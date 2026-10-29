FC Köln menjamu Bayer Leverkusen pada Minggu, 8 November 2026, di RheinEnergieSTADION, Köln.

Dalam pertemuan Bundesliga sebelumnya pada April 2026, Bayer Leverkusen meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang FC Köln. Bayer Leverkusen memasuki rivalitas regional ini dengan keunggulan dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi.

GOAL GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket FC Köln vs Bayer Leverkusen, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga FC Koeln vs Bayer Leverkusen dimulai?

FC Köln vs Bayer Leverkusen berlangsung di RheinEnergieSTADION, Köln, pada Minggu, 8 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 09.30 RheinEnergieSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga FC Koeln vs Bayer Leverkusen?

Ada beberapa pilihan untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara 1. FC Köln dan Bayer 04 Leverkusen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket daring resmi 1. FC Köln, selaku tuan rumah yang bermain di RheinEnergieSTADION, atau Bayer 04 Leverkusen untuk alokasi tribun tim tamu. Penjualan bagi anggota klub dan pelanggan tetap biasanya dibuka sebelum penjualan umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga FC Koeln vs Bayer Leverkusen?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga antara 1. FC Köln dan Bayer 04 Leverkusen berdasarkan kanal pembelian:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri / tribun tanpa kursi (Südkurve): €15 – €20

€15 – €20 Kategori 2 (kursi tingkat menengah / sudut): €35 – €55

€35 – €55 Kategori 1 (kursi sisi lapangan / tribun utama): €50 – €75

€50 – €75 Kursi bisnis & layanan VIP: €100 – €140+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas / kursi standar: €95 – €130

€95 – €130 Kursi utama di sisi lapangan / Kategori 1: €140 – €250

€140 – €250 Paket VIP dan layanan premium: €300 – €550+

Bundesliga FC Koeln vs Bayer Leverkusen: Semua yang perlu diketahui

Performa FC Koeln vs Bayer Leverkusen

FC Köln mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya adalah pertandingan persahabatan yang berakhir imbang 2-2 melawan Viktoria Köln 1904, setelah kalah 2-1 dari Hamburger SV di Bundesliga. FC Köln juga bermain imbang 1-1 dengan Werder Bremen dan menelan kekalahan telak 4-1 dari VfB Stuttgart di liga dalam periode tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka adalah hasil 3-2 atas Hoffenheim. Dalam lima pertandingan itu, Köln mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh.

Bayer Leverkusen meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas RB Leipzig di Bundesliga. Mereka juga mengalahkan NK Celje 2-0 di Liga Europa. Kemenangan 4-0 atas Union Berlin di liga menjadi hasil paling meyakinkan dalam periode tersebut, meski mereka sempat kalah 3-2 dari Elversberg pada laga pembuka. Leverkusen mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan itu.

FC Koeln vs Bayer Leverkusen: Rekor pertemuan terakhir

Bayer Leverkusen mendominasi pertemuan terakhir kedua tim. Pertemuan terkini di RheinEnergieSTADION berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Leverkusen di Bundesliga pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Leverkusen menang empat kali, sementara Köln belum meraih kemenangan. Catatan Leverkusen mencakup kemenangan 2-0 di Bundesliga, kemenangan 3-2 di DFB-Pokal, dan kemenangan 3-0 pada Oktober 2023. Berdasarkan riwayat pertemuan tersebut, Leverkusen jelas lebih diunggulkan.