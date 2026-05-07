Trofi sepak bola akan diperebutkan di Hampden Park pada 23 Mei lewat laga Celtic vs Dunfermline pada edisi ke-141.

Dua belas bulan lalu, Aberdeen menjadi sorotan ketika mereka mengejutkan Celtic untuk merebut Scottish Cup. Dalam laga epik itu, Dons mencetak gol penyeimbang di pengujung laga sebelum mampu menjaga ketenangan mereka dalam adu penalti yang menegangkan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tiket Scottish Cup, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Final Scottish Cup 2026 digelar?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Sab, 23 Mei Celtic vs Dunfermline (15.00 BST) Hampden Park (Glasgow) Tiket

Cara membeli tiket Final Scottish Cup 2026

Kedua klub peserta Final Scottish Cup akan menjual kursi melalui situs resmi masing-masing. Tiket juga bisa dibeli di situs Scottish FA.

Perlu diperhatikan bahwa kapasitas terbatas, dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia. Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Selain membeli tiket Scottish Cup melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Final Scottish Cup 2026?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Scottish Cup meningkat seiring kompetisi berjalan dan mencapai puncaknya ketika final bulan Mei tiba.

Meski detail resmi Final 2026 belum dikonfirmasi, harga tahun lalu di Hampden Park bisa menjadi panduan yang baik dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Seksi Harga dewasa Harga konsesi Tribun Utara & Selatan £45-£50 £25-£30 Tribun Timur & Barat £35-£40 £20-£25

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi klub menjelang waktunya, untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana Final Scottish Cup 2026 digelar?

Hampden Park

Hampden Park, yang saat ini dikenal sebagai Barclays Hampden karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola di Glasgow, Skotlandia. Selain menjadi kandang tim nasional sepak bola Skotlandia, Hampden Park saat ini rutin menjadi tuan rumah final Scottish Cup (dan semi-final) sejak 1903.

Meski kapasitas Hampden Park saat ini adalah 51.866, rekor kehadiran mencapai angka fantastis 149.547 untuk laga internasional Skotlandia vs Inggris pada 1937.

Hampden Park telah menggelar enam final besar klub Eropa. Yang pertama adalah Final Piala Eropa 1960 antara Real Madrid dan Eintracht Frankfurt, yang dimenangi Real Madrid dengan skor 7-3.

Laga itu dikenang berkat hat-trick Alfredo Di Stefano dan empat gol Ferenc Puskás. Sebanyak 127.621 penonton hadir dalam pertandingan tersebut, yang tetap menjadi rekor penonton untuk final sepak bola Eropa.

Paket hospitality apa yang tersedia untuk Final Scottish Cup 2026?

Paket hospitality resmi untuk Final Scottish Cup 2026 di Hampden Park berkisar dari tempat duduk premium hingga skybox pribadi. Meski detail pastinya baru akan dirampungkan mendekati hari pertandingan, paket yang sebelumnya tersedia mencakup hal-hal berikut:

Superbox: (mulai dari £675 per orang) Pengalaman tingkat tertinggi dengan resepsi sampanye dan pilihan fine dining. Sesi jumpa dengan mantan legenda pemain serta tempat duduk balkon pribadi di garis tengah lapangan.

(mulai dari £675 per orang) Pengalaman tingkat tertinggi dengan resepsi sampanye dan pilihan fine dining. Sesi jumpa dengan mantan legenda pemain serta tempat duduk balkon pribadi di garis tengah lapangan. Skyboxes: (mulai dari £499 per orang) Fasilitas menonton dan bersantap privat untuk grup dengan staf layanan khusus dan akses ke balkon pribadi.

(mulai dari £499 per orang) Fasilitas menonton dan bersantap privat untuk grup dengan staf layanan khusus dan akses ke balkon pribadi. Hampden Suites: (mulai dari £369 per orang) Akses lounge sebelum pertandingan dengan suasana sosial yang semarak. Termasuk hidangan tiga menu, bar inklusif (bir, wine, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta kursi empuk di Tribun Selatan.

(mulai dari £369 per orang) Akses lounge sebelum pertandingan dengan suasana sosial yang semarak. Termasuk hidangan tiga menu, bar inklusif (bir, wine, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta kursi empuk di Tribun Selatan. Premium Seats: (mulai dari £150 per orang) Opsi yang lebih terjangkau dengan akses lounge sebelum pertandingan, minuman gratis saat kedatangan, makanan yang tersedia untuk dibeli, dan kursi eksekutif di Tribun Utara atau Selatan.

Siapa pemenang Scottish Cup dalam beberapa tahun terakhir?