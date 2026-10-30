Freiburg menjamu Union Berlin pada Minggu, 8 November 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Dalam pertemuan liga terakhir pada 15 Maret 2026, Union Berlin meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Freiburg, Europa-Park-Stadion. Union Berlin lebih unggul dalam beberapa pertemuan terakhir kedua tim, meski laga di kandang Freiburg kerap berakhir imbang dengan sedikit gol atau ditentukan oleh selisih satu gol.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Freiburg vs Union Berlin, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Freiburg vs Union Berlin dimulai?

Laga Freiburg vs Union Berlin dimulai pada Minggu, 8 November 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 11.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Freiburg vs Union Berlin?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara SC Freiburg dan 1. FC Union Berlin, Anda dapat menjajaki beberapa saluran penjualan tiket:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs resmi SC Freiburg, sebagai tuan rumah, atau 1. FC Union Berlin. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses lebih dahulu sebelum kursi yang tersisa dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Freiburg vs Union Berlin?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Bundesliga mendatang antara SC Freiburg dan Union Berlin, baik melalui saluran resmi klub maupun pasar sekunder:

1. Saluran resmi klub

Area berdiri (Stehplatz): Harga resmi tiket untuk dewasa umumnya berkisar antara €18 hingga €25 , dan tiket ini terutama tersedia bagi anggota klub pada tahap awal penjualan.

Harga resmi tiket untuk dewasa umumnya berkisar antara , dan tiket ini terutama tersedia bagi anggota klub pada tahap awal penjualan. Area tempat duduk reguler (Sitzplatz): Tiket kursi standar di tribun tingkat bawah dan atas yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €35 dan €70 , bergantung pada posisi pandang dan bloknya.

Tiket kursi standar di tribun tingkat bawah dan atas yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara , bergantung pada posisi pandang dan bloknya. Kursi premium Kategori 1: Harga resmi tiket di bagian tengah tribun utama atau kursi di dekat area layanan hospitality berkisar antara €75 hingga €90+ jika dibeli langsung dari klub, tergantung ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga tiket termurah: Umumnya mulai sekitar €65 hingga €80 untuk area tribun atas atau area berdiri, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan.

Umumnya mulai sekitar untuk area tribun atas atau area berdiri, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan. Harga rata-rata di pasar: Tiket kursi kelas menengah biasanya berkisar antara €150 hingga €500+ karena tingginya permintaan untuk pertandingan Bundesliga.

Tiket kursi kelas menengah biasanya berkisar antara karena tingginya permintaan untuk pertandingan Bundesliga. Kursi premium dan di sisi panjang lapangan: Tiket dengan posisi pandang utama dari sisi lapangan atau tiket hospitality sering kali dipatok pada tingkat harga yang lebih tinggi, bahkan melampaui €600 hingga €800+.

Bundesliga Freiburg vs Union Berlin: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Union Berlin

Freiburg mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya adalah kemenangan 4-2 atas Luzern dalam pertandingan persahabatan pada 3 Oktober, sedangkan hasil terakhirnya dalam laga kompetitif adalah hasil imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga pada 19 September. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak 16 gol dan kebobolan enam gol, dengan kemenangan 5-0 atas Borussia Moenchengladbach sebagai penampilan paling dominannya.

Lima pertandingan terakhir Union Berlin menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Rijeka dalam pertandingan persahabatan pada 26 September, tetapi performanya di Bundesliga lebih buruk: kalah dari Bayern Munich (7-0), Schalke 04 (1-3), dan Bayer Leverkusen (4-0), dengan hasil imbang 3-3 melawan Eintracht Frankfurt sebagai satu-satunya hasil lain di liga dalam rentang tersebut. Union mencetak enam gol dan kebobolan 17 gol dalam lima pertandingan itu.

Freiburg vs Union Berlin: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Maret 2026, ketika Union Berlin menang 1-0 di Europa-Park Stadion dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Union Berlin menang dua kali, Freiburg sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Freiburg mencetak empat gol dan Union Berlin juga mencetak empat gol.