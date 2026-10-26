Atmosfer menggelegar selalu tersaji ketika dua klub terbesar di Turki, Galatasaray dan Fenerbahçe, saling berhadapan di Istanbul, baik di Stadion Ali Sami Yen (Rams Park) maupun Stadion Şükrü Saracoğlu. Fenerbahçe akan menjadi tuan rumah dalam 'Derbi Antarbenua' berikutnya yang sangat dinantikan pada Maret 2027. Anda bisa menyaksikan langsung pertandingan Süper Lig ini dengan memesan tiket hari ini.

Galatasaray mengincar gelar liga Turki kelima secara beruntun yang akan menjadi rekor pada musim ini, tetapi mereka bisa memperkirakan perlawanan sengit, antara lain dari rival sekota mereka. Meski Fenerbahçe belum menjadi juara sejak musim 2013/14, mereka terus bersaing memperebutkan gelar setelah finis di posisi kedua dalam lima musim Süper Lig terakhir.

Dalam pertemuan pertama kedua tim musim ini (26 Oktober 2026), Victor Osimhen menjadi sorotan berkat dua golnya dalam kemenangan 2-1 di Rams Park. Dengan Osimhen dan nama-nama bintang lainnya seperti Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood, dan Romelu Lukaku dijadwalkan kembali turun ke lapangan, pertemuan berikutnya antara dua raksasa Istanbul ini akan menjadi laga yang sayang dilewatkan.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk di laga Fenerbahçe vs Galatasaray, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Kapan laga Fenerbahçe vs Galatasaray berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Stadion (lokasi) Tiket 20/21/22 Maret Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (belum dikonfirmasi) Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Fenerbahçe vs Galatasaray

Tiket resmi untuk 'Derbi Antarbenua' Fenerbahçe vs Galatasaray di Stadion Şükrü Saracoğlu dapat dibeli secara daring melalui Passo, platform penjualan tiket terpusat resmi Turki.

Untuk pertandingan mendatang pada Maret, tiket melalui saluran resmi diperkirakan mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan.

Namun, karena laga ini merupakan salah satu persaingan dengan permintaan tiket tertinggi di dunia, pembelian tiket resmi harus melalui tahapan penjualan berdasarkan prioritas klub yang ketat.

Tahap prioritas : Dibuka terlebih dahulu secara eksklusif untuk anggota resmi Fenerbahçe dan pemegang kartu klub kategori premium.

Pemegang Passolig Fenerbahçe : Berikutnya dibuka bagi suporter reguler yang memiliki kartu Passolig terdaftar atas nama Fenerbahçe.

Penjualan untuk umum : Dibuka hanya jika masih ada tiket yang tersisa. Namun, alokasi tiket derbi sangat terbatas dan jarang, jika pernah, mencapai tahap penjualan untuk umum.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Fenerbahçe vs Galatasaray di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui saluran alternatif, sekaligus menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi suporter yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Fenerbahçe vs Galatasaray?

Tiket resmi untuk pertandingan Fenerbahçe di Stadion Şükrü Saracoğlu, Istanbul, umumnya berkisar antara €30 dan €100 (sekitar 1.200 hingga lebih dari 3.800 TL) untuk laga Süper Lig biasa, bergantung terutama pada lawan dan kategori tempat duduk.

Tempat duduk di stadion Fenerbahçe terbagi menjadi beberapa kategori dan blok utama:

Belakang gawang / Kale Arkası (tribun utara / Migros dan Spor Toto/tribun selatan): Area bagi suporter yang bersemangat dan lantang bersorak, termasuk kelompok ultras inti. Harga tiket untuk pertandingan liga reguler berkisar antara $30 dan $50.

Tribun atas / Üst Tribün (Maraton Üst dan Fenerium Üst): Tempat duduk yang lebih tinggi di sepanjang sisi lapangan, dengan sudut pandang yang sangat baik. Harga tiket berkisar antara €40 dan €65.

Tribun bawah / Alt Tribün (Maraton Alt dan Fenerium Alt): Tempat duduk premium di sepanjang garis tepi lapangan, dekat dengan para pemain dan bangku cadangan. Harga tiket untuk pertandingan biasa berkisar antara €70 dan lebih dari €100.

Paket VIP dan layanan premium: Mencakup akses ke ruang tunggu mewah, layanan makanan dan minuman, serta tempat duduk utama di bagian tengah. Harga berkisar antara €150 dan lebih dari €300.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadion Şükrü Saracoğlu

Stadion Şükrü Saracoğlu (saat ini dikenal sebagai Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex karena alasan sponsor) merupakan salah satu stadion sepakbola paling legendaris, mengintimidasi, dan penting secara historis di Eropa. Basis suporternya yang penuh semangat kerap menyebutnya 'Kuil'.

Terletak di distrik Kadıköy yang semarak di sisi Asia Istanbul, stadion dengan seluruh tempat duduk berkapasitas 47.430 hingga 50.530 penonton ini telah menjadi kandang raksasa klub multisport Turki, Fenerbahçe, sejak dibuka pada 1908.

Berikut sejumlah pertandingan berkesan yang digelar di Stadion Şükrü Saracoğlu:

Final Piala UEFA (2009) : Stadion ini menjadi tuan rumah final Piala UEFA terakhir, ketika Shakhtar Donetsk mengalahkan Werder Bremen 2-1. Luiz Adriano membuka skor untuk Shakhtar, Naldo menyamakan kedudukan bagi Bremen, dan Jadson mencetak gol kemenangan bersejarah pada menit ke-97 babak perpanjangan waktu.

Derbi legendaris 6-0 (2002) : Dalam salah satu edisi paling terkenal dari Derbi Antarbenua yang sengit, Fenerbahçe mendominasi rival bebuyutannya, Galatasaray. Meski harus bermain dengan sepuluh orang, Fenerbahçe mencetak enam gol tanpa balas, dengan Ümit Özat mencetak gol terakhir. Skor '6-0' tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub yang terus dikenang.

Hat-trick Şanlı vs Manchester United (2004) : Dalam laga fase grup Liga Champions yang gemilang, sosok pujaan suporter Tuncay Şanlı mencetak hat-trick luar biasa, termasuk gol lewat tendangan salto, untuk menumbangkan Manchester United asuhan Alex Ferguson.

Padang Rumput Sang Pastor: Sebelum ada bangunan beton, lahan tempat Stadion Şükrü Saracoğlu kini berdiri dikenal sebagai Papazın Çayırı (Padang Rumput Sang Pastor). Lahan itu menjadi lapangan sepakbola resmi pertama di negara tersebut, tempat pertandingan-pertandingan paling awal Liga Sepakbola Istanbul dimainkan.

Fenerbahçe vs Galatasaray: Semua yang perlu diketahui

Fenerbahçe vs Galatasaray: Rekor pertemuan terkini

Dalam sejarah Derbi Antarbenua (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe unggul dalam rekor pertemuan sepanjang masa atas Galatasaray di seluruh pertandingan resmi dan persahabatan. Rivalitas ini bermula dari pertemuan pertama mereka pada 1909, yang dimenangi Galatasaray 2-0. Sejak itu, kedua klub telah memainkan 407 pertandingan. Fenerbahçe memenangi 150 laga, Galatasaray 132 laga, dan 125 laga berakhir imbang.

Galatasaray memenangi pertemuan terakhir melawan rival sekotanya itu dengan skor 2-1, saat keduanya bertanding dalam laga Süper Lig yang sengit di Rams Park pada Oktober (2026).



