Freiburg menjamu Panathinaikos pada Kamis, 10 Desember 2026, di Europa-Park Stadion, Freiburg.

SC Freiburg dan Panathinaikos belum pernah berhadapan sebelumnya, sehingga laga UEFA Conference League mendatang akan menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka di kompetisi Eropa. Pertandingan penting pada matchday kelima ini menjadi ujian menentukan bagi kedua tim yang memburu poin berharga menjelang tahap akhir fase liga.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Panathinaikos, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Freiburg vs Panathinaikos di Conference League dimulai?

Freiburg vs Panathinaikos dimulai di Europa-Park Stadion, Freiburg, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Freiburg vs Panathinaikos di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Conference League antara Freiburg dan Panathinaikos:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Untuk membeli langsung dengan harga resmi, tiket biasanya dijual melalui portal tiket resmi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Freiburg vs Panathinaikos di Conference League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Conference League antara Freiburg dan Panathinaikos:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk standar / tribun berdiri: €25 hingga €60

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun belakang gawang & tribun berdiri: €85 hingga €110

€85 hingga €110 Tempat duduk di sisi panjang lapangan & posisi pandang premium: €150 hingga €350+

Freiburg vs Panathinaikos di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Freiburg vs Panathinaikos

Freiburg menyongsong pertandingan ini dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 2-0 atas Union Berlin di Bundesliga, setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Trabzonspor dalam Conference League. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 1-3 dari Bayern Munich. Dalam lima laga tersebut, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Panathinaikos memenangi kelima laga kompetitif terakhirnya tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 1-2 atas Iraklis di Super League, sementara di Conference League mereka mengalahkan CSKA Sofia 2-1. Sebelumnya, mereka menaklukkan AEK Athens 2-0 dan menang 1-0 di kandang NFC Volos. Panathinaikos mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Freiburg vs Panathinaikos: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan Freiburg dan Panathinaikos saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan mereka mungkin akan ditambahkan menjelang pertandingan.