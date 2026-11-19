FC Köln menjamu RB Leipzig pada Sabtu, 12 Desember 2026 di RheinEnergieSTADION, Köln.

Leipzig kerap mengungguli FC Köln dalam beberapa musim terakhir, termasuk lewat kemenangan telak 6-0 pada Oktober 2023 dan kemenangan 5-1 di Köln pada Maret 2024. Kemenangan langka Köln dalam pertemuan ini tetap membekas bagi para pendukungnya, terutama kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah pada Februari 2018 dan kemenangan kandang 2-1 yang berkesan pada April 2021.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket FC Köln vs RB Leipzig, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig dimulai?

FC Köln vs RB Leipzig berlangsung di RheinEnergieSTADION, Köln, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 12 Des 2026 - 09.30 RheinEnergieSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi 1. FC Köln: Untuk laga kandang di RheinEnergieSTADION, tiket terutama dijual melalui situs resmi Köln. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat prioritas sebelum tiket yang tersisa dijual kepada umum.

Untuk laga kandang di RheinEnergieSTADION, tiket terutama dijual melalui situs resmi Köln. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat prioritas sebelum tiket yang tersisa dijual kepada umum. Toko tiket resmi RB Leipzig: Jika Anda mendukung tim tamu atau mencari jatah tiket untuk tribune tamu, tiket dapat diperoleh melalui portal tiket resmi Leipzig. Namun, jatah tiket tandang untuk laga yang banyak diminati biasanya terbatas dan sangat dibatasi bagi anggota klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig:

1. Kanal resmi klub

Kategori 5 / Berdiri (Südkurve): €15–€16

Kategori 4 (Sudut / Belakang gawang tribune atas): €35–€40

Kategori 3 (Sisi panjang tribune atas / Sudut tribune bawah): €45–€55

Kategori 2 (Belakang gawang tribune bawah & Bagian tengah sisi panjang): €60–€70

Kategori 1 (Kursi utama di tepi lapangan): €75–€80+

Ruang keramahtamahan: €400–€900+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal / terendah: Mulai sekitar €50 hingga €70 .

Mulai sekitar . Harga jual kembali rata-rata: Umumnya berkisar antara €350 dan €470 .

Umumnya berkisar antara . Kategori premium & keramahtamahan: Dapat melonjak hingga lebih dari €700 hingga €900+.

Bundesliga FC Koeln vs RB Leipzig: Semua yang perlu diketahui

Performa FC Koeln vs RB Leipzig

FC Köln menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan enam gol dicetak dan lima gol kebobolan. Pada laga terbarunya, Köln kalah 1-2 di kandang dari Bayer Leverkusen dalam pertandingan Bundesliga. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 5-0 atas Union Berlin di DFB-Pokal pada 27 Oktober. Köln belum menang dalam dua laga liga terakhir, setelah bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin dan kalah dari Leverkusen.

RB Leipzig meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru Leipzig adalah kekalahan 4-5 dari Mlada Boleslav dalam laga persahabatan pada 12 November, sementara laga kompetitif terakhirnya berakhir dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Augsburg di Bundesliga pada 7 November. Dalam periode ini, Leipzig juga mengalahkan Schalke 2-0 dan menundukkan RW Essen di DFB-Pokal, sedangkan satu-satunya kekalahan kompetitifnya terjadi saat menghadapi Manchester City di Liga Champions.

FC Koeln vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 8 Februari 2026, ketika RB Leipzig menang 2-1 di RheinEnergieSTADION dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Leipzig mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Köln belum pernah menang. Leipzig mencetak 17 gol dalam lima laga tersebut, berbanding tiga gol milik Köln.