Cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

Freiburg akan menghadapi Borussia Moenchengladbach pada Sabtu, 12 September 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

SC Freiburg memiliki dominasi kandang dalam pertemuan ini belakangan ini, termasuk kemenangan 2-1 atas Borussia Mönchengladbach dalam pertemuan liga kandang terakhir mereka pada Februari 2026. Pertemuan historis antara kedua tim ini kerap menghadirkan duel dengan banyak gol, membuat laga ini menjadi pertandingan yang menarik bagi para pendukung sepak bola.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Borussia Moenchengladbach, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach berlangsung di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Anda bisa membeli tiket pertandingan SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach pada 12 September 2026 melalui opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

SC Freiburg Ticket Onlineshop: Ini adalah platform utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga nominal langsung dari klub tuan rumah.

Pra-penjualan anggota: Anggota SC Freiburg biasanya mendapatkan akses eksklusif lebih dulu ke tiket sebelum sisa kursi dijual untuk umum.

Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual di toko tiket utama, periksa pasar sekunder resmi Freiburg yang terintegrasi ke situs tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

2. Alokasi suporter tim tamu (Borussia Mönchengladbach)

BMG Ticketportal: Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket dijual langsung melalui sistem tiket resmi Borussia Mönchengladbach kepada anggota terdaftar atau akun fan club.

3. Marketplace tiket sekunder (gunakan dengan hati-hati)

Platform penjualan ulang: Platform seperti StubHub mencantumkan tiket penjualan ulang dari pihak ketiga, meski harganya bisa jauh lebih tinggi daripada harga nominal, dan dikenakan biaya layanan.

Berapa harga tiket Bundesliga Freiburg vs Borussia Moenchengladbach?

Harga tiket untuk SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach diperkirakan berada dalam kisaran berikut:

Tiket resmi umum (harga nominal): Tiket berdiri dan kursi standar biasanya berkisar dari £15 hingga £60 (€18 hingga €70), tergantung kategori usia dan lokasi di stadion (tribune berdiri vs. kursi di tribun samping).

Marketplace sekunder & penjualan ulang: Kursi umum level masuk di situs reseller seperti StubHub mulai dari sekitar £35 hingga £50 , sementara kursi penjualan ulang rata-rata umumnya berada di kisaran £50 hingga £120 tergantung pemandangan dan permintaan.

Paket hospitality: Kursi premium atau VIP dengan makanan dan akses lounge mulai dari sekitar £170 hingga £300+ per tiket.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

Freiburg memenangkan lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Fortuna Duesseldorf di DFB-Pokal, dan sebelumnya mereka mengalahkan Motherwell 3-1 di kandang lawan dalam kualifikasi Conference League. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan uji coba 3-0 atas Crystal Palace dan dua hasil 2-0 beruntun melawan Strasbourg. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak 11 gol dan kebobolan satu gol, sebuah rangkaian yang menunjukkan tim yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

Gladbach juga memenangi lima pertandingan terakhir mereka tanpa sekali pun kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas TSV Schott Mainz di DFB-Pokal, setelah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di pramusim. Sebelumnya pada musim panas itu, mereka mengalahkan Velbert 8-0 dan Hansa Rostock 3-1. Tim asuhan Polanski mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan tiga gol, menjadikan mereka salah satu tim paling produktif dalam performa pramusim menjelang Bundesliga.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Freiburg menang 2-1 di kandang dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Freiburg unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Gladbach, dengan satu pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Freiburg tampil sangat kuat terutama dalam laga kandang pada rangkaian ini, dengan memenangi kedua pertemuan di Europa-Park Stadion, termasuk kemenangan 3-1 pada November 2024.