Freiburg menjamu Hoffenheim pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026, Hoffenheim meraih kemenangan telak 3-0 atas Freiburg di kandang sendiri dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, kedua tim berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan ketat di Europa-Park Stadion pada September 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Freiburg vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Freiburg vs Hoffenheim dimulai?

Freiburg vs Hoffenheim berlangsung di Europa-Park Stadion, Freiburg, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 09.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Freiburg vs Hoffenheim?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Freiburg vs Hoffenheim:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat langsung memeriksa situs resmi SC Freiburg dan TSG Hoffenheim. Kedua klub menangani penjualan utama, prapenjualan untuk anggota, dan kategori tiket standar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Freiburg vs Hoffenheim?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Freiburg vs Hoffenheim:

1. Kanal resmi klub

Tribune berdiri / blok suporter: Biasanya berkisar antara sekitar €15 hingga €25 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Kategori kursi standar: Umumnya berkisar antara sekitar €35 hingga €75 .

Umumnya berkisar antara sekitar . Paket VIP & jamuan: Mulai dari €150 hingga €300 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi ekonomis / tribune atas: Biasanya mulai dari sekitar €60 hingga €95 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kategori tribune tengah & sisi lapangan: Berkisar antara €100 dan €250 .

Berkisar antara . Kursi premium & blok dengan permintaan tinggi: Sering kali berkisar dari €300 hingga lebih dari €500.

Freiburg vs Hoffenheim di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg dan Hoffenheim

Freiburg menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka menang 1-0 di kandang Trabzonspor dalam Conference League, setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-1 di kandang Augsburg dalam Bundesliga. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat melawan Bayern Munich (1-3) dan Monaco (0-3). Dalam lima laga itu, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima laga terakhir Hoffenheim menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Crystal Palace di Liga Europa. Penampilan terbaik mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 3-0 atas Lyon di kompetisi Eropa dan kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga. Kekalahan 0-2 dari Werder Bremen dan kekalahan dari Holstein Kiel melalui adu penalti di DFB-Pokal menjadi hasil terburuk mereka. Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Freiburg vs Hoffenheim: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Hoffenheim menang 3-0 di kandang sendiri dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, Freiburg dan Hoffenheim bermain imbang 1-1 di Freiburg pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Freiburg menang dua kali, Hoffenheim menang sekali, dan dua laga berakhir imbang.