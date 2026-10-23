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Estadio do Dragao
team-logoSSC Napoli
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Cara mendapatkan tiket FC Porto vs SSC Napoli: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
FC Porto
SSC Napoli
Champions League

FC Porto menghadapi SSC Napoli di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Porto menghadapi pertandingan ini dengan harapan memanfaatkan performa kandang yang kuat dan pengalaman mereka di kompetisi Eropa di Estadio do Dragao. Sementara itu, Napoli ingin menguji kedalaman skuad dan ketangguhan taktik mereka saat menghadapi lawan tangguh asal Portugal di kandang lawan.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Porto vs SSC Napoli, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan FC Porto vs SSC Napoli di Liga Champions dimulai?

FC Porto vs SSC Napoli akan dimulai di Estadio do Dragao, Porto, pada Rabu, 4 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Estadio do Dragao

Bagaimana cara membeli tiket FC Porto vs SSC Napoli di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Porto dan SSC Napoli di Estádio do Dragão, Anda memiliki beberapa pilihan:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi FC Porto atau SSC Napoli. Untuk pertandingan kandang di Porto, tiket terutama didistribusikan melalui kanal penjualan resmi FC Porto bagi anggota dan masyarakat umum, sedangkan tiket untuk sektor pendukung tim tamu biasanya dikelola melalui sistem penjualan tiket Napoli bagi suporter terdaftar.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket FC Porto vs SSC Napoli di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FC Porto dan SSC Napoli bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Pembelian langsung melalui portal penjualan tiket resmi FC Porto biasanya dimulai dari sekitar €95 hingga €170 untuk kursi standar, bergantung pada tingkat tribun dan lokasi blok di Estádio do Dragão.
  • Paket hospitality dan VIP: Harga paket VIP dan hospitality korporat resmi klub jauh lebih tinggi, mulai dari sekitar €300 hingga €500 lebih per orang untuk kursi premium dan akses ke lounge.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kursi tribun atas / di belakang gawang: Harga tiket termurah dimulai dari sekitar €85 hingga €95, bergantung pada permintaan pasar saat ini.
  • Kursi di sisi panjang lapangan / tepi lapangan: Harga kursi kategori menengah dan di sisi lapangan umumnya berkisar antara €150 hingga €300.
  • Penjualan kembali tiket VIP & hospitality: Harga tiket hospitality premium bisa melampaui €1.900 hingga €2.000 untuk lokasi eksklusif dengan pemandangan ke lapangan atau akses ke lounge eksekutif.

FC Porto vs SSC Napoli di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Porto vs SSC Napoli

Porto mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 atas Benfica di Liga Portugal. Dalam periode itu, mereka juga meraih kemenangan tandang 4-1 atas Casa Pia AC. Satu-satunya kekalahan terjadi di Liga Champions, saat mereka takluk 2-0 dari Manchester City. Porto mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan performa mereka di kompetisi domestik sangat meyakinkan.

Napoli meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 melawan Fiorentina di Serie A, sementara satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih dengan skor 1-0 atas Bologna. Kekalahan dari Arsenal di Liga Champions, serta Inter dan Como di Serie A, memperberat periode sulit mereka. Napoli mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

POR

POR - Performa

BEN
M3-1
COR
M1-3
MAR
M1-2
BET
K3-2
PSV
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
NAP

NAP - Performa

FIO
S1-1
FRC
M3-0
VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Porto vs SSC Napoli: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub yang tercatat adalah laga persahabatan tanpa gol di Estadio do Dragao pada 8 Agustus 2015. Sebelumnya, kedua tim bertemu dua kali di Liga Europa 2013-14. Porto menang 1-0 di kandang sebelum bermain imbang 2-2 di Naples pada leg kedua. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Porto meraih dua kemenangan, Napoli belum pernah menang, dan dua laga berakhir imbang.

Head to Head

FC PortoSeriSSC Napoli
2
2
0
Club Friendlies
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FC Porto
POR
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Europa League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FT
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Club Friendlies
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FT
6Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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