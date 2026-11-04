Feyenoord menjamu FC Porto pada Selasa, 24 November 2026 di De Kuip, Rotterdam.

Pertemuan mereka sebelumnya berlangsung pada fase grup Liga Europa UEFA musim 2019/20. Dalam laga di Rotterdam pada 2019 itu, Feyenoord meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tim asal Portugal tersebut di De Kuip.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Feyenoord vs FC Porto, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan kick-off Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions?

Feyenoord vs FC Porto akan dimulai di De Kuip, Rotterdam, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Bagaimana cara membeli tiket Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Feyenoord vs FC Porto:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Feyenoord dari alokasi laga kandang atau penjualan prioritas bagi anggota. Suporter tim tamu yang mencari tempat duduk di tribune pendukung tamu perlu memeriksa ketersediaan dan alokasi tiket langsung melalui portal tiket resmi FC Porto.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan fase liga Liga Champions antara Feyenoord dan FC Porto bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Alokasi umum & penjualan untuk anggota: Biasanya berkisar antara sekitar €45 hingga €110 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Tribune tim tamu: Umumnya mengikuti batas harga standar UEFA untuk suporter tim tamu, biasanya sekitar €50 hingga €70.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar: Mulai dari sekitar €120 hingga €130 untuk kursi di tingkat atas tribune belakang gawang.

Mulai dari sekitar untuk kursi di tingkat atas tribune belakang gawang. Kursi premium & sisi panjang lapangan: Umumnya dihargai antara €200 hingga €360+, bergantung pada permintaan dan ketersediaan menjelang hari pertandingan.

Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Feyenoord vs FC Porto

Feyenoord menghadapi laga ini dengan empat kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil 0-1 melawan Real Betis di Liga Champions. Hasil terbaru mereka sebelum kekalahan itu adalah kemenangan sengit 4-3 saat bertandang ke Telstar di Eredivisie. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Como 3-2 di Liga Champions dan FC Utrecht 5-0 di kompetisi domestik, menegaskan produktivitas serangan yang menjadi ciri musim mereka. Dalam lima pertandingan itu, Feyenoord mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima pertandingan terakhir Porto menunjukkan hasil yang lebih beragam. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan kedua kekalahan terjadi di Liga Champions, yakni 2-3 dari Real Betis dan 0-1 dari PSV Eindhoven dalam laga Eropa terbaru mereka. Performa domestik mereka lebih kuat: kemenangan 2-1 atas Maritimo dan 3-1 atas Benfica di Liga Portugal menunjukkan kualitas yang dimiliki Farioli. Porto mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Feyenoord vs FC Porto: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua klub ini terbatas, tetapi hasil yang ada menguntungkan Feyenoord saat bermain di kandang. Pertemuan terbaru terjadi di Liga Europa pada Oktober 2019, ketika Feyenoord mengalahkan Porto 2-0 di De Kuip. Porto memenangi laga sebaliknya pada musim yang sama dengan kemenangan 3-2 di Portugal. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat berakhir tanpa gol dalam laga persahabatan pada 2007. Dari tiga pertemuan itu, rekor kedua tim sangat berimbang, meski catatan kandang Feyenoord melawan Porto memberi mereka sedikit keunggulan historis di De Kuip.