Cara mendapatkan tiket Everton vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Untuk musim kedua secara beruntun, Everton memulai kampanye kandang mereka di Hill Dickinson Stadium dengan kemenangan. Setelah meraih kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada laga pembuka liga, mereka kini ingin menjaga momentum di kandang saat menjamu Manchester United pada matchday 3, Minggu, 6 September.

Anda harus mundur ke April 2022 untuk menemukan kali terakhir Everton mengungguli Manchester United di Merseyside, ketika Anthony Gordon mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu.

Namun, Everton akan mendapat dorongan dari penampilan kandang positif mereka pada laga pembuka musim, dan juga dari fakta bahwa Manchester United gagal tampil meyakinkan saat terakhir kali bermain tandang.

Anda bisa bergabung dengan banyak suporter di Hill Dickinson September ini untuk salah satu pertandingan terbesar Chelsea musim ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Everton vs Manchester United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Manchester United digelar?

Everton vs Manchester United berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, pada Minggu, 6 September, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

Premier League - Pekan 3 6 Sep 2026 - 09.00 Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Everton vs Manchester United?

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon serta batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sedangkan kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi £30, itu termasuk tiket yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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