Freiburg menjamu Bayern Munich pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Europa-Park Stadion, Freiburg.

Bayern Munich secara historis mendominasi duel ini, dengan 38 kemenangan berbanding 5 kemenangan Freiburg secara keseluruhan. Pertemuan liga terakhir mereka di kandang Freiburg berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 untuk Bayern Munich.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Freiburg vs Bayern Munich, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga?

Bundesliga - Pekan 7 25 Okt 2026 - 12.30 Europa-Park Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga?

Untuk membeli tiket SC Freiburg vs. FC Bayern Munich di Europa-Park Stadion, ada beberapa jalur utama tergantung pada ketersediaan dan status Anda sebagai suporter:

1. Toko tiket resmi SC Freiburg

Situs klub & portal tiket: Cara paling langsung adalah melalui platform penjualan tiket resmi SC Freiburg.

Prioritas anggota: Anggota klub SC Freiburg mendapatkan akses prioritas untuk laga kandang. Karena pertandingan besar melawan FC Bayern Munich biasanya langsung terjual habis, tiket jarang mencapai penjualan umum.

2. Alokasi suporter tandang FC Bayern Munich

Undian anggota: Tiket untuk laga tandang didistribusikan secara ketat kepada anggota resmi klub FC Bayern dan klub suporter terdaftar melalui sistem permintaan online dan undian di situs resmi FC Bayern.

3. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar sudah habis, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform-platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga?

Harga tiket untuk SC Freiburg vs. FC Bayern Munich di Europa-Park Stadion sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui jalur resmi dengan harga nominal atau melalui marketplace tiket sekunder.

1. Harga resmi nominal

Tiket pertandingan resmi yang dijual melalui SC Freiburg atau FC Bayern Munich distandardisasi ke dalam kategori umum:

Area berdiri (Stehplatz): €15 - €20

Kategori 3 (tribun atas / belakang gawang): €35 - €50

Kategori 1 & 2 (tribun utama / tribun seberang): €60 - €80

Paket VIP / hospitality:€100 - €150+

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi sudah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal / minimum: Sekitar €200 - €300 untuk kursi dasar

Harga rata-rata: Sekitar €350 - €700 di sebagian besar area tempat duduk

Kursi premium / kategori 1:€800 - €1,200+

Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Freiburg vs Bayern Munich

Freiburg datang ke pertandingan ini dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi, catatan yang mencerminkan momentum nyata. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di kandang melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga, sementara penampilan terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Borussia Moenchengladbach. Mereka juga mencatat kemenangan 4-1 atas Werder Bremen dan lolos di babak kualifikasi Conference League dengan kemenangan 4-1 atas Motherwell. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak 16 gol dan kebobolan empat kali.

Bayern Munich telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang, yaitu kebuntuan tanpa gol melawan Schalke 04 di Bundesliga. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 7-0 atas Union Berlin, yang mengikuti kemenangan 5-0 atas Bodoe/Glimt di Champions League. Bayern mencetak 15 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka sambil hanya kebobolan dua gol, dan mereka menorehkan dua clean sheet dalam periode itu.

Freiburg vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 2-3 Bayern Munich di Europa-Park Stadion pada April 2026, dengan Bayern bangkit dari ketertinggalan untuk merebut tiga poin penuh. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di Bundesliga, Bayern memenangkan tiga laga, dengan satu hasil imbang dan satu hasil ketika Freiburg paling mendekati kemenangan. Bayern sangat dominan dalam edisi-edisi terbaru duel ini, termasuk kemenangan 6-2 di kandang mereka sendiri pada November 2025.