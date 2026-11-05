Fulham menjamu Bournemouth pada Minggu, 29 November 2026 di Craven Cottage, London.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim pada 9 Mei 2026, Bournemouth meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham di Craven Cottage. Sebelumnya, Bournemouth juga meraih tiga poin dengan kemenangan meyakinkan 3-1 di Vitality Stadium pada Oktober 2025.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Fulham vs Bournemouth, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer dimulai?

Fulham vs Bournemouth berlangsung di Craven Cottage, London, pada Minggu, 29 November 2026.

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Craven Cottage

Bagaimana cara membeli tiket Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer yang digelar di Craven Cottage:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi Fulham FC dan AFC Bournemouth untuk membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi masing-masing klub, bergantung pada ketersediaan, kategori keanggotaan, dan poin loyalitas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer?

Berikut perkiraan rincian harga dan pilihan tiket Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Umumnya mulai dari sekitar £35 hingga £56 untuk tempat duduk dengan permintaan lebih rendah atau pemandangan standar, hingga £125 untuk tempat duduk reguler di lokasi utama.

Umumnya mulai dari sekitar untuk tempat duduk dengan permintaan lebih rendah atau pemandangan standar, hingga untuk tempat duduk reguler di lokasi utama. Paket hospitality: Mulai dari £175 hingga £395+ bergantung pada paket ruang tunggu atau suite yang dipilih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket reguler yang dijual kembali: Umumnya mulai dari sekitar £64 , dengan harga rata-rata di pasar sekitar £170 bergantung pada ketersediaan dan lokasi tempat duduk.

Umumnya mulai dari sekitar , dengan harga rata-rata di pasar sekitar bergantung pada ketersediaan dan lokasi tempat duduk. Tiket premium & VIP yang dijual kembali: Harganya dapat berkisar dari £230 hingga lebih dari £700+ per tiket menjelang hari pertandingan.

Fulham vs AFC Bournemouth di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Fulham vs AFC Bournemouth

Fulham menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Fulham menang 0-1 di markas Coventry City dalam ajang Liga Primer. Dalam rangkaian itu, Fulham juga meraih kemenangan 1-0 atas Hull City. Satu-satunya kekalahan Fulham terjadi saat takluk 2-1 dari Ipswich Town. Dalam lima laga tersebut, Fulham mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, dengan kemenangan atas West Ham United di Piala Carabao juga termasuk di dalamnya.

Bournemouth mencatat empat kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan satu-satunya kekalahan berupa kekalahan telak 5-1 dari Chelsea di Liga Primer. Sejak itu, Bournemouth tampil dominan dengan menang 3-0 atas Sturm Graz, 2-0 atas Sunderland, 3-0 atas AC Milan di Liga Europa, dan 3-0 di markas Manchester United. Bournemouth mencetak sebelas gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut, termasuk mencatat dua clean sheet beruntun pada dua laga terakhir.

Fulham vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika Bournemouth menang 1-0 di Craven Cottage dalam pertandingan Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir, Bournemouth meraih tiga kemenangan dan Fulham satu kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Pertemuan sebelumnya di Craven Cottage pada Desember 2024 berakhir 2-2, sedangkan Bournemouth menang 3-1 di kandang sendiri pada Oktober 2025.