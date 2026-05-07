Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FA Cup
team-logoCeltic
Hampden Park
team-logoDunfermline Athletic
Celtic vs Dunfermline TicketsCeltic vs Dunfermline Tickets
Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket final Piala Skotlandia 2026: Celtic vs Dunfermline, informasi Hampden Park, tempat membeli, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
FA Cup
Celtic
Dunfermline Athletic

Begini cara Anda bisa menuju salah satu sorotan olahraga Skotlandia tahun ini

Trofi sepak bola akan diperebutkan di Hampden Park pada 23 Mei lewat laga Celtic vs Dunfermline pada edisi ke-141. 

Dua belas bulan lalu, Aberdeen menjadi sorotan ketika mereka mengejutkan Celtic untuk merebut Scottish Cup. Dalam laga epik itu, Dons mencetak gol penyeimbang di pengujung laga sebelum mampu menjaga ketenangan mereka dalam adu penalti yang menegangkan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tiket Scottish Cup, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Tiket Final Scottish Cup 2026Pesan sekarang

Kapan Final Scottish Cup 2026 digelar?

TanggalPertandingan (waktu kick-off)TempatTiket
Sab, 23 MeiCeltic vs Dunfermline (15.00 BST)Hampden Park (Glasgow)Tiket

Cara membeli tiket Final Scottish Cup 2026

Kedua klub peserta Final Scottish Cup akan menjual kursi melalui situs resmi masing-masing. Tiket juga bisa dibeli di situs Scottish FA.

Championship
Ayr United crest
Ayr United
Ayr
Dunfermline Athletic crest
Dunfermline Athletic
DUN
Premiership
Motherwell crest
Motherwell
MOT
Celtic crest
Celtic
CEL

Perlu diperhatikan bahwa kapasitas terbatas, dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia. Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Selain membeli tiket Scottish Cup melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Final Scottish Cup 2026?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Scottish Cup meningkat seiring kompetisi berjalan dan mencapai puncaknya ketika final bulan Mei tiba.

Meski detail resmi Final 2026 belum dikonfirmasi, harga tahun lalu di Hampden Park bisa menjadi panduan yang baik dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Seksi Harga dewasaHarga konsesi
Tribun Utara & Selatan£45-£50£25-£30
Tribun Timur & Barat£35-£40 £20-£25

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi klub menjelang waktunya, untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Tiket Final Scottish Cup 2026Pesan sekarang

Di mana Final Scottish Cup 2026 digelar?

Hampden Park

Hampden Park, yang saat ini dikenal sebagai Barclays Hampden karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola di Glasgow, Skotlandia. Selain menjadi kandang tim nasional sepak bola Skotlandia, Hampden Park saat ini rutin menjadi tuan rumah final Scottish Cup (dan semi-final) sejak 1903.

Meski kapasitas Hampden Park saat ini adalah 51.866, rekor kehadiran mencapai angka fantastis 149.547 untuk laga internasional Skotlandia vs Inggris pada 1937.

Hampden Park telah menggelar enam final besar klub Eropa. Yang pertama adalah Final Piala Eropa 1960 antara Real Madrid dan Eintracht Frankfurt, yang dimenangi Real Madrid dengan skor 7-3.

Laga itu dikenang berkat hat-trick Alfredo Di Stefano dan empat gol Ferenc Puskás. Sebanyak 127.621 penonton hadir dalam pertandingan tersebut, yang tetap menjadi rekor penonton untuk final sepak bola Eropa.

Paket hospitality apa yang tersedia untuk Final Scottish Cup 2026?

Paket hospitality resmi untuk Final Scottish Cup 2026 di Hampden Park berkisar dari tempat duduk premium hingga skybox pribadi. Meski detail pastinya baru akan dirampungkan mendekati hari pertandingan, paket yang sebelumnya tersedia mencakup hal-hal berikut:

  • Superbox: (mulai dari £675 per orang) Pengalaman tingkat tertinggi dengan resepsi sampanye dan pilihan fine dining. Sesi jumpa dengan mantan legenda pemain serta tempat duduk balkon pribadi di garis tengah lapangan.
  • Skyboxes: (mulai dari £499 per orang) Fasilitas menonton dan bersantap privat untuk grup dengan staf layanan khusus dan akses ke balkon pribadi.
  • Hampden Suites: (mulai dari £369 per orang) Akses lounge sebelum pertandingan dengan suasana sosial yang semarak. Termasuk hidangan tiga menu, bar inklusif (bir, wine, dan minuman ringan), sesi tanya jawab dengan mantan pemain, serta kursi empuk di Tribun Selatan.
  • Premium Seats: (mulai dari £150 per orang) Opsi yang lebih terjangkau dengan akses lounge sebelum pertandingan, minuman gratis saat kedatangan, makanan yang tersedia untuk dibeli, dan kursi eksekutif di Tribun Utara atau Selatan.

Siapa pemenang Scottish Cup dalam beberapa tahun terakhir?

TahunPemenangRunner-upSkor
2025Aberdeen Celtic4-3 (pen)
2024CelticRangers1-0
2023CelticInverness Caledonian Thistle3-1
2022RangersHeart of Midlothian2-0 (aet)
2021St JohnstoneHibernian1-0
2020CelticHeart of Midlothian4-3 (pen)
2019CelticHeart of Midlothian2-1
2018CelticMotherwell2-0
2017CelticAberdeen2-1
2016HibernianRangers3-2

Tiket Final Scottish Cup 2026Pesan sekarang

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google