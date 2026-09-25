Feyenoord akan menghadapi Como pada Rabu, 14 Oktober 2026 di de Kuip, Rotterdam.

Feyenoord akan berusaha bangkit di kandang setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona pada laga pembuka mereka. Sementara itu, wakil Italia Como 1907 memasuki duel ini dengan percaya diri setelah meraih kemenangan impresif 4-1 atas RB Leipzig pada laga pembuka Liga Champions mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Feyenoord vs Como, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Feyenoord vs Como di Liga Champions?

Feyenoord vs Como kick-off di de Kuip, Rotterdam, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 12.45 de Kuip

Bagaimana cara membeli tiket Feyenoord vs Como di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Feyenoord vs Como di De Kuip, Rotterdam, pada 14 Oktober 2026, ikuti opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Ticketshop resmi Feyenoord: Cara paling tepercaya dan termurah untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs tiket resmi Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Anda harus membuat akun "My Feyenoord" gratis untuk mendaftar dan melakukan pembelian.

Akses prioritas & jendela penjualan: Penjualan resmi biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan. Akses prioritas lebih dulu diberikan kepada pemegang tiket musiman Feyenoord dan anggota resmi klub sebelum sisa tiket dijual untuk umum.

2. Platform penjualan kembali

Feyenoord Ticket Exchange: Jika tiket resmi pertandingan habis terjual, periksa platform resmi Feyenoord Ticket Exchange, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

Berapa harga tiket Feyenoord vs Como di Liga Champions?

Biaya tiket pertandingan UEFA Champions League Feyenoord vs Como di De Kuip bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi atau platform penjualan kembali sekunder:

1. Harga resmi klub (harga nominal)

Kursi standar: Tiket resmi yang dijual langsung oleh Feyenoord umumnya berkisar antara €35 dan €85 .

Kategori 1 & kursi premium: Kursi utama di sisi lapangan atau di tingkat atas berkisar dari €85 hingga €130 .

Paket VIP & hospitality: Paket hospitality premium biasanya dimulai dari sekitar €250 hingga €500+ , yang sudah termasuk makanan, minuman, dan akses lounge.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika tiket resmi habis terjual, penggemar bisa beralih ke platform tiket sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan kursi pada pertandingan ini.

Harga awal: Karena tingginya permintaan untuk laga Liga Champions dan terbatasnya ketersediaan untuk umum, tiket dasar di marketplace penjualan kembali terverifikasi saat ini dimulai dari sekitar €100 hingga €175 .

Kursi rata-rata: Kursi sisi panjang level menengah di situs penjualan kembali rata-rata berada di kisaran €180 hingga €300 .

Feyenoord vs Como di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Feyenoord vs Como

Feyenoord mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 7-0 atas PEC Zwolle di Eredivisie, meski itu terjadi setelah kekalahan 5-1 dari Barcelona di Liga Champions. Mereka juga menang 3-1 di kandang NEC Nijmegen dan 5-2 di kandang Cambuur dalam periode ini.

Como meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions, dan mereka juga mencatat kemenangan 4-1 atas Genoa di Serie A serta kemenangan 2-1 di kandang Napoli. Satu-satunya poin yang hilang dalam periode ini datang melalui hasil imbang 1-1 melawan Udinese dan hasil imbang 0-0 dalam laga persahabatan melawan Liverpool.

Feyenoord vs Como: Rekor head-to-head terbaru

Saat ini tidak ada data head-to-head antara Feyenoord dan Como yang tersedia untuk pertandingan ini.