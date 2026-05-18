Musim ke-25 kompetisi sepak bola antarklub wanita paling bergengsi di Eropa, Liga Champions Wanita, akan mencapai klimaks dramatis di Ullevaal Stadion, Oslo, pada 23 Mei. Tahun ini, Barcelona akan menghadapi Lyon di Oslo dalam penutup turnamen Liga Champions yang menegangkan.

Sebanyak 38.356 penonton menyaksikan Arsenal mengangkat trofi Liga Champions Wanita di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, tahun lalu, dan para penggemar diperkirakan kembali berdatangan dalam jumlah besar untuk laga penutup musim ini.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan final Liga Champions Wanita 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Sab, 23 Mei Barcelona vs Lyon (18.00 CET) Ullevaal Stadion (Oslo, Norwegia) Tiket



MHPArena di Stuttgart, Hampden Park di Glasgow, dan Ullevaal Stadion di Oslo sama-sama mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Wanita 2026. Pada akhirnya, venue di Norwegia itulah yang dipilih oleh Komite Eksekutif UEFA.

Ullevaal Stadion pertama kali dibuka pada 1926 dan selain menggelar final Piala Norwegia setiap tahun, stadion ini juga rutin menjadi tempat pertandingan kandang tim nasional Norwegia. Dengan kapasitas hingga 28.000, stadion ini adalah stadion sepak bola terbesar di Norwegia.

Sebagai venue konser, Ullevaal Stadion telah menjadi tuan rumah bagi banyak bintang musik dunia, termasuk Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, dan Bruce Springsteen, serta legenda Norwegia, A-Ha.

Cara membeli tiket final Liga Champions Wanita 2026

Untuk final Liga Champions Wanita 2026, sistem undian digunakan untuk alokasi tiket resmi bagi masyarakat umum. Periode pendaftaran dibuka di situs UEFA pada 16 Maret dan ditutup pada 1 April.

Meski periode penjualan umum mungkin telah ditutup, tambahan batch tiket last-minute atau alokasi khusus klub untuk dua finalis akan tersedia selama Mei melalui portal tiket resmi UEFA.

Selain membeli tiket final Liga Champions Wanita melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder seperti di StubHub untuk tiket last-minute.

Berapa harga tiket final Liga Champions Wanita 2026?

Untuk final Liga Champions Wanita 2026 di Ullevaal Stadion, Oslo, UEFA telah mengategorikan harga tiket sebagai berikut:

Kategori 1: Terletak di tribune utama dan tribune seberang - mulai dari €70

Terletak di tribune utama dan tribune seberang - mulai dari €70 Kategori 2: Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40

Terletak di sudut-sudut stadion - mulai dari €40 Kategori 3: Terletak di belakang gawang - mulai dari €20

Pastikan untuk terus memantau portal tiket resmi UEFA untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Paket hospitality apa yang tersedia untuk final Liga Champions Wanita 2026?

UEFA menawarkan pengalaman 'Sports Bar', tersedia mulai dari €450 per orang, sebagai opsi hospitality utama untuk final Liga Champions Wanita.

Rincian lengkap paket premium ini dapat ditemukan di situs resmi UEFA.

Sports Bar terletak di sudut tribune utama (Level 4), dan paket ini menghadirkan keuntungan berikut:

Tempat duduk Kategori 1 di tribune utama

Layanan hospitality dimulai dua jam sebelum kick-off dan berlangsung hingga 60 menit setelah pertandingan

Pilihan hidangan lokal dan internasional

Anggur, bir, dan minuman ringan gratis

Apa yang bisa diharapkan dari final Liga Champions Wanita 2026?

Ini akan menjadi kali kedua, sejak final Liga Champions Wanita dimainkan sebagai laga satu kali, bahwa pertandingan penutup kompetisi ini digelar di tanah Skandinavia. Pada Mei 2021, Barcelona mengalahkan Chelsea 4-0 di Swedia, tepatnya di Gamla Ullevi, Gothenburg.

Itu menjadi yang pertama dari tiga kemenangan Barcelona di panggung terbesar Eropa, karena mereka juga membawa pulang gelar tersebut setelah sukses beruntun pada 2023 & 2024. Meski mencapai final Liga Champions Wanita kelima secara beruntun pada 2025, raksasa Spanyol itu dilengserkan oleh Arsenal, yang merebut gelar di Lisbon berkat gol babak kedua Stina Blackstenius.

Perjalanan Arsenal menuju trofi musim lalu menjadi kelegaan yang disambut baik oleh para penggemar WSL, karena itu baru kali kedua sepanjang sejarah tim Inggris menjadi penguasa kompetisi antarbenua tersebut. Arsenal juga pernah mengamankan gelar pertama untuk klub Inggris saat melangkah hingga juara pada 2007, dengan tim yang mencakup Karen Carney, Lianne Sanderson, dan Rachel Yankey.

Meski Arsenal dan Barcelona mencatatkan kemenangan terbaru di Liga Champions Wanita, mereka masih tertinggal jauh dari tim paling sukses dalam sejarah kompetisi ini. Lyon terkenal menjalani rentetan kejayaan lima tahun di Eropa antara 2016 dan 2020 dan total telah dinobatkan sebagai juara Liga Champions sebanyak delapan kali.