Cara Mendapatkan Tiket Frosinone vs Inter: Harga Tiket Serie A, Informasi Pertandingan, Penjualan Tiket pada Menit-Menit Terakhir, dan Lainnya

Frosinone menjamu Inter pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadio Benito Stirpe, Frosinone.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2024, ketika Inter meraih kemenangan telak 5-0 di kandang Frosinone. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter tampil sangat efektif dalam menyerang dengan mencetak 14 gol, sementara Frosinone hanya mampu membalas satu gol.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Frosinone vs Inter, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Frosinone vs Inter dimulai?

Frosinone vs Inter berlangsung di Stadio Benito Stirpe, Frosinone, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 5 Des 2026 - 12.00 Stadio Benito Stirpe

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Serie A Frosinone vs Inter?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Serie A Frosinone vs Inter:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi klub. Portal tiket resmi Frosinone Calcio menangani alokasi tiket untuk laga kandang dan penjualan kepada masyarakat umum, sedangkan platform tiket FC Internazionale Milano menyediakan pilihan untuk sektor pendukung tim tamu dan anggota klub umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Serie A Frosinone vs Inter?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Serie A Frosinone vs Inter:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €25 dan €60 , bergantung pada kategorinya.

Biasanya berkisar antara dan , bergantung pada kategorinya. Kursi premium: Berkisar dari €80 hingga €150 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: Umumnya mulai dari sekitar €292 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi premium: Sekitar €521, bergantung pada lokasi kursi dan tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Frosinone vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Frosinone vs Inter

Frosinone menghadapi pertandingan ini dengan catatan terkini yang kuat: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga Serie A terakhir. Pada laga terbarunya, Frosinone menang 2-0 di kandang atas Torino. Mereka juga mencetak lima gol saat mengalahkan Lecce 5-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Frosinone mencetak 18 gol dan kebobolan sembilan kali, termasuk dalam hasil imbang 4-4 melawan Atalanta yang memperlihatkan ancaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 3-0 dari Napoli.

Inter memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 3-1 dari Milan dalam Derby della Madonnina. Sebelum kekalahan itu, tim asuhan Chivu mengalahkan Venezia 2-0, Fiorentina 2-1, dan Shakhtar Donetsk 1-0 di Liga Champions, serta menang 3-1 di kandang Bologna. Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Frosinone vs Inter: Rekor lima pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi dalam laga Serie A pada Mei 2024, ketika Inter menang 5-0 di Stadio Benito Stirpe. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Inter menyapu bersih kemenangan dengan mencetak 14 gol dan hanya kebobolan satu kali. Frosinone belum meraih satu poin pun dari pertemuan-pertemuan tersebut.