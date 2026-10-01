Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoPSV
Book FC Porto vs PSV Eindhoven Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket FC Porto vs PSV Eindhoven: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
FC Porto
PSV
Champions League

FC Porto menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions. Begini cara Anda mendapatkan tiketnya

FC Porto akan menghadapi PSV Eindhoven pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Estadio do Dragao, Porto.

Kedua klub memiliki tradisi Eropa yang kaya, dengan Porto pernah menjuarai kompetisi ini dua kali (1987, 2004) dan PSV mengangkat European Cup sekali pada 1988. Dalam empat pertemuan resmi terdahulu di European Cup/Liga Champions antara kedua tim, Porto unggul dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan untuk PSV.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Porto vs PSV Eindhoven, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off FC Porto vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

FC Porto vs PSV Eindhoven akan kick-off di Estadio do Dragao, Porto, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

crest
Champions League - Pekan 3
Estadio do Dragao

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven di Estádio do Dragão pada Selasa, 20 Oktober 2026, ikuti opsi berikut:

1. Situs resmi FC Porto

  • Kunjungi langsung toko tiket resmi FC Porto atau aplikasi selulernya.

2. Alokasi resmi PSV Eindhoven

  • Jika Anda adalah pendukung PSV, beli tiket sektor tandang langsung melalui portal tiket resmi PSV Eindhoven.

Berapa harga tiket Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven di Estádio do Dragão bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli melalui kanal resmi klub atau penjual sekunder:

1. Penjualan tiket resmi (kanal resmi FC Porto)

  • Anggota klub (Sócios): Biasanya berada di kisaran €25 dan €45 untuk kategori tempat duduk umum, dengan kursi premium/tengah berharga sekitar €50 hingga €70.
  • Publik umum: Tiket standar untuk publik umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €50 untuk kursi kategori/tribun atas dan naik hingga €80 hingga €120+ untuk tribun tengah bawah atau kategori dengan pandangan utama.

2. Alokasi tandang (pendukung PSV Eindhoven)

  • Tiket sektor tandang yang dijual langsung melalui PSV kepada pendukung terdaftar dibatasi oleh pedoman UEFA dengan harga maksimum €60 untuk suporter tandang dalam kompetisi Eropa.

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

  • Kursi awal / hemat: Sekitar €75 hingga €95 per tiket.
  • Kursi standar rata-rata: Sekitar €150 hingga €280 per tiket.
  • Paket premium / VIP: Mulai dari sekitar €230 hingga €350+ per tiket.

FC Porto vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Porto vs PSV Eindhoven

Porto mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 4-1 atas Casa Pia di Liga Portugal, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Academico Viseu dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan terjadi di Liga Champions, ketika mereka tumbang 2-0 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Porto mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali.

PSV memenangi empat pertandingan dan meraih satu hasil imbang dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie, dan mereka juga mencetak enam gol tanpa balas ke gawang FC Utrecht sebelumnya dalam rangkaian itu. Satu-satunya poin yang hilang terjadi di Liga Champions, yakni hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk. PSV mencetak 15 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

POR

POR - Performa

VIS
M0-3
MOR
M2-1
MCI
K0-2
CAP
M1-4
BEN
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
PSV

PSV - Performa

UTR
M1-6
AJX
M1-3
SHK
S1-1
SPA
M4-1
TWE
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

FC Porto vs PSV Eindhoven: Rekor head-to-head terkini

Satu-satunya pertemuan antara kedua klub ini dalam catatan yang disediakan adalah laga pramusim pada Juli 2016, ketika PSV Eindhoven mengalahkan FC Porto 3-0. Tidak ada laga head-to-head lain yang tersedia dalam dataset.

Head to Head

FC PortoSeriPSV
0
0
1
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FT
0Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google