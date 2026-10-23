Pertandingan mendatang ini menjadi duel menarik di Eropa karena kedua klub belum pernah bertemu dalam laga kompetitif di kompetisi resmi UEFA.

Liverpool datang dengan performa kuat di berbagai kompetisi, menunjukkan daya juang dan konsistensi yang mengesankan di Premier League maupun kompetisi Eropa.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Fenerbahce vs Liverpool, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions dimulai?

Laga Fenerbahce vs Liverpool akan dimulai di Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, Istanbul, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Bagaimana cara membeli tiket Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Fenerbahce dan Liverpool di Stadion Şükrü Saracoğlu:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Fenerbahce SK: Sebagai tuan rumah, Fenerbahce mengelola penjualan tiket utama melalui portal tiket resminya dan sistem Passolig. Prioritas dan akses sering kali mensyaratkan keanggotaan klub atau kartu Passolig yang terhubung dengan tim.

Situs resmi Liverpool FC: Liverpool mendapat jatah tiket tandang khusus bagi pendukung yang bepergian ke lokasi pertandingan. Pemegang tiket musiman dan anggota yang memenuhi kriteria klub dapat mengajukan permohonan atau membeli tiket melalui portal resmi Liverpool.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket : Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Fenerbahce dan Liverpool bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi atau pasar penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket standar / tribune atas: Biasanya berkisar antara €40 hingga €90 , meski laga besar kerap membuat harga tiket standar yang dijual klub berada di kisaran atas rentang tersebut.

Tribune bawah / kursi premium: Umumnya berkisar antara €90 hingga €150 .

Paket hospitalitas: Umumnya mulai sekitar €150 hingga €300 lebih jika dibeli langsung melalui penjualan awal oleh klub.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis dalam penjualan awal oleh klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar / tribune atas: Mulai sekitar €210 hingga €230 , didorong tingginya permintaan untuk pertandingan besar di Eropa.

Tribune bawah / kursi di sisi lapangan: Kursi strategis di tribune bawah, seperti di bagian Spor Toto Tribune atau North Stand, sering kali dibanderol €550 hingga €600 lebih .

Penjualan kembali tiket VIP dan hospitalitas: Harga tiket hospitalitas premium sering kali mulai dari €5.400 ke atas , bergantung pada paket tertentu dan ketersediaannya di platform.

Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Fenerbahce dan Liverpool

Fenerbahce mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir imbang tanpa gol melawan Gaziantep FK di Super Lig, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Roma di Liga Champions. Hasil terbaik dalam periode itu adalah kemenangan telak 8-0 atas Eyupspor, meski kekalahan 2-1 dari Besiktas sebelumnya menunjukkan bahwa mereka juga bisa mengalami kemunduran di kompetisi domestik. Dalam lima laga tersebut, Fenerbahce mencetak 12 gol dan kebobolan tiga kali.

Liverpool datang dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang AFC Bournemouth dalam laga Premier League. Dalam periode itu, mereka juga mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Piala Carabao. Liverpool meraih kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions, hasil yang menunjukkan kemampuan mereka untuk bangkit dari ketertinggalan. Hasil imbang 0-0 melawan Fulham menjadi satu-satunya cela dalam rangkaian hasil terkini yang selebihnya meyakinkan.

Fenerbahce vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan Fenerbahce dan Liverpool dalam catatan yang tersedia. Kedua klub belum bertemu dalam laga kompetitif Eropa baru-baru ini menurut kumpulan data tersebut, sehingga duel mereka di Liga Champions di Istanbul membuka babak baru dalam persaingan keduanya di Eropa.