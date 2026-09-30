Fenerbahce akan menghadapi Slavia Prague pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, Istanbul.

Kedua klub sudah bertemu tiga kali di kompetisi Eropa, dengan Slavia Prague meraih kemenangan dalam dua leg UEFA Conference League pada 2022 dan Fenerbahçe mengamankan kemenangan tandang 2-1 di Liga Europa 2024. Bermain di depan pendukung fanatik di Istanbul, Fenerbahçe akan berusaha memanfaatkan keuntungan kandang mereka melawan juara Republik Ceko yang tangguh dan sedang dalam performa bagus.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Fenerbahce vs Slavia Prague, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Fenerbahce vs Slavia Prague di Liga Champions?

Fenerbahce akan menghadapi Slavia Prague di Liga Champions di Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, Istanbul, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Fenerbahce vs Slavia Prague?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Fenerbahçe vs Slavia Prague di Stadion Şükrü Saracoğlu, ikuti langkah dan metode utama berikut:

Kanal resmi Fenerbahce:

Kartu Fan Passo (Passolig): Untuk menghadiri pertandingan sepak bola resmi di Turki, penonton harus memiliki kartu Passo (Passolig) terdaftar yang terkait dengan Fenerbahçe.

Penjualan tiket umum: Penjualan tiket resmi dibuka beberapa hari sebelum hari pertandingan. Setelah dirilis, masuk ke Passo untuk memilih kursi, masukkan detail kartu Passo Anda, lalu selesaikan pembayaran.

Berapa harga tiket Liga Champions Fenerbahce vs Slavia Prague?

Harga resmi tiket untuk pertandingan kandang Liga Champions Fenerbahçe di Stadion Şükrü Saracoğlu biasanya berada dalam kisaran kategori yang berbeda:

1. Kanal resmi Fenerbahce

Kursi standar / tingkat atas: Sekitar €35 - €60

Kursi tingkat bawah / tengah lapangan: Sekitar €65 - €120

Paket VIP & hospitality VIP: Sekitar €180 - €350+

2. Marketplace tiket sekunder

Saat membeli melalui platform tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan, kategori tempat duduk, dan ketersediaan:

Harga awal / tiket masuk umum: Tiket standar mulai dari sekitar €160 - €180 .

Tingkat bawah utama & tempat duduk tengah: Berkisar antara €200 - €380 .

Fenerbahce vs Slavia Prague di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Fenerbahce vs Slavia Prague

Fenerbahce mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 0-0 melawan Gaziantep FK di Super Lig, setelah hasil imbang 1-1 melawan Roma di Liga Champions. Mereka mengalahkan Samsunspor 2-0 dan menundukkan Lyon 2-1 di kualifikasi Liga Champions, tetapi kalah 2-1 dari Besiktas di Super Lig. Dalam lima pertandingan tersebut, Fenerbahce mencetak lima gol dan kebobolan empat gol.

Slavia Prague datang dengan performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kekalahan mereka datang saat melawan Lens di Liga Champions, ketika mereka kalah 3-2. Setelah itu, mereka mengalahkan Teplice 2-0 dan Sparta Prague 3-0 di First League, serta menghancurkan FK Varnsdorf 5-1 di piala. Mereka telah mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan lima gol.

Fenerbahce vs Slavia Prague: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Europa pada November 2024, ketika Fenerbahce menang 2-1 di kandang Slavia Prague. Dalam tiga pertemuan yang tercatat, Slavia Prague menang dua kali dan Fenerbahce sekali. Dua pertemuan sebelumnya di Conference League pada Februari 2022 sama-sama dimenangi Slavia Prague, yang menang 3-2 di kandang dan 3-2 saat tandang.