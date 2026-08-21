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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoManchester United
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Cara mendapatkan tiket Everton vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Everton
Manchester United

Everton berupaya mempertahankan rekor kandang 100 persen mereka di Hill Dickinson Stadium, dan Anda bisa berada di sana untuk melihat apakah mereka mampu melakukannya

Untuk musim kedua secara beruntun, Everton memulai kampanye kandang mereka di Hill Dickinson Stadium dengan kemenangan. Setelah meraih kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada laga pembuka liga, mereka kini ingin menjaga momentum di kandang saat menjamu Manchester United pada matchday 3, Minggu, 6 September.

Anda harus mundur ke April 2022 untuk menemukan kali terakhir Everton mengungguli Manchester United di Merseyside, ketika Anthony Gordon mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu.

Namun, Everton akan mendapat dorongan dari penampilan kandang positif mereka pada laga pembuka musim, dan juga dari fakta bahwa Manchester United gagal tampil meyakinkan saat terakhir kali bermain tandang.

Anda bisa bergabung dengan banyak suporter di Hill Dickinson September ini untuk salah satu pertandingan terbesar Chelsea musim ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Everton vs Manchester United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Manchester United digelar?

Everton vs Manchester United berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, pada Minggu, 6 September, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Everton vs Manchester United?

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon serta batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sedangkan kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi £30, itu termasuk tiket yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

EVE

EVE - Performa

NEW
M3-1
LIL
S1-1
CRY
M2-0
PNE
M0-4
BOU
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor head-to-head terkini

Head to Head

EvertonSeriManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
5Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Everton vs Manchester United

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formasi
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiM. RoehlM. RoehlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Susunan Pemain Utama

Manchester United

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Moyes
  • M. Carrick
Everton

Cedera dan Larangan Bermain

Manchester United

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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