FK Kauno Žalgiris menjamu Freiburg pada Kamis, 17 Desember 2026, di Stadion Dariaus ir Gireno, Kaunas.

Kedua tim belum pernah bertemu di kompetisi Eropa, sehingga laga di Stadion Darius dan Girėnas ini menjadi pertemuan pertama mereka. Bagi klub Lituania Kauno Žalgiris, menjamu tim yang rutin bersaing di Bundesliga merupakan momen bersejarah sekaligus kesempatan langka untuk menguji diri melawan lawan dari kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket FK Kauno Zalgiris vs Freiburg, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan FK Kauno Zalgiris vs Freiburg di Conference League dimulai?

FK Kauno Zalgiris vs Freiburg berlangsung di Stadion Dariaus ir Gireno, Kaunas, pada Kamis, 17 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket FK Kauno Zalgiris vs Freiburg di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Conference League mendatang antara FK Kauno Zalgiris dan Freiburg:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi klub (Kauno Žalgiris): Cara paling langsung dan aman adalah melalui situs resmi FK Kauno Žalgiris atau platform mitra penjualan tiket yang ditunjuk klub.

Cara paling langsung dan aman adalah melalui situs resmi FK Kauno Žalgiris atau platform mitra penjualan tiket yang ditunjuk klub. Tribune tim tamu SC Freiburg: Jika Anda mendukung tim tamu asal Jerman, tiket untuk suporter tim tamu didistribusikan langsung melalui portal tiket resmi SC Freiburg bagi anggota klub terdaftar dan pemegang tiket musiman, dengan alokasi sesuai pedoman UEFA untuk tribune tim tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket FK Kauno Zalgiris vs Freiburg di Conference League?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Conference League antara FK Kauno Zalgiris dan Freiburg:

1. Kanal resmi klub

Kategori umum / standar: Biasanya berkisar antara €15 hingga €35 .

Biasanya berkisar antara . Kursi di sisi panjang lapangan / bagian tengah: Umumnya berharga antara €40 hingga €60 .

Umumnya berharga antara . Paket VIP / layanan khusus: Biasanya mulai sekitar €80 hingga €120 ke atas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket sisi pendek lapangan / belakang gawang: Umumnya mulai sekitar €50 hingga €65 .

Umumnya mulai sekitar . Kursi di sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €85 hingga €160 ke atas .

Biasanya berkisar antara . Sektor VIP: Umumnya berkisar antara €100 hingga €130 ke atas.

FK Kauno Zalgiris vs Freiburg di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa FK Kauno Zalgiris vs Freiburg

Kauno Zalgiris mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 4-1 dari FK TransINVEST di A Lyga. Mereka juga kalah 3-0 dari Lugano di Conference League. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih saat bertandang ke markas Hegelmann dengan skor 4-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Zalgiris mencetak enam gol dan kebobolan dua belas kali.

Freiburg meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Union Berlin di Bundesliga, setelah menang 1-0 di kandang Trabzonspor pada laga Conference League. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat mereka takluk 3-1 dari Bayern Munich. Freiburg mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.