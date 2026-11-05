Everton menjamu Liverpool pada Minggu, 29 November 2026, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada April 2026, Liverpool meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang Everton. Laga bersejarah itu menjadi derbi Merseyside kompetitif pertama yang dimainkan di stadion baru Everton, Hill Dickinson Stadium.

GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Everton vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Everton vs Liverpool di Liga Primer dimulai?

Everton vs Liverpool dimulai pada Minggu, 29 November, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 07.00 Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Everton vs Liverpool mendatang di Hill Dickinson Stadium, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa langsung portal penjualan tiket resmi Everton. Prioritas dan penjualan tiket biasanya diberikan terlebih dahulu kepada anggota resmi klub, pemegang tiket musiman, serta melalui paket hospitality resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi dari jalur utama telah habis.

Berapa harga tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer?

Berikut perkiraan rincian harga dan pilihan tiket Everton vs Liverpool di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa untuk suporter tuan rumah: Harga resmi berkisar antara £55 hingga £75 , bergantung pada tingkat tempat duduk di Hill Dickinson Stadium.

Harga resmi berkisar antara , bergantung pada tingkat tempat duduk di Hill Dickinson Stadium. Tiket suporter tandang: Dibatasi pada harga standar tiket suporter tandang Liga Primer sebesar £30 .

Dibatasi pada harga standar tiket suporter tandang Liga Primer sebesar . Paket hospitality resmi: Umumnya mulai dari sekitar £402+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali reguler: Umumnya mulai dari sekitar £170 untuk tempat duduk di tingkat atas, sementara harga rata-rata tiket bisa jauh lebih tinggi bergantung pada permintaan.

Everton vs Liverpool di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Everton vs Liverpool

Everton menyongsong derbi ini dengan performa buruk di liga, setelah hanya memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Arsenal, dan mereka juga takluk 0-2 dari Chelsea. Dengan demikian, mereka hanya meraih satu kemenangan, yakni kemenangan tipis 1-0 atas Ipswich, dalam empat pertandingan terakhir di Liga Primer. Hasil imbang 2-2 melawan Hull City menjadi satu-satunya poin yang mereka raih sepanjang periode sulit pada Oktober.

Performa Liverpool sangat berbeda. Liverpool memenangkan empat pertandingan terakhir secara beruntun, mencetak 15 gol dan kebobolan empat kali dalam rentang tersebut. Hasil terakhir mereka di liga adalah kemenangan 2-0 atas Brighton. Mereka juga mengalahkan Brentford 2-1 di laga tandang dan mencatat kemenangan 4-3 atas Villarreal di Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk dalam lima pertandingan itu adalah kekalahan 3-0 dari Manchester City di Liga Primer pada awal Oktober.

Everton vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini

Derbi Merseyside terakhir berlangsung pada April 2026, ketika Liverpool menang 2-1 di Hill Dickinson Stadium, dalam pertandingan kompetitif pertama yang dimainkan di stadion baru Everton. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub, Liverpool menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangkan Everton. Kedua tim mencetak total 11 gol dalam lima pertandingan itu, dengan Liverpool mencetak tujuh gol dan Everton empat.