Pertemuan kompetitif terakhir mereka di Liga Champions terjadi pada babak gugur musim 2024-25, ketika Inter Milan menang dalam kedua leg.

Bermain di kandang, Feyenoord akan berupaya memanfaatkan atmosfer De Kuip yang terkenal intens untuk membalikkan keadaan saat menghadapi raksasa Italia tersebut.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Feyenoord vs Inter, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Feyenoord vs Inter di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Feyenoord vs Inter berlangsung di De Kuip, Rotterdam, pada Selasa, 3 November 2026.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Bagaimana cara membeli tiket Feyenoord vs Inter di Liga Champions?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Feyenoord vs Inter di Liga Champions:

Portal tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs tiket resmi Feyenoord merupakan cara utama bagi pendukung tuan rumah. Penjualan biasanya dibuka lebih dulu dengan prioritas bagi anggota klub.

Penjualan tiket resmi Inter Milan: Pendukung tim tamu dapat memeriksa kanal tiket resmi Inter Milan untuk tiket yang dialokasikan di sektor tim tamu serta panduan paket perjalanan.

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Feyenoord vs Inter di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Feyenoord vs Inter Milan di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler (penjualan untuk anggota/prioritas): Harga kursi standar melalui portal resmi Feyenoord biasanya berkisar antara €40 hingga €110 , bergantung pada lokasi tribun dan status keanggotaan klub.

Alokasi sektor tim tamu: Tiket yang dialokasikan bagi pendukung tim tamu dan dijual langsung melalui kanal resmi Inter Milan umumnya dibanderol antara €45 dan €75 , sesuai dengan batas harga tiket tim tamu UEFA.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Di belakang gawang / kursi yang tidak terlalu sentral: €140 hingga €230 untuk blok di ujung tribun dan tingkat atas di sektor tuan rumah atau netral.

Kursi standar di sisi lapangan: €200 hingga €330 untuk pemandangan dari sisi lapangan di tingkat atas Olympiatribune dan Maastribune.

Tingkat bawah / kursi tengah: €290 hingga €470+ untuk posisi menonton utama yang lebih dekat ke garis tengah lapangan.

Paket VIP & hospitalitas:€440 hingga €1.500+ untuk kursi premium beserta akses ke ruang tunggu, layanan bersantap, dan fasilitas eksekutif.

Feyenoord vs Inter di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Feyenoord vs Inter

Feyenoord meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Pada laga teranyar, Feyenoord menang 5-0 atas FC Utrecht di Eredivisie. Feyenoord juga membantai PEC Zwolle 7-0 di kompetisi yang sama. Satu-satunya hasil buruk dalam periode ini adalah kekalahan 5-1 dari Barcelona di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Feyenoord mencetak 17 gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan gaya bermain terbuka dan menyerang.

Inter meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil teranyar Inter adalah imbang 2-2 melawan Roma di Serie A, setelah sebelumnya mengalahkan Udinese 5-3. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Dalam lima laga tersebut, Inter mencetak 12 gol dan kebobolan 11 kali, menunjukkan ancaman dalam menyerang sekaligus kerentanan di lini pertahanan.

Feyenoord vs Inter: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub bertemu dua kali di Liga Champions 2024-25, dengan Inter memenangi kedua leg. Pertemuan terakhir berakhir dengan kemenangan Inter 2-1 di San Siro pada Maret 2025, setelah sebelumnya Inter menang 2-0 di De Kuip pada rangkaian pertandingan yang sama. Inter memiliki rekor lebih baik dalam empat pertemuan yang diketahui antara kedua tim, meski Feyenoord pernah menang 1-0 di San Siro dalam laga Liga Europa pada 2002.