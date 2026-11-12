Derbi ikonis De Klassieker kembali hadir saat Feyenoord menghadapi Ajax dalam laga besar Eredivisie. Dua rival bersejarah asal Belanda ini akan bertarung di De Kuip, Rotterdam, pada 29 November 2026.

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Kapan Feyenoord vs Ajax di Eredivisie dimulai?

Feyenoord vs Ajax akan berlangsung di De Kuip, Rotterdam. Waktu sepak mula resmi akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Eredivisie - Pekan 14 29 Nov 2026 - 08.30 de Kuip

Di mana membeli tiket Feyenoord vs Ajax di De Klassieker?

Tempat terbaik untuk mencari tiket adalah situs web resmi Feyenoord dan loket tiket klub. Tiket biasanya dirilis secara bertahap. Tahap prapenjualan umumnya diperuntukkan bagi pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub, sehingga mereka mendapat kesempatan pertama untuk mengamankan tempat duduk. Setelah tahap awal itu, penjualan umum dibuka untuk publik.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Melalui pasar tiket sekunder, Anda masih dapat menemukan tempat duduk yang tersedia untuk menyaksikan duel rivalitas besar ini ketika tiket melalui saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Feyenoord vs Ajax di De Klassieker?

Harga tiket untuk laga Eredivisie ini bervariasi, bergantung pada lokasi tempat duduk yang Anda pilih di De Kuip, Rotterdam. Jika membeli langsung dari penyedia tiket resmi, harga umumnya mulai sekitar €50 untuk kursi di tribun standar, yang menawarkan pilihan paling terjangkau untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Harga di pasar tiket sekunder saat ini mulai sekitar €170.

Feyenoord vs Ajax di Eredivisie: Semua yang perlu diketahui

Performa Feyenoord vs Ajax

Feyenoord mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 5-3 dari SC Heerenveen di Eredivisie. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 0-3 dari Inter Milan di Liga Champions. Hasil imbang melawan Fortuna Sittard dan PSV, ditambah kekalahan 1-0 dari Real Betis, melengkapi periode sulit mereka belakangan ini.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan tidak kalah di Eredivisie selama periode tersebut. Pada laga terakhir, mereka bermain imbang 2-2 dengan FC Twente. Sebelumnya, Ajax mengalahkan FC Midtjylland 6-1 di Conference League, AZ Alkmaar 1-0, Sparta Rotterdam 2-1, dan Atalanta 2-0. Ajax mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Feyenoord vs Ajax: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 1-1 di De Kuip dalam laga Eredivisie pada 22 Maret 2026. Sebelumnya, Ajax menang 2-0 dan 2-1 dalam dua laga kandang berturut-turut melawan Feyenoord, masing-masing pada Desember 2025 dan Februari 2025. Kemenangan kandang terakhir Feyenoord dalam duel ini terjadi pada April 2024, ketika mereka mengalahkan Ajax 6-0. Namun, Ajax menang 2-0 saat kedua tim bertemu di De Kuip pada Oktober 2024. Ajax memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub.