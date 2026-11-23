Ketika membicarakan rivalitas terbesar dalam sepak bola Inggris, Derby Merseyside antara Liverpool dan Everton selalu menempati posisi teratas. Pertandingan ini telah memikat penggemar dari generasi ke generasi dan akan terus melakukannya selama bertahun-tahun mendatang.

Pertemuan Everton dan Liverpool berikutnya yang dinanti-nantikan akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Minggu, 29 November. Tiket pertandingan sudah bisa dipesan hari ini.

Dengan nama-nama besar seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall, dan James Tarkowski yang siap tampil, pertemuan terbaru dua klub besar Merseyside ini kembali menjadi laga yang sayang dilewatkan.

Lalu, bagaimana cara menyaksikan langsung seluruh keseruan derbi ini? GOAL mengulas semua pilihan tiket Everton vs Liverpool yang tersedia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Derby Merseyside berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 29 November Liga Primer: Everton vs Liverpool (12.00 GMT) Tiket Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Januari Liga Primer: Liverpool vs Everton (waktu belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Liga Primer Everton vs Liverpool

Tiket resmi pertandingan Liga Primer Everton vs Liverpool pada 29 November dapat dibeli langsung melalui kanal resmi klub atau mitra perjalanan resmi. Tidak mengherankan, penjualan untuk umum pada Derby Merseyside yang sangat diminati ini praktis tidak tersedia.

Suporter tuan rumah (jatah Everton) : Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal resmi eTicketing Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang aktif.

: Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal resmi eTicketing Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang aktif. Suporter tim tamu (jatah Liverpool): Tiket resmi untuk suporter tim tamu dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi Liverpool FC kepada suporter yang memenuhi persyaratan khusus terkait riwayat pembelian tiket laga tandang.

Jalur pembelian / kelompok suporter Tanggal mulai penjualan Metode alokasi tiket Undian tiket kandang Everton (anggota Forever Blue+) Senin, 2 November Anggota mengikuti undian yang ditutup pada Jumat, 6 November Penjualan untuk anggota umum Everton (Forever Blue) Setelah undian berakhir Tiket yang dikembalikan atau masih tersisa dijual kepada anggota Forever Blue umum berdasarkan urutan pembelian. Jatah tandang Liverpool (suporter yang memenuhi syarat) Senin, 9 November Suporter yang memenuhi syarat dan memiliki tautan khusus dapat membeli secara daring antara pukul 13.00 dan 17.00

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Everton vs Liverpool (Derby Merseyside) di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Liga Primer Everton vs Liverpool?

Tiket resmi Derby Merseyside (Everton vs Liverpool) di Hill Dickinson Stadium masuk dalam kategori A Everton.

Harga resmi tiket masuk umum untuk suporter tuan rumah berkisar antara £55 dan £75 bagi orang dewasa, sedangkan harga tiket suporter tim tamu dibatasi pada tarif standar Liga Primer sebesar £30.

Berikut rincian kategori harga resmi tiket pertandingan Liga Primer kategori A di Everton:

Bagian tempat duduk dan tribune Harga dewasa Harga khusus Tribune timur dan barat (di sisi garis tepi lapangan) £75 £52 hingga £56 Tribune selatan (area suporter tuan rumah yang ramai / tingkat atas) £71 £52 Tribune utara (area suporter tuan rumah di belakang gawang) £67 £50 Tribune keluarga £55 hingga £63 £19

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium adalah markas Everton Football Club berkapasitas 52.769 penonton yang dilengkapi teknologi mutakhir. Stadion di tepi perairan ini terletak di Bramley-Moore Dock, di tepi Sungai Mersey, Liverpool.

Resmi dibuka pada 2025, stadion ini mengakhiri 133 tahun kebersamaan Everton dengan Goodison Park. Hill Dickinson Stadium juga menjadi salah satu arena olahraga Inggris yang paling maju secara teknologi dan paling mencolok secara arsitektur.

Selama lebih dari dua dekade, Everton aktif mencari pengganti modern untuk Goodison Park yang terkepung kawasan sekitarnya. Setelah rencana di King’s Dock dan Kirkby gagal, klub mendapatkan lokasi Bramley-Moore Dock yang sebagian terbengkalai pada 2017. Pembangunan dimulai pada Agustus 2021 dan selesai pada Desember 2024.

Momen berkesan di Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Februari 2025) : Uji coba pertama stadion ini digelar di hadapan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut.

: Uji coba pertama stadion ini digelar di hadapan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Agustus 2025) : Pertandingan kompetitif Liga Primer pertama. Iliman Ndiaye mencetak gol pembuka bersejarah di liga berkat assist Jack Grealish.

: Pertandingan kompetitif Liga Primer pertama. Iliman Ndiaye mencetak gol pembuka bersejarah di liga berkat assist Jack Grealish. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Festival liga rugbi besar selama dua hari yang menarik total 82.925 penggemar sepanjang akhir pekan, sebuah rekor baru.

Tuan rumah Euro 2028: Stadion ini telah dipilih sebagai salah satu arena utama untuk turnamen UEFA Euro 2028 mendatang, dengan jadwal menggelar empat pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 16 besar.

Everton vs Liverpool: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Derby Merseyside

Everton vs Liverpool: Rekor pertemuan terbaru di Derby Merseyside

Derby Merseyside adalah salah satu pertandingan dengan sejarah terpanjang, penuh gairah, dan paling sengit di sepak bola dunia. Pertemuan Liverpool dan Everton ini memegang rekor sebagai derbi kasta tertinggi Inggris yang berlangsung terus-menerus paling lama, tanpa terputus pada setiap musim sejak 1962-63.

Hingga pertemuan terbaru kedua tim, Liverpool unggul dalam rekor keseluruhan. Dari 248 pertandingan antara keduanya, Liverpool menang 102 kali, Everton menang 68 kali, dan 78 pertandingan berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua rival sekota ini berlangsung pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Everton 2-1 dalam Derby Merseyside pertama yang digelar di markas baru Everton, Hill Dickinson Stadium.