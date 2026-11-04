Ketika membicarakan rivalitas terbesar dalam sepakbola Inggris, Derbi Merseyside antara Liverpool dan Everton selalu menempati posisi teratas. Pertandingan ini telah memikat penggemar selama beberapa generasi dan akan terus melakukannya selama bertahun-tahun mendatang.

Pertemuan berikutnya antara Everton dan Liverpool yang tak kalah menarik akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Minggu, 29 November, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Dengan nama-nama bintang seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall, dan James Tarkowski yang siap tampil, pertemuan terbaru kedua raksasa Merseyside ini kembali menjadi laga yang sayang dilewatkan.

Lantas, bagaimana Anda bisa menyaksikan langsung seluruh keseruan derbi ini? GOAL mengulas semua pilihan tiket Everton vs Liverpool yang tersedia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Derbi Merseyside berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 29 November Liga Primer: Everton vs Liverpool (12.00 GMT) Tiket Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Januari Liga Primer: Liverpool vs Everton (belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer

Tiket resmi pertandingan Liga Primer antara Everton dan Liverpool pada 29 November dapat dibeli langsung melalui kanal resmi klub atau mitra perjalanan resmi. Tidak mengherankan, penjualan umum untuk Derbi Merseyside yang sangat diminati ini pada dasarnya tidak tersedia.

Penggemar tuan rumah (alokasi Everton) : Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui Portal eTicketing Resmi Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang aktif.

: Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui Portal eTicketing Resmi Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang aktif. Penggemar tim tamu (alokasi Liverpool): Tiket resmi untuk pendukung tim tamu dijual secara eksklusif melalui Portal Tiket Resmi Liverpool FC kepada pendukung yang memenuhi kriteria tertentu terkait riwayat pembelian tiket laga tandang.

Jalur pembelian / kelompok penggemar Tanggal mulai penjualan Metode distribusi tiket Undian tiket kandang Everton (anggota Forever Blue+) Senin, 2 November Anggota mengikuti undian yang ditutup pada Jumat, 6 November Penjualan untuk anggota umum Everton (Forever Blue) Setelah undian berakhir Tiket yang dikembalikan atau masih tersisa dijual kepada anggota Forever Blue umum berdasarkan urutan pembelian. Alokasi tandang Liverpool (pendukung yang memenuhi syarat) Senin, 9 November Penggemar yang memenuhi syarat dan memiliki tautan khusus dapat membeli secara daring antara pukul 13.00 dan 17.00

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Everton vs Liverpool (Derbi Merseyside) di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penjual terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, serta menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer?

Tiket resmi Derbi Merseyside (Everton vs Liverpool) di Hill Dickinson Stadium masuk dalam kategori A Everton.

Harga resmi tiket masuk umum bagi penggemar tuan rumah berkisar antara £55 dan £75 untuk orang dewasa, sementara harga tiket penggemar tim tamu dibatasi pada tarif standar Liga Primer sebesar £30.

Berikut rincian kategori harga resmi tiket pertandingan Liga Primer kategori A di kandang Everton:

Bagian tempat duduk dan tribune Harga dewasa Harga khusus Tribune Timur dan Barat (di sepanjang sisi lapangan) £75 £52 - £56 Tribune Selatan (tribune pendukung tuan rumah yang paling vokal / tingkat atas) £71 £52 Tribune Utara (tribune pendukung tuan rumah di belakang gawang) £67 £50 Tribune Keluarga £55 - £63 £19

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium adalah kandang Everton Football Club berkapasitas 52.769 penonton yang dilengkapi teknologi mutakhir. Stadion ini terletak di tepi perairan Bramley-Moore Dock, di tepian Sungai Mersey, Liverpool.

Resmi dibuka pada 2025, stadion ini mengakhiri 133 tahun Everton bermarkas di Goodison Park dan menjadi salah satu arena olahraga di Britania Raya yang paling maju secara teknologi serta paling mencolok dari segi arsitektur.

Selama lebih dari dua dekade, Everton aktif mencari pengganti modern untuk Goodison Park yang tidak memiliki ruang untuk perluasan. Setelah rencana di King’s Dock dan Kirkby gagal, klub mendapatkan lokasi Bramley-Moore Dock yang sebagian terbengkalai pada 2017. Pembangunan dimulai pada Agustus 2021 dan rampung pada Desember 2024.

Momen berkesan di Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Februari 2025) : Acara uji coba pertama stadion ini disaksikan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut.

: Acara uji coba pertama stadion ini disaksikan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Agustus 2025) : Pertandingan kompetitif pertama di Liga Primer. Iliman Ndiaye mencetak gol liga pertama yang bersejarah berkat assist Jack Grealish.

: Pertandingan kompetitif pertama di Liga Primer. Iliman Ndiaye mencetak gol liga pertama yang bersejarah berkat assist Jack Grealish. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Festival liga rugbi selama dua hari yang menarik total 82.925 penggemar sepanjang akhir pekan, sebuah rekor baru.

Tuan rumah Euro 2028: Stadion ini telah terpilih sebagai salah satu arena utama untuk turnamen UEFA Euro 2028 mendatang dan dijadwalkan menggelar empat pertandingan fase grup serta satu pertandingan babak 16 besar.

Everton vs Liverpool: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Derbi Merseyside

Everton vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini di Derbi Merseyside

Derbi Merseyside merupakan salah satu pertandingan dengan sejarah paling kaya, penuh gairah, dan paling sengit di sepakbola dunia. Mempertemukan Liverpool dan Everton, laga ini memegang rekor sebagai derbi kasta tertinggi Inggris yang berlangsung secara beruntun paling lama, dimainkan tanpa jeda setiap musim sejak 1962/63.

Hingga pertemuan terbaru kedua tim, Liverpool unggul dalam catatan pertemuan sepanjang sejarah. Dari 248 pertandingan antara keduanya, Liverpool menang 102 kali, Everton menang 68 kali, dan 78 laga berakhir imbang.

Pertemuan terbaru kedua rival sekota ini berlangsung pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Everton 2-1 dalam Derbi Merseyside pertama yang dimainkan di kandang baru Everton, Hill Dickinson Stadium.