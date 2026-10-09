FC Köln akan menjamu Schalke 04 pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di RheinEnergieSTADION, Cologne.

Kedua kekuatan tradisional ini memiliki sejarah panjang yang mengakar kuat di kasta tertinggi sepak bola Jerman, dengan 1. FC Köln sedikit lebih unggul dalam pertemuan langsung mereka belakangan ini. FC Schalke 04 memasuki laga ini dengan sangat mengandalkan organisasi pertahanan mereka untuk meredam skema serangan agresif Köln.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Köln vs Schalke 04, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga FC Koeln vs Schalke 04?

akan kick-off di RheinEnergieSTADION, Cologne, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 09.30 RheinEnergieSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga FC Koeln vs Schalke 04?

Berikut opsi utama untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga FC Köln vs Schalke 04 di RheinEnergieSTADION:

1. Kanal resmi klub

Toko Tiket Resmi FC Köln Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah melalui Online-Ticketshop resmi FC Köln. Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada anggota klub sebelum dibuka untuk penjualan umum.

Seksi pendukung tim tamu (kanal resmi Schalke 04) Jika Anda mendukung Schalke 04, tiket untuk tim tamu didistribusikan langsung melalui portal tiket resmi FC Schalke 04 kepada pendukung tandang dan anggota klub.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar habis terjual, tiket umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform-platform ini memungkinkan fans membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga FC Koeln vs Schalke 04?

Harga tiket untuk laga FC Köln vs Schalke 04 di RheinEnergieSTADION bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga normal atau membelinya melalui platform sekunder:

1. Tiket resmi klub (harga normal)

Jika dibeli langsung melalui Toko Tiket resmi FC Köln:

Area berdiri (Südkurve / tempat berdiri): Sekitar €16 hingga €20 per tiket.

Kategori kursi standar: Biasanya berkisar antara €35 dan €80 tergantung kelas kursi dan pandangan (di belakang gawang vs tribun utama/berseberangan).

Anak-anak / konsesi: Kursi diskon umumnya berkisar dari €12 hingga €30.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Listing penjualan kembali umumnya dimulai dari sekitar €115 hingga €145 untuk kursi yang tersisa.

Harga rata-rata: Kursi kategori di platform penjualan kembali biasanya rata-rata berada di kisaran €250 hingga €350 per tiket.

Premium & hospitality / VIP: Opsi kursi premium dan paket hospitality bisa mencapai €600 atau lebih.

FC Koeln vs Schalke 04 Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa FC Koeln vs Schalke 04

Köln menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Hamburger SV di Bundesliga, melanjutkan periode sulit yang juga mencakup kekalahan kandang 4-1 dari VfB Stuttgart. Sorotan positifnya adalah kemenangan 3-2 atas Hoffenheim dan kemenangan DFB-Pokal di markas Würzburger Kickers. Dalam lima laga tersebut, Köln mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, catatan yang mencerminkan niat menyerang sekaligus rapuhnya pertahanan mereka.

Schalke datang dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode yang sama. Laga terakhir mereka adalah hasil imbang tanpa gol di kandang melawan Elversberg, tetapi sebelumnya mereka meraih kemenangan tandang 3-1 atas Union Berlin dan menahan Bayern Munich dengan skor 0-0, hasil-hasil yang menunjukkan organisasi pertahanan mereka. Kekalahan 3-0 dari Augsburg tetap menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. Schalke mencetak enam gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu, yang menunjukkan fondasi pertahanan yang lebih solid dibanding lawannya.

FC Koeln vs Schalke 04: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan Bundesliga terbaru kedua klub terjadi pada Maret 2026 dan berakhir 1-1, sementara pertemuan 2. Bundesliga pada Februari 2025 memperlihatkan Köln menang 1-0 di kandang. Jika melihat lima pertemuan terdokumentasi terakhir, yang mencakup Bundesliga, 2. Bundesliga, dan sebuah laga persahabatan, Köln sedikit unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Schalke dan dua hasil imbang. Rangkaian ini menunjukkan rivalitas yang ketat tanpa ada kekuatan yang dominan, dan hanya ada sedikit hal dalam catatan tersebut yang membedakan mereka menjelang hari Minggu.