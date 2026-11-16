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Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
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Cara mendapatkan tiket Fiorentina vs Cagliari: Harga tiket Serie A, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Fiorentina
Cagliari
Serie A

Fiorentina menghadapi Cagliari di Serie A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Fiorentina menjamu Cagliari pada Senin, 7 Desember 2026, di Artemio Franchi, Florence.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 Januari 2026, Cagliari meraih kemenangan impresif 2-1 di kandang Fiorentina, Stadio Artemio Franchi. Sebelumnya pada musim Serie A 2025–26, kedua tim juga bermain imbang 1-1 dalam laga sengit.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara mendapatkan tiket Fiorentina vs Cagliari, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Fiorentina vs Cagliari di Serie A dimulai?

Fiorentina vs Cagliari akan dimulai di Artemio Franchi, Florence, pada Senin, 7 Desember 2026.

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Serie A - Pekan 14
Artemio Franchi, Firenze

Bagaimana cara membeli tiket Fiorentina vs Cagliari di Serie A?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Cagliari di Stadio Artemio Franchi:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui situs web resmi ACF Fiorentina. Anda perlu membuat akun gratis untuk mengakses portal penjualan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Fiorentina vs Cagliari di Serie A?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Cagliari:

1. Kanal resmi klub

  • Curva / Tribun belakang gawang: €20 hingga €35.
  • Maratona / Tribun sisi lapangan: €40 hingga €75.
  • Tribuna / Kursi premium: €90 hingga €150+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Sektor Curva: €80 hingga €95.
  • Sektor Maratona: €100 hingga €300+.
  • Tribuna / Fasilitas VIP: €350 hingga €700+.

Fiorentina vs Cagliari di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Fiorentina dan Cagliari

Fiorentina menyongsong pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Serie A. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-2 di kandang Sassuolo, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Atalanta. Sebelum itu, Fiorentina kalah dari Inter, Como, dan Genoa. Dalam lima pertandingan tersebut, Fiorentina mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali.

Cagliari hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Mereka terakhir kalah 2-1 dari Lazio, serta takluk 4-2 dari Roma dan 0-2 dari Bologna dalam rentang tersebut. Satu-satunya poin mereka raih lewat hasil imbang 1-1 dengan Juventus. Dalam lima pertandingan, Cagliari mencetak delapan gol dan kebobolan tiga belas kali.

FIO

FIO - Performa

COM
K1-3
INT
K2-1
ATA
S2-2
SAS
M2-4
JUV
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
CGL

CGL - Performa

MON
K4-0
BOL
K0-2
ROM
K4-2
LAZ
K2-1
FRC
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Fiorentina vs Cagliari: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2026, ketika Cagliari menang 2-1 di Artemio Franchi. Dalam lima pertemuan terakhir, Cagliari unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Fiorentina, sementara satu pertandingan juga berakhir imbang. Kemenangan terakhir Fiorentina dalam rangkaian pertemuan ini terjadi pada Mei 2024, ketika mereka menang 3-2 di kandang Cagliari.

Head to Head

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Serie A
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FIO
1
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CGL
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Serie A
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FIO
1
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Serie A
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CGL
1
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Fiorentina
FIO
2
FT
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FT
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FT
8Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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