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Cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Borussia Moenchengladbach
Bundesliga

Freiburg menghadapi Borussia Moenchengladbach di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Freiburg akan menghadapi Borussia Moenchengladbach pada Sabtu, 12 September 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

SC Freiburg memiliki dominasi kandang dalam pertemuan ini belakangan ini, termasuk kemenangan 2-1 atas Borussia Mönchengladbach dalam pertemuan liga kandang terakhir mereka pada Februari 2026. Pertemuan historis antara kedua tim ini kerap menghadirkan duel dengan banyak gol, membuat laga ini menjadi pertandingan yang menarik bagi para pendukung sepak bola.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach berlangsung di Europa-Park Stadion, Freiburg.

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Bundesliga - Pekan 3
Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Anda bisa membeli tiket pertandingan SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach pada 12 September 2026 melalui opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

  • SC Freiburg Ticket Onlineshop: Ini adalah platform utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga nominal langsung dari klub tuan rumah.
  • Pra-penjualan anggota: Anggota SC Freiburg biasanya mendapatkan akses eksklusif lebih dulu ke tiket sebelum sisa kursi dijual untuk umum.
  • Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual di toko tiket utama, periksa pasar sekunder resmi Freiburg yang terintegrasi ke situs tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

2. Alokasi suporter tim tamu (Borussia Mönchengladbach)

  • BMG Ticketportal: Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket dijual langsung melalui sistem tiket resmi Borussia Mönchengladbach kepada anggota terdaftar atau akun fan club.

3. Marketplace tiket sekunder (gunakan dengan hati-hati)

  • Platform penjualan ulang: Platform seperti StubHub mencantumkan tiket penjualan ulang dari pihak ketiga, meski harganya bisa jauh lebih tinggi daripada harga nominal, dan dikenakan biaya layanan.

Berapa harga tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Harga tiket untuk SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach diperkirakan berada dalam kisaran berikut:

  • Tiket resmi umum (harga nominal): Tiket berdiri dan kursi standar biasanya berkisar dari £15 hingga £60 (€18 hingga €70), tergantung kategori usia dan lokasi di stadion (tribune berdiri vs. kursi di tribun samping).
  • Marketplace sekunder & penjualan ulang: Kursi umum level masuk di situs reseller seperti StubHub mulai dari sekitar £35 hingga £50, sementara kursi penjualan ulang rata-rata umumnya berada di kisaran £50 hingga £120 tergantung pemandangan dan permintaan.
  • Paket hospitality: Kursi premium atau VIP dengan makanan dan akses lounge mulai dari sekitar £170 hingga £300+ per tiket.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

Freiburg memenangkan lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Fortuna Duesseldorf di DFB-Pokal, dan sebelumnya mereka mengalahkan Motherwell 3-1 di kandang lawan dalam kualifikasi Conference League. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan uji coba 3-0 atas Crystal Palace dan dua hasil 2-0 beruntun melawan Strasbourg. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak 11 gol dan kebobolan satu gol, sebuah rangkaian yang menunjukkan tim yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

Gladbach juga memenangi lima pertandingan terakhir mereka tanpa sekali pun kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas TSV Schott Mainz di DFB-Pokal, setelah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di pramusim. Sebelumnya pada musim panas itu, mereka mengalahkan Velbert 8-0 dan Hansa Rostock 3-1. Tim asuhan Polanski mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan tiga gol, menjadikan mereka salah satu tim paling produktif dalam performa pramusim menjelang Bundesliga.

SCF

SCF - Performa

MOT
M1-3
F95
M1-5
MOT
M4-1
SVW
M4-1
SCP
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BMG

BMG - Performa

VEL
M0-8
AVL
M2-1
TSM
M0-5
RBL
K3-0
ELV
K3-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Freiburg menang 2-1 di kandang dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Freiburg unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Gladbach, dengan satu pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Freiburg tampil sangat kuat terutama dalam laga kandang pada rangkaian ini, dengan memenangi kedua pertemuan di Europa-Park Stadion, termasuk kemenangan 3-1 pada November 2024.

Head to Head

FreiburgSeriBorussia Moenchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FT
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FT
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FT
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FT
10Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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