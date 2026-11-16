Cara mendapatkan tiket Fiorentina vs Cagliari: Harga tiket Serie A, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Fiorentina menjamu Cagliari pada Senin, 7 Desember 2026, di Artemio Franchi, Florence.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 Januari 2026, Cagliari meraih kemenangan impresif 2-1 di kandang Fiorentina, Stadio Artemio Franchi. Sebelumnya pada musim Serie A 2025–26, kedua tim juga bermain imbang 1-1 dalam laga sengit.

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Kapan pertandingan Fiorentina vs Cagliari di Serie A dimulai?

Fiorentina vs Cagliari akan dimulai di Artemio Franchi, Florence, pada Senin, 7 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 7 Des 2026 - 14.45 Artemio Franchi, Firenze

Bagaimana cara membeli tiket Fiorentina vs Cagliari di Serie A?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Cagliari di Stadio Artemio Franchi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui situs web resmi ACF Fiorentina. Anda perlu membuat akun gratis untuk mengakses portal penjualan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Fiorentina vs Cagliari di Serie A?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Cagliari:

1. Kanal resmi klub

Curva / Tribun belakang gawang: €20 hingga €35.

€20 hingga €35. Maratona / Tribun sisi lapangan: €40 hingga €75.

€40 hingga €75. Tribuna / Kursi premium: €90 hingga €150+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Sektor Curva: €80 hingga €95.

€80 hingga €95. Sektor Maratona: €100 hingga €300+.

€100 hingga €300+. Tribuna / Fasilitas VIP: €350 hingga €700+.

Fiorentina vs Cagliari di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Fiorentina dan Cagliari

Fiorentina menyongsong pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Serie A. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-2 di kandang Sassuolo, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Atalanta. Sebelum itu, Fiorentina kalah dari Inter, Como, dan Genoa. Dalam lima pertandingan tersebut, Fiorentina mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali.

Cagliari hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Mereka terakhir kalah 2-1 dari Lazio, serta takluk 4-2 dari Roma dan 0-2 dari Bologna dalam rentang tersebut. Satu-satunya poin mereka raih lewat hasil imbang 1-1 dengan Juventus. Dalam lima pertandingan, Cagliari mencetak delapan gol dan kebobolan tiga belas kali.

Fiorentina vs Cagliari: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2026, ketika Cagliari menang 2-1 di Artemio Franchi. Dalam lima pertemuan terakhir, Cagliari unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Fiorentina, sementara satu pertandingan juga berakhir imbang. Kemenangan terakhir Fiorentina dalam rangkaian pertemuan ini terjadi pada Mei 2024, ketika mereka menang 3-2 di kandang Cagliari.