulham FC: Jika Anda ingin duduk di tribune tuan rumah di Craven Cottage, tiket terutama dijual melalui platform tiket resmi Fulham. Biasanya, tiket lebih dulu dijual kepada anggota klub, lalu kursi yang tersisa dijual untuk umum jika masih tersedia.

Jika Anda ingin duduk di tribune tuan rumah di Craven Cottage, tiket terutama dijual melalui platform tiket resmi Fulham. Biasanya, tiket lebih dulu dijual kepada anggota klub, lalu kursi yang tersisa dijual untuk umum jika masih tersedia. Situs resmi Brentford FC: Jika Anda mendukung Brentford, tiket tim tamu dialokasikan melalui portal tiket resmi Brentford dan dibagikan kepada pemegang tiket musiman serta anggota untuk laga tandang berdasarkan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Fulham vs Brentford di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Fulham dan Brentford:

1. Kanal resmi klub

Tiket resmi tribune tuan rumah Fulham (dewasa): Biasanya berkisar antara £63 hingga £125.

Biasanya berkisar antara Tiket alokasi resmi tim tamu Brentford (dewasa): Umumnya mulai dari £30,30 .

Umumnya mulai dari . Paket hospitality resmi hari pertandingan: Biasanya berkisar antara £210 hingga lebih dari £400.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali umum (kursi standar): Mulai sekitar £60 hingga £110 .

Mulai sekitar . Kursi penjualan kembali harga menengah: Berkisar antara £165 dan £220 .

Berkisar antara . Penjualan kembali tiket sektor tim tamu (tribune Brentford): Biasanya mulai sekitar £190 hingga lebih dari £230.

Fulham vs Brentford di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Fulham vs Brentford

Fulham mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Newcastle United di kandang dalam ajang Premier League. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa. Fulham meraih kemenangan tandang atas Coventry City dan Hull City dalam periode tersebut, sementara satu-satunya kekalahan mereka adalah dengan skor 0-1 dari Crystal Palace di Carabao Cup. Fulham mencetak empat gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Brentford meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 dari Brighton di Premier League, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Nottingham Forest. Brentford bermain imbang 1-1 melawan Hull City dan kalah 1-2 dari Liverpool di liga, serta takluk 3-2 dari Sunderland di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan tersebut, Brentford mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Fulham vs Brentford: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Premier League pada 18 April 2026, ketika laga di kandang Brentford berakhir 0-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Fulham memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Brentford, sementara dua laga berakhir imbang. Hasil terbaik Fulham dalam periode itu adalah kemenangan kandang 3-1 pada September 2025.