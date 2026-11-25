Ketika membicarakan rivalitas terbesar dalam sepak bola Inggris, Derbi Merseyside antara Liverpool dan Everton selalu menempati posisi teratas. Pertandingan ini telah memikat para penggemar selama beberapa generasi dan akan terus melakukannya pada tahun-tahun mendatang.

Pertemuan Everton dan Liverpool berikutnya berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Minggu, 29 November, dan Anda sudah dapat memesan tiketnya hari ini.

Dengan nama-nama besar seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall, dan James Tarkowski yang siap tampil, pertemuan terbaru dua klub besar Merseyside ini kembali menjadi laga yang sayang dilewatkan.

Lalu, bagaimana cara menyaksikan langsung seluruh keseruan derbi ini? GOAL mengulas semua pilihan tiket Everton vs Liverpool yang tersedia, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Derbi Merseyside berikutnya?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 29 November Liga Primer: Everton vs Liverpool (12.00 GMT) Tiket Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Januari Liga Primer: Liverpool vs Everton (belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Liga Primer Everton vs Liverpool

Tiket resmi pertandingan Liga Primer Everton vs Liverpool pada 29 November dapat dibeli langsung melalui kanal resmi klub atau mitra perjalanan resmi. Penjualan untuk masyarakat umum pada Derbi Merseyside yang sangat diminati ini praktis tidak tersedia.

Suporter tuan rumah (alokasi Everton) : Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal tiket elektronik resmi Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang masih aktif.

: Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal tiket elektronik resmi Everton. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memiliki keanggotaan resmi klub yang masih aktif. Suporter tim tamu (alokasi Liverpool): Tiket resmi untuk suporter tim tamu dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi Liverpool FC kepada suporter yang memenuhi kriteria khusus berdasarkan riwayat menghadiri laga tandang.

Jalur pembelian / kelompok suporter Tanggal mulai penjualan Cara pembagian tiket Undian tiket kandang Everton (anggota Forever Blue+) Senin, 2 November Anggota mengikuti undian yang ditutup pada Jumat, 6 November Penjualan untuk anggota umum Everton (Forever Blue) Setelah undian berakhir Tiket yang dikembalikan atau masih tersisa dijual kepada anggota Forever Blue umum berdasarkan urutan pembelian. Alokasi tandang Liverpool (suporter yang memenuhi syarat) Senin, 9 November Suporter yang memenuhi syarat dan memiliki tautan khusus dapat membeli secara daring pukul 13.00 hingga 17.00

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Everton vs Liverpool (Derbi Merseyside) di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang mencari tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Liga Primer Everton vs Liverpool?

Tiket resmi Derbi Merseyside (Everton vs Liverpool) di Hill Dickinson Stadium masuk dalam kategori A Everton.

Harga resmi tiket masuk umum untuk suporter tuan rumah berkisar antara £55 hingga £75 bagi orang dewasa, sementara harga tiket suporter tim tamu dibatasi sesuai tarif standar Liga Primer sebesar £30.

Berikut perincian harga resmi tiket pertandingan Liga Primer kategori A di kandang Everton:

Bagian tempat duduk dan tribun Harga dewasa Harga khusus Tribun timur dan barat (di sisi garis tepi lapangan) £75 £52 hingga £56 Tribun selatan (bagian suporter tuan rumah yang paling vokal / tingkat atas) £71 £52 Tribun utara (bagian suporter tuan rumah di belakang gawang) £67 £50 Tribun keluarga £55 hingga £63 £19

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium adalah kandang modern Everton Football Club di tepi perairan, berkapasitas 52.769 penonton dan terletak di Bramley-Moore Dock, di tepi Sungai Mersey, Liverpool.

Stadion yang resmi dibuka pada 2025 ini mengakhiri 133 tahun Everton berkandang di Goodison Park. Stadion tersebut menjadi salah satu arena olahraga Inggris yang paling maju secara teknologi dan paling mencolok dari segi arsitektur.

Selama lebih dari dua dekade, Everton aktif mencari pengganti Goodison Park yang terkepung kawasan terbangun. Setelah rencana di King’s Dock dan Kirkby gagal, klub mendapatkan lokasi Bramley-Moore Dock yang sebagian terbengkalai pada 2017. Pembangunan dimulai pada Agustus 2021 dan rampung pada Desember 2024.

Momen berkesan di Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Februari 2025) : Acara uji coba pertama stadion ini di hadapan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut.

: Acara uji coba pertama stadion ini di hadapan 10.000 penggemar. Pemain pengganti Ray Robert mencetak gol pertama Everton di stadion tersebut. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Agustus 2025) : Pertandingan resmi Liga Primer pertama. Iliman Ndiaye mencetak gol pertama yang bersejarah di liga melalui umpan Jack Grealish.

: Pertandingan resmi Liga Primer pertama. Iliman Ndiaye mencetak gol pertama yang bersejarah di liga melalui umpan Jack Grealish. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Festival liga rugbi besar selama dua hari yang menarik rekor 82.925 penonton sepanjang akhir pekan.

Tuan rumah Euro 2028: Stadion ini telah terpilih sebagai salah satu arena utama penyelenggaraan UEFA Euro 2028 mendatang dan dijadwalkan menggelar empat pertandingan fase grup serta satu pertandingan babak 16 besar.

Everton vs Liverpool: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Derbi Merseyside

Everton vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini di Derbi Merseyside

Derbi Merseyside merupakan salah satu pertandingan dengan sejarah terpanjang, gairah terbesar, dan persaingan terketat dalam sepak bola dunia. Pertemuan Liverpool dan Everton ini memegang rekor sebagai derbi divisi teratas Inggris yang berlangsung terus-menerus paling lama, dimainkan tanpa terputus setiap musim sejak 1962-63.

Hingga pertemuan terakhir mereka, Liverpool unggul dalam rekor keseluruhan. Dari 248 pertandingan antara kedua tim, Liverpool menang 102 kali, Everton menang 68 kali, dan 78 pertandingan berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua rival sekota berlangsung pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Everton 2-1 dalam Derbi Merseyside pertama yang dimainkan di kandang baru Everton, Hill Dickinson Stadium.