Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoFreiburg
Tupras Stadyumu
team-logoAston Villa
Book Europa League Final TicketsEuropa League Final Tickets
Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa, harga, Stadion Beşiktaş, dan informasi lainnya

SHOPPING
Tickets
Europa League
Aston Villa
Freiburg

Amankan tiket untuk menyaksikan salah satu sorotan utama musim sepak bola Eropa

Aston Villa akan menghadapi Freiburg di Stadion Besiktas, Istanbul, pada 20 Mei dalam final Liga Europa UEFA, dengan impian mengangkat trofi.

Aston Villa memastikan tempat di partai puncak setelah melakukan comeback agregat 4-1 yang meyakinkan atas Nottingham Forest, sementara SC Freiburg mencapai final Eropa pertama mereka setelah menyingkirkan Braga dengan agregat tipis 4-3.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket final Liga Europa UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan final Liga Europa UEFA: Freiburg vs Aston Villa?

crest
Europa League - Final
Tupras Stadyumu

Pemenang akan mendapatkan tempat di fase liga Liga Champions UEFA 2026/27, jika mereka belum lolos melalui kompetisi domestik mereka.

Pemenang Liga Europa juga akan mendapatkan hak untuk bermain melawan pemenang Liga Champions UEFA 2025/26 di Piala Super UEFA 2026.

Cara membeli tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Tiket final Liga Europa tersedia melalui tiga jalur utama: portal tiket resmi dari kedua finalis dan langsung melalui UEFA.

  • Undian UEFA: Jendela pengajuan untuk undian publik umum ditutup pada akhir Maret. Pemohon yang berhasil sudah diberi tahu dan mendapatkan kursi mereka melalui sistem undian.
  • Portal Klub: Sekarang setelah Aston Villa dan SC Freiburg dipastikan sebagai finalis, kedua klub telah menerima alokasi sekitar 12.000 tiket masing-masing. Tiket ini dijual langsung melalui loket resmi mereka sendiri, biasanya dengan mengikuti sistem poin prioritas untuk pemegang tiket musiman dan anggota.
  • Situs Sekunder: Bagi penggemar yang gagal dalam undian atau tidak memenuhi kriteria prioritas klub, pasar sekunder seperti LiveFootballTickets dan Ticombo menjadi opsi alternatif untuk mengamankan kursi menit akhir, meski harga bisa berfluktuasi karena tingginya permintaan.

Berapa harga tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Harga tiket resmi untuk final Liga Europa UEFA 2026 berkisar dari €40 hingga €240 dan dibagi sebagai berikut:

  • Fans First: €40 (dikhususkan untuk penggemar Frieburg dan Villa)
  • Kategori 3: €65
  • Kategori 2: €160
  • Kategori 1: €240

Kapasitas yang tersisa dibagi antara publik umum, melalui undian UEFA, dan 'keluarga UEFA', yang mencakup penyelenggara lokal, asosiasi nasional, mitra komersial, dan penyiar.

Pantau berbagai portal tiket resmi klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti LiveFootballTickets untuk ketersediaan terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari final Liga Europa: Freiburg vs Aston Villa?

Freiburg

Cedera dan Larangan Bermain

Aston Villa

Susunan Pemain Freiburg vs Aston Villa

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
N. AtuboluN. AtuboluL. KueblerL. KueblerP. LienhartP. LienhartM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuJ. BesteJ. BesteM. EggesteinM. EggesteinJ. ManzambiJ. Manzambiteam-logoN. HoeflerV. GrifoV. GrifoI. MatanovicI. MatanovicE. MartinezE. MartinezM. CashM. CashE. KonsaE. KonsaP. TorresP. TorresL. DigneL. DigneY. TielemansY. TielemansE. BuendiaE. BuendiaM. RogersM. RogersJ. McGinnJ. McGinnV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefO. WatkinsO. Watkins
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Freiburg

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Schuster
  • U. Emery
SCF

SCF - Performa

BRA
K2-1
WOB
S1-1
BRA
M3-1
HSV
K3-2
RBL
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
AVL

AVL - Performa

NFO
K1-0
TOT
K1-2
NFO
M4-0
BUR
S2-2
LIV
M4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google