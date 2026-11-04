Feyenoord menjamu FC Porto pada Selasa, 24 November 2026 di De Kuip, Rotterdam.

Pertemuan mereka sebelumnya berlangsung pada fase grup Liga Europa UEFA musim 2019-20. Dalam pertemuan di Rotterdam pada 2019 itu, Feyenoord meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tim asal Portugal tersebut di De Kuip.

Kapan laga Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions dimulai?

Laga Feyenoord vs FC Porto dimulai di De Kuip, Rotterdam, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Bagaimana cara membeli tiket Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Feyenoord dari alokasi pertandingan kandang mereka atau penjualan prioritas bagi anggota. Suporter tim tamu yang mencari tempat duduk di tribune pendukung tim tamu harus memeriksa ketersediaan dan alokasi tiket langsung melalui portal penjualan tiket resmi FC Porto.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan fase liga Liga Champions antara Feyenoord dan FC Porto bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Saluran resmi klub

Alokasi umum dan penjualan untuk anggota: Biasanya berkisar antara sekitar €45 hingga €110 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Tribune tim tamu: Umumnya mengikuti batas harga standar UEFA untuk suporter tim tamu, biasanya sekitar €50 hingga €70.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar: Mulai dari sekitar €120 hingga €130 untuk tempat duduk di tribune tingkat atas di belakang gawang.

Mulai dari sekitar untuk tempat duduk di tribune tingkat atas di belakang gawang. Tempat duduk premium dan di sisi panjang lapangan: Umumnya dibanderol antara €200 hingga €360+, bergantung pada permintaan dan ketersediaan menjelang hari pertandingan.

Feyenoord vs FC Porto di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Feyenoord vs FC Porto

Feyenoord menghadapi pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 1-0 dari Real Betis di Liga Champions. Hasil terakhir mereka sebelum kekalahan itu adalah kemenangan 3-4 yang diraih dengan susah payah di kandang Telstar dalam ajang Eredivisie. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Como 3-2 di Liga Champions dan FC Utrecht 5-0 di kompetisi domestik, menegaskan produktivitas serangan yang menjadi ciri permainan mereka musim ini. Dalam lima pertandingan itu, Feyenoord mencetak lima belas gol dan kebobolan tujuh gol.

Lima pertandingan terakhir Porto menunjukkan hasil yang lebih beragam. Mereka menang tiga kali dan kalah dua kali, dengan kedua kekalahan terjadi di Liga Champions, yakni kekalahan 3-2 dari Real Betis dan 1-0 dari PSV Eindhoven dalam laga Eropa terakhir mereka. Performa domestik mereka lebih baik: kemenangan 2-1 atas Maritimo dan 3-1 atas Benfica di Liga Portugal menunjukkan kualitas pemain yang tersedia bagi Farioli. Porto mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Feyenoord vs FC Porto: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua klub ini terbatas, tetapi hasil yang ada menguntungkan Feyenoord saat bermain di kandang. Pertemuan terakhir terjadi di Liga Europa pada Oktober 2019, ketika Feyenoord mengalahkan Porto 2-0 di De Kuip. Porto memenangi pertemuan berikutnya pada musim yang sama dengan kemenangan 3-2 di Portugal. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat berakhir tanpa gol dalam laga persahabatan pada 2007. Dari tiga pertemuan itu, rekor kedua tim sangat berimbang, meski catatan kandang Feyenoord melawan Porto memberi mereka sedikit keunggulan historis di De Kuip.