FC Porto akan menghadapi PSV Eindhoven pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Estadio do Dragao, Porto.

Kedua klub memiliki tradisi Eropa yang kaya, dengan Porto pernah menjuarai kompetisi ini dua kali (1987, 2004) dan PSV mengangkat European Cup sekali pada 1988. Dalam empat pertemuan resmi terdahulu di European Cup/Liga Champions antara kedua tim, Porto unggul dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan untuk PSV.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Porto vs PSV Eindhoven, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off FC Porto vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

FC Porto vs PSV Eindhoven akan kick-off di Estadio do Dragao, Porto, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Estadio do Dragao

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven di Estádio do Dragão pada Selasa, 20 Oktober 2026, ikuti opsi berikut:

1. Situs resmi FC Porto

Kunjungi langsung toko tiket resmi FC Porto atau aplikasi selulernya.

2. Alokasi resmi PSV Eindhoven

Jika Anda adalah pendukung PSV, beli tiket sektor tandang langsung melalui portal tiket resmi PSV Eindhoven.

Berapa harga tiket Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions FC Porto vs PSV Eindhoven di Estádio do Dragão bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli melalui kanal resmi klub atau penjual sekunder:

1. Penjualan tiket resmi (kanal resmi FC Porto)

Anggota klub ( Sócios ): Biasanya berada di kisaran €25 dan €45 untuk kategori tempat duduk umum, dengan kursi premium/tengah berharga sekitar €50 hingga €70 .

Publik umum: Tiket standar untuk publik umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €50 untuk kursi kategori/tribun atas dan naik hingga €80 hingga €120+ untuk tribun tengah bawah atau kategori dengan pandangan utama.

2. Alokasi tandang (pendukung PSV Eindhoven)

Tiket sektor tandang yang dijual langsung melalui PSV kepada pendukung terdaftar dibatasi oleh pedoman UEFA dengan harga maksimum €60 untuk suporter tandang dalam kompetisi Eropa.

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Kursi awal / hemat: Sekitar €75 hingga €95 per tiket.

Kursi standar rata-rata: Sekitar €150 hingga €280 per tiket.

Paket premium / VIP: Mulai dari sekitar €230 hingga €350+ per tiket.

FC Porto vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Porto vs PSV Eindhoven

Porto mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 4-1 atas Casa Pia di Liga Portugal, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Academico Viseu dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan terjadi di Liga Champions, ketika mereka tumbang 2-0 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Porto mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali.

PSV memenangi empat pertandingan dan meraih satu hasil imbang dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie, dan mereka juga mencetak enam gol tanpa balas ke gawang FC Utrecht sebelumnya dalam rangkaian itu. Satu-satunya poin yang hilang terjadi di Liga Champions, yakni hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk. PSV mencetak 15 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto vs PSV Eindhoven: Rekor head-to-head terkini

Satu-satunya pertemuan antara kedua klub ini dalam catatan yang disediakan adalah laga pramusim pada Juli 2016, ketika PSV Eindhoven mengalahkan FC Porto 3-0. Tidak ada laga head-to-head lain yang tersedia dalam dataset.