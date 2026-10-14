Final CONMEBOL Copa Libertadores 2026 akan menjadi sorotan pada Sabtu, 28 November 2026 di Estadio Centenario yang bersejarah di Montevideo, Uruguay, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 17.00 UYT (waktu setempat).

Saat edisi ke-67 kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan ini mencapai puncaknya, para raksasa sepak bola benua itu bersiap datang ke tempat kelahiran sepak bola internasional.

Dengan semifinal mempertemukan raksasa Argentina Estudiantes de La Plata melawan kekuatan Brasil Flamengo, serta juara 2023 Fluminense menghadapi rival senegaranya Palmeiras, panggung siap untuk laga final tunggal yang spektakuler.

Kapan sepak mula final Copa Libertadores?

Rincian lokasi dan waktu sepak mula untuk pertandingan Copa Libertadores ini belum dikonfirmasi. Bagian ini akan diperbarui dengan informasi pertandingan selengkapnya begitu tersedia.

Copa Libertadores - Final 28 Okt 2026 - 17.00

Bagaimana cara membeli tiket final Copa Libertadores 2026?

Platform Resmi CONMEBOL (Kategori Netral 1 & 2): Tiket untuk masyarakat umum di tribune netral (Tribuna Olímpica dan Tribuna América) dijual langsung melalui portal tiket resmi CONMEBOL. Untuk mendaftar, pembeli harus membuat akun menggunakan nomor paspor. Setelah itu, tersedia periode undian untuk akses awal dan penjualan umum berdasarkan urutan pembelian pada akhir Oktober/awal November.

Alokasi klub finalis (tribune ujung khusus Kategori 3)

Setiap klub finalis menerima alokasi khusus tiket Kategori 3 (secara historis sekitar 12.000 hingga 15.000 tiket per klub) untuk Tribuna Ámsterdam dan Tribuna Colombes.

Tiket tersebut didistribusikan secara eksklusif melalui portal keanggotaan klub-klub yang lolos (seperti SoySocio untuk Estudiantes atau program Sócio-Torcedor untuk Flamengo, Fluminense, atau Palmeiras), dengan prioritas bagi anggota yang memiliki poin loyalitas tertinggi.

Paket perjalanan dan layanan premium resmi

CONMEBOL bekerja sama dengan operator perjalanan olahraga berlisensi untuk menyediakan paket layanan premium.

Paket ini mencakup tempat duduk utama di Kategori 1 atau area klub, akses ke ruang layanan VIP sebelum pertandingan, akomodasi hotel mewah di Montevideo, serta transportasi darat antara bandara dan stadion.

Pasar tiket sekunder dan platform penjualan kembali

Bagi penggemar internasional yang tidak berhasil mendapatkan tiket dengan harga resmi saat penjualan awal melalui klub atau penjualan umum CONMEBOL, platform tiket sekunder dan agen tur sepak bola yang mapan menawarkan kursi terverifikasi di semua kategori, dengan jaminan bagi pembeli.

Tiket melalui aplikasi digital dan identitas berfoto yang wajib dibawa

Semua tiket Final 2026 diterbitkan melalui aplikasi tiket digital resmi CONMEBOL di ponsel.

Kode batang baru aktif pada hari pertandingan untuk mencegah pemalsuan.

Untuk masuk, penonton wajib menunjukkan paspor fisik atau kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah, dengan nama resmi yang sesuai dengan nama terdaftar pada tiket digital.

Apa yang perlu diketahui sebelum bepergian ke final Copa Libertadores 2026?