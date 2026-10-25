Ketika membicarakan rivalitas terbesar dalam sepakbola Inggris, Derbi Merseyside antara Liverpool dan Everton selalu menempati posisi teratas. Pertemuan ini telah memikat penggemar selama beberapa generasi dan akan terus demikian selama bertahun-tahun mendatang.

Derbi berikutnya yang mempertemukan Everton dan Liverpool akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Minggu, 29 November, dan Anda bisa memesan tiketnya mulai hari ini.

Dengan nama-nama besar seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall, dan James Tarkowski dijadwalkan tampil, pertemuan terbaru kedua raksasa Merseyside ini kembali menjadi laga yang sayang untuk dilewatkan.

Lantas, bagaimana cara menyaksikan langsung seluruh keseruan derbi ini? GOAL mengulas semua pilihan tiket Everton vs Liverpool yang tersedia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Derbi Merseyside berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 29 November Liga Primer: Everton vs Liverpool (12.00 GMT) Tiket Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Januari Liga Primer: Liverpool vs Everton (waktu belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer

Tiket resmi pertandingan Liga Primer Everton vs Liverpool pada 29 November dapat dibeli langsung melalui kanal resmi klub atau mitra perjalanan resmi. Penjualan untuk masyarakat umum praktis tidak tersedia untuk Derbi Merseyside yang sangat diminati ini.

Suporter tuan rumah (jatah Everton) : Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui Portal eTicketing Resmi Everton. Agar memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang masih aktif.

Suporter tandang (jatah Liverpool) : Tiket tandang resmi dijual secara eksklusif melalui Portal Tiket Resmi Liverpool FC kepada suporter yang memenuhi persyaratan tertentu terkait riwayat pembelian tiket laga tandang.

Jalur pembelian / kelompok suporter Tanggal mulai penjualan Metode distribusi tiket Undian tiket kandang Everton (anggota Forever Blue+) Senin, 2 November Anggota mengikuti undian yang ditutup pada Jumat, 6 November Penjualan untuk anggota umum Everton (Forever Blue) Setelah undian berakhir Tiket yang dikembalikan atau masih tersisa dijual kepada anggota umum Forever Blue berdasarkan urutan pembelian. Jatah tandang Liverpool (suporter yang memenuhi syarat) Senin, 9 November Suporter yang memenuhi syarat dan memiliki tautan khusus dapat membeli tiket secara daring pukul 13.00-17.00

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Everton vs Liverpool (Derbi Merseyside) di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus menawarkan pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer?

Tiket resmi Derbi Merseyside (Everton vs Liverpool) di Hill Dickinson Stadium masuk dalam kategori A Everton.

Harga resmi tiket masuk umum untuk suporter tuan rumah berkisar antara £55 hingga £75 bagi orang dewasa, sedangkan harga tiket suporter tandang dibatasi sebesar £30 sesuai ketentuan standar Liga Primer.

Berikut rincian kategori harga resmi tiket pertandingan Liga Primer kategori A di kandang Everton:

Area tempat duduk & tribune Harga dewasa Harga khusus Tribune Timur & Barat (sejajar garis tepi lapangan) £75 £52 - £56 Tribune Selatan (area suporter tuan rumah yang paling vokal / tingkat atas) £71 £52 Tribune Utara (area suporter tuan rumah di belakang gawang) £67 £50 Tribune Keluarga £55 - £63 £19

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium adalah markas modern Everton Football Club di tepi perairan, berkapasitas 52.769 penonton dan terletak di Bramley-Moore Dock, di tepi Sungai Mersey, Liverpool.

Stadion yang resmi dibuka pada 2025 ini mengakhiri 133 tahun kiprah Everton di Goodison Park dan menjadi salah satu arena olahraga di Inggris yang paling maju secara teknologi serta paling mencolok dari segi arsitektur.

Selama lebih dari dua dekade, Everton secara aktif mencari pengganti modern untuk Goodison Park yang tidak memiliki ruang untuk perluasan. Setelah rencana di King’s Dock dan Kirkby gagal, klub mendapatkan lokasi Bramley-Moore Dock yang sebagian terbengkalai pada 2017. Pembangunan dimulai pada Agustus 2021 dan rampung pada Desember 2024.

Momen berkesan di Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Februari 2025) : Acara uji coba pertama stadion ini digelar di hadapan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Agustus 2025) : Pertandingan kompetitif Liga Primer pertama di stadion ini. Iliman Ndiaye mencetak gol pembuka bersejarah di liga berkat assist Jack Grealish.

Super League Magic Weekend (Juli 2026) : Festival liga rugbi selama dua hari yang menarik total 82.925 penggemar sepanjang akhir pekan, sebuah rekor baru.

Tuan rumah Euro 2028: Stadion ini telah terpilih sebagai salah satu arena utama untuk turnamen UEFA Euro 2028 mendatang dan dijadwalkan menggelar empat pertandingan fase grup serta satu laga babak 16 besar.

Everton vs Liverpool: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Derbi Merseyside

Everton vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini di Derbi Merseyside

Derbi Merseyside merupakan salah satu pertandingan dengan sejarah terkaya, atmosfer paling bergelora, dan persaingan paling sengit dalam sepakbola dunia. Derbi antara Liverpool dan Everton ini memegang rekor sebagai derbi divisi teratas Inggris yang berlangsung paling lama tanpa putus, dimainkan setiap musim sejak 1962/63.

Hingga pertemuan terbaru kedua tim, Liverpool unggul dalam rekor keseluruhan. Dari 248 pertandingan yang telah dimainkan, Liverpool menang 102 kali, Everton menang 68 kali, dan 78 laga berakhir imbang.

Bentrokan terbaru kedua rival sekota ini berlangsung pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Everton 2-1 dalam Derbi Merseyside pertama yang dimainkan di markas baru Everton, Hill Dickinson Stadium.



