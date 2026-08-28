Cara mendapatkan tiket FC Koeln vs Werder Bremen: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

FC Koeln akan menghadapi Werder Bremen pada Sabtu, 12 September 2026 di RheinEnergieSTADION, Cologne.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada 12 April 2026, 1. FC Köln meraih kemenangan kandang 3-1 atas Werder Bremen. Secara historis, laga antara kedua tim ini di RheinEnergieSTADION kerap menghadirkan banyak gol, dengan hasil head-to-head Bundesliga terbaru yang seimbang dalam enam pertemuan terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Koeln vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

FC Koeln vs Werder Bremen kick-off di RheinEnergieSTADION, Cologne.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 12.30 RheinEnergieSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

Untuk membeli tiket pertandingan 1. FC Köln vs. Werder Bremen di RheinEnergieSTADION, ada opsi resmi utama serta platform sekunder:

Toko Tiket Resmi 1. FC Köln : Tempat paling langsung dan paling aman untuk membeli tiket adalah melalui situs resmi klub (fc.de) via toko tiket online mereka. Penjualan tiket prioritas biasanya lebih dulu ditawarkan kepada anggota klub, lalu dilanjutkan dengan penjualan untuk umum jika masih ada tiket yang tersedia.

VIP & Hospitality Resmi : Jika tiket umum habis terjual, paket VIP resmi dan kursi bisnis bisa diamankan langsung melalui platform hospitality resmi seperti official-vip.com atau melalui divisi hospitality FC Köln.

Alokasi Tiket Tandang Resmi : Jika Anda mendukung Werder Bremen, tiket sektor tandang didistribusikan secara resmi melalui portal tiket situs klub Werder Bremen (werder.de) untuk suporter terdaftar dan pemegang tiket musiman.

Marketplace Sekunder : Jika saluran umum resmi benar-benar habis terjual, bursa tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan opsi penjualan kembali dari penjual individu.

Berapa harga tiket Bundesliga FC Koeln vs Werder Bremen?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga 1. FC Köln vs. SV Werder Bremen bervariasi tergantung kategori tempat duduk, jalur pembelian, dan permintaan untuk laga tersebut:

Kategori 1 (Sisi Panjang / Tribun Bawah) : Tiket resmi utama di lokasi premium tribune utama umumnya berkisar antara £50 hingga £75 per tiket.

Kategori 2 (Sudut / Tribun Atas) : Tempat duduk standar di area sudut atau level atas biasanya berharga antara £35 hingga £55 .

Area Berdiri (Stehplatz) : Tiket tribun berdiri resmi di sektor kandang atau tandang adalah yang paling terjangkau, biasanya dibanderol sekitar £15 hingga £22 .

Paket Hospitality & VIP : Kursi bisnis premium, akses lounge, dan tiket hospitality resmi dimulai dari sekitar £180 hingga £350+ per orang.

Pasar Penjualan Kembali Sekunder : Jika saluran umum resmi habis terjual, harga di marketplace penjualan kembali seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan, umumnya dimulai dari sekitar £45 hingga £90+ untuk kursi standar.

FC Koeln vs Werder Bremen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Koeln vs Werder Bremen

FC Koeln memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu kali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di DFB-Pokal atas Würzburger Kickers pada 24 Agustus, setelah kemenangan beruntun 2-1 dan 2-0 dalam laga persahabatan melawan Real Sociedad. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu datang saat imbang 2-2 melawan Hertha Berlin pada pramusim. Koeln mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat kali.

Lima pertandingan terakhir Werder Bremen menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lüneeburg pada 22 Agustus. Bremen kalah 1-0 dari Auxerre dalam laga persahabatan pramusim terakhir mereka dan dua kali bermain imbang melawan Paderborn, yang keduanya berakhir 2-2. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali dalam rangkaian lima pertandingan itu.

FC Koeln vs Werder Bremen: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini adalah laga Bundesliga pada 12 April 2026, ketika FC Koeln menang 3-1 di RheinEnergieSTADION. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir, catatannya seimbang dengan masing-masing satu kemenangan dan tiga hasil imbang. Satu-satunya kemenangan tandang sebelumnya dalam rangkaian itu menjadi milik Bremen, yang menang 1-0 di Cologne pada Februari 2024.

Klasemen FC Koeln vs Werder Bremen

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, FC Koeln berada di posisi kedelapan sementara Werder Bremen menempati posisi ke-18.