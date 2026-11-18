FC Copenhagen menjamu Lugano pada Kamis, 10 Desember 2026 di Parken, Kopenhagen.

Dalam catatan pertemuan kedua tim, Copenhagen selalu menang melawan klub Swiss tersebut, dengan kemenangan dalam kedua laga sebelumnya. Klub Denmark itu memenangi pertemuan leg pertama 1-0 di Stadion Parken pada 19 September 2019, sebelum kembali menang tipis 1-0 di Swiss pada 28 November 2019.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket FC Copenhagen vs Lugano, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Conference League FC Koebenhavn vs Lugano dimulai?

FC Copenhagen vs Lugano dimulai di Parken, Kopenhagen, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Parken

Bagaimana cara membeli tiket Conference League FC Koebenhavn vs Lugano?

Berikut opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Conference League FC Koebenhavn vs Lugano mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket FC Copenhagen adalah cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi saat tersedia bagi anggota dan kemudian dijual untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Conference League FC Koebenhavn vs Lugano?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Conference League FC Koebenhavn vs Lugano:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar (belakang gawang & tribun atas): €22–€25

€22–€25 Kursi tengah / sisi panjang lapangan (tribun bawah & pemandangan terbaik): €40–€65

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Sektor belakang gawang standar & tribun atas: €50–€55

€50–€55 Kursi premium di tepi lapangan & sisi panjang lapangan: €75–€300+

FC Koebenhavn vs Lugano di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa FC Koebenhavn vs Lugano

Copenhagen menyambut pertandingan ini dengan performa apik, meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 1-0 di kandang atas Brondby IF di Superliga, setelah sebelumnya mengalahkan Iberia 1999 2-1 di Conference League. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan tandang 2-0 atas Soenderjyske dan kemenangan 3-0 atas Aarhus Fremad di ajang piala. Tim asuhan Svensson mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hasil Lugano dalam lima pertandingan terakhir lebih beragam. Mereka meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan tandang 2-5 atas Getafe dan kemenangan 2-1 atas Basel di liga, tetapi laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-0 dari St. Gallen. Di kompetisi Eropa, mereka mengalahkan FK Kauno Zalgiris 3-0 pada laga Conference League sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Lugano mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan kali.

FC Koebenhavn vs Lugano: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Europa pada 28 November 2019, ketika Copenhagen menang 1-0 di kandang Lugano. Kedua tim juga bertemu lebih awal pada musim yang sama, dengan Copenhagen menang 1-0 di kandang pada 19 September 2019. Copenhagen memenangi kedua pertemuan yang tercatat tersebut tanpa kebobolan di masing-masing laga.