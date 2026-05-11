Cara mendapatkan tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa, harga, Stadion Beşiktaş, dan informasi lainnya

Aston Villa akan menghadapi Freiburg di Stadion Besiktas, Istanbul, pada 20 Mei dalam final Liga Europa UEFA, dengan impian mengangkat trofi.

Aston Villa memastikan tempat di partai puncak setelah melakukan comeback agregat 4-1 yang meyakinkan atas Nottingham Forest, sementara SC Freiburg mencapai final Eropa pertama mereka setelah menyingkirkan Braga dengan agregat tipis 4-3.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket final Liga Europa UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan final Liga Europa UEFA: Freiburg vs Aston Villa?

Europa League - Final 20 Mei 2026 - 15.00 Tupras Stadyumu

Pemenang akan mendapatkan tempat di fase liga Liga Champions UEFA 2026/27, jika mereka belum lolos melalui kompetisi domestik mereka.

Pemenang Liga Europa juga akan mendapatkan hak untuk bermain melawan pemenang Liga Champions UEFA 2025/26 di Piala Super UEFA 2026.

Cara membeli tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Tiket final Liga Europa tersedia melalui tiga jalur utama: portal tiket resmi dari kedua finalis dan langsung melalui UEFA.

Undian UEFA: Jendela pengajuan untuk undian publik umum ditutup pada akhir Maret. Pemohon yang berhasil sudah diberi tahu dan mendapatkan kursi mereka melalui sistem undian.

Portal Klub: Sekarang setelah Aston Villa dan SC Freiburg dipastikan sebagai finalis, kedua klub telah menerima alokasi sekitar 12.000 tiket masing-masing. Tiket ini dijual langsung melalui loket resmi mereka sendiri, biasanya dengan mengikuti sistem poin prioritas untuk pemegang tiket musiman dan anggota.

Situs Sekunder: Bagi penggemar yang gagal dalam undian atau tidak memenuhi kriteria prioritas klub, pasar sekunder seperti LiveFootballTickets dan Ticombo menjadi opsi alternatif untuk mengamankan kursi menit akhir, meski harga bisa berfluktuasi karena tingginya permintaan.

Berapa harga tiket final Liga Europa UEFA 2026: Freiburg vs Aston Villa?

Harga tiket resmi untuk final Liga Europa UEFA 2026 berkisar dari €40 hingga €240 dan dibagi sebagai berikut:

Fans First: €40 (dikhususkan untuk penggemar Frieburg dan Villa)

Kategori 3: €65

Kategori 2: €160

Kategori 1: €240

Kapasitas yang tersisa dibagi antara publik umum, melalui undian UEFA, dan 'keluarga UEFA', yang mencakup penyelenggara lokal, asosiasi nasional, mitra komersial, dan penyiar.

Pantau berbagai portal tiket resmi klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti LiveFootballTickets untuk ketersediaan terkini.